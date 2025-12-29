農林水産大臣・鈴木憲和の「強い経済をつくる!」「第1次産業が稼げるものにならなければ、この国の地方創生というのはあり得ない」
「2024年の夏に、スーパーの棚に米がないという、あってはならない事態になりました。要因はわれわれが需要の見通しを誤ったことにあります」と語る農林水産大臣の鈴木憲和氏。今後、「フードテック」を1つ目の矢とし、最新テクノロジーを駆使した植物工場、陸上養殖で食の分野を日本の稼ぎの柱の1つにする。「第1次産業がきちんと稼げるものにならなければ、この国の地方創生というのはあり得ない。その視点をしっかりと持ち政策をやっていく」と政治家としての矜持を語る。今後の日本の農政は?
今後の農政の基本方針は
─ 高市政権がスタートしてから支持率も高い状態で来ていますが、改めて大臣就任の抱負を語ってくれませんか。
鈴木 大臣就任日、今シーズン1例目の鳥インフルエンザが北海道で発生しまして、大変な緊張感の中でスタートしました。
第1次産業の農林水産業の現場というのは、人口減、少子高齢化の中で非常に厳しい現実があります。その中で、国民の皆さんが少しでも納得感のある形の農林水産行政を実現したい。
また、われわれ農林水産省は「猫の目農政」と言われてきました。方針が1年ごとに変わってきたことについて、自治体の皆さん、政策の対象である生産現場の皆さんには大変違和感を抱かせてしまっているので、そういうことのないようにしたいと思います。
そして、消費者あっての農林水産業ですから、生産現場の現状をご理解もいただきながらさまざまな方のご意見を聞き進めていく考えです。2024年の夏頃から、スーパーの棚に米がないというあってはならない事態になりました。要因はわれわれが需要の見通しを誤ったことにあります。
これについてはしっかりと反省し、もう2度とああいう事態は生じさせません。そのために、生産量の把握と需給の見通しを実態にあった精緻な形に変えていきます。それだけでもかなりのことが変わるはずです。
コメは主食ですから、いざという時の備蓄米の運用方法もこれから変えていきます。この２点によって、わたしが大臣としているうちには棚にコメが並ばないという事態にはさせません。
─ 改めてですが、日本の大きな課題でもある地方創生は農政とも絡みます。農水省の政策に対する基本的な姿勢を聞かせてくれませんか。
鈴木 農林水産業は、日本の良さそのものと言ってもいいと思います。日本は北海道から沖縄まで日本は南北に長く、山がちな地形で標高差もあります。こうした北から南まで気候も含めた多様性が日本の地域そのものですし、観光や食も含めて日本の魅力になっています。
それをまさに形づくっているのが、農林水産業という産業であるということです。
ですから、第1次産業がきちんと稼げるものになり元気にならなければ、この国の地方創生というのはあり得ません。その視点をしっかりと持ち政策をやっていきたいと思っています。
もう1つは、全ての田畑で生産できるような政策をやろうと。
─ それは小規模から大規模までという意味ですか。
鈴木 そうです。これまで農業の条件の良い地域は経営として成り立ちやすく大規模化をすればいいということで、さまざまな政策が講じられてきました。しかし、条件が悪い中山間地域は支援が足りませんでした。人手がかかる場所ですが、そこに対する政策というのは、もう少し充実をさせていきたい。
高市総理がいつも言っておられるのは、今まではこうだったからこうですという発想ではなくて、本当に現場の皆さんにとって大事だと思ってもらえることを、思い切ってやろうではないか。
今後の農政の基本方針は
─ 高市政権がスタートしてから支持率も高い状態で来ていますが、改めて大臣就任の抱負を語ってくれませんか。
鈴木 大臣就任日、今シーズン1例目の鳥インフルエンザが北海道で発生しまして、大変な緊張感の中でスタートしました。
第1次産業の農林水産業の現場というのは、人口減、少子高齢化の中で非常に厳しい現実があります。その中で、国民の皆さんが少しでも納得感のある形の農林水産行政を実現したい。
また、われわれ農林水産省は「猫の目農政」と言われてきました。方針が1年ごとに変わってきたことについて、自治体の皆さん、政策の対象である生産現場の皆さんには大変違和感を抱かせてしまっているので、そういうことのないようにしたいと思います。
そして、消費者あっての農林水産業ですから、生産現場の現状をご理解もいただきながらさまざまな方のご意見を聞き進めていく考えです。2024年の夏頃から、スーパーの棚に米がないというあってはならない事態になりました。要因はわれわれが需要の見通しを誤ったことにあります。
これについてはしっかりと反省し、もう2度とああいう事態は生じさせません。そのために、生産量の把握と需給の見通しを実態にあった精緻な形に変えていきます。それだけでもかなりのことが変わるはずです。
コメは主食ですから、いざという時の備蓄米の運用方法もこれから変えていきます。この２点によって、わたしが大臣としているうちには棚にコメが並ばないという事態にはさせません。
─ 改めてですが、日本の大きな課題でもある地方創生は農政とも絡みます。農水省の政策に対する基本的な姿勢を聞かせてくれませんか。
鈴木 農林水産業は、日本の良さそのものと言ってもいいと思います。日本は北海道から沖縄まで日本は南北に長く、山がちな地形で標高差もあります。こうした北から南まで気候も含めた多様性が日本の地域そのものですし、観光や食も含めて日本の魅力になっています。
それをまさに形づくっているのが、農林水産業という産業であるということです。
ですから、第1次産業がきちんと稼げるものになり元気にならなければ、この国の地方創生というのはあり得ません。その視点をしっかりと持ち政策をやっていきたいと思っています。
もう1つは、全ての田畑で生産できるような政策をやろうと。
─ それは小規模から大規模までという意味ですか。
鈴木 そうです。これまで農業の条件の良い地域は経営として成り立ちやすく大規模化をすればいいということで、さまざまな政策が講じられてきました。しかし、条件が悪い中山間地域は支援が足りませんでした。人手がかかる場所ですが、そこに対する政策というのは、もう少し充実をさせていきたい。
高市総理がいつも言っておられるのは、今まではこうだったからこうですという発想ではなくて、本当に現場の皆さんにとって大事だと思ってもらえることを、思い切ってやろうではないか。