イラン大統領 西側諸国と「全面戦争」状態 イスラエル首相とトランプ大統領会談へ イラン大統領 西側諸国と「全面戦争」状態 イスラエル首相とトランプ大統領会談へ

リンクをコピーする みんなの感想は？

イラン大統領 西側諸国と「全面戦争」状態 イスラエル首相とトランプ大統領会談へ



イスラエル首相とトランプ氏の会談を前にイラン大統領が自国が欧米諸国と全面戦争状態にあると語った。



イランのペゼシュキアン大統領は、米国イスラエル欧州と前例のない「全面戦争」を繰り広げており、数十万人が死亡した1980年代のイラン-イラク戦争よりも悪い状況だと指摘。彼らはイランが自立することを望んでいないと語った。



イスラエルのネタニヤフ首相は米国を訪問し、本日トランプ米大統領と会談する。その際に2026年にイランを再び攻撃する可能性について説明する予定だ。

外部サイト