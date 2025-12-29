今回は、幼稚園で偉そうに振る舞うPTA会長のママが、実は周りに見下されていたエピソードを紹介します。

夫が偉そうなママに反論したけれど…

「幼稚園でPTA会長をしているママは、いつも偉そうな態度で苦手です。そんなある日、家族でショッピングモールで買い物していたら、PTA会長のママが、そのママの夫や義母にモラハラ発言で責められているのを目撃したんです。いつも『ウチの夫や義母は優しくて最高なの』と言っていたのですが、本当かなと思ってしまいましたね。

その後、またPTA会長のママが偉そうなことを言ってきたので、私の夫が『その態度はないんじゃないですか？』『まぁ家庭の事情もあるんでしょうが』と言ったら、PTA会長のママは『ウチの旦那は優しくて家庭円満よ！』『余計なこと言わないで！』と怒りだしました。

しかしそこで、周りにいたPTA会長のママの取り巻きたちが『家庭円満って嘘よね』とヒソヒソ笑い出したんです。で、実はPTA会長のママは周りに見下されていたということが判明しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年9月）

▽ ちなみに、このPTA会長のママは「自分の夫は弁護士」と嘘もついていたそうですが、この嘘も周りにバレていたそうです。まぁでも、家庭でモラハラをされているのは気の毒ではありますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。