6組の人気芸人が究極のロケバトル！ACEes・浮所飛貴らアイドル3名が“どっちがCOOL”か判定

本日12月29日（月）、最新にして究極のロケバラエティ番組『フリースタイルロケバトル』が放送される。

2組の芸人が同時にロケに出て、ラッパーがフリースタイルバトルでマイクを奪い合うように、主導権を奪い合いながらロケを進めていき、2組が競い合うことでよりロケを盛り上げる銅板う組。

バトルを見守るのは、見取り図（盛山晋太郎、リリー）とニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）が務め、ACEes・浮所飛貴、≠ME・櫻井もも、日向坂46・平岡海月のバラエティでも活躍中のアイドルたち3名が「どっちがCOOL」か判定する。

◆超ボケまくりの名バトル！

第1試合は“レインボーvsバッテリィズ”の若手対決。

高円寺純情商店街を舞台に、屋敷は「レインボーはちゃんといろいろやりそうやけど寺家は何をする…？」と不安を語るが、バトル開始早々その寺家が予想外のカマしを繰り出す。

それに対して、ジャンボたかおが得意の食リポで猛攻を繰り広げ、「こいつはマジでラッパーや」と屋敷も絶賛。しかし、池田直人のあるボケがMC陣の逆鱗に触れることに？

第2試合は、“囲碁将棋vsツートライブ”。東西のクールないぶし銀コンビが、おじさんの聖地・ニュー新橋ビルでバトル。

ゲストの日向坂46・松田好花にディープなスポットの楽しみ方を教えるというロケだが、まさかのシャッターだらけ。「ここでどうやってロケするの？」とたじろぐMCとゲスト陣だが、百戦錬磨のベテラン芸人には関係なし。怒涛のボケ合戦が続き、さらになぜか松田まで巻き込まれ、まさかの展開に。

居酒屋ロケでは、周平魂と根建太一が意味不明なボケを連発し、この日に日向坂46卒業を発表したばかりだという松田が「もうなに〜？」と嘆くことに。

第3試合は“Aマッソvsビスケットブラザーズ”。人気の観光ホテルで、魅力を伝えつつロケバトルをするという難題に挑む。

シュールな芸風で知られる2組の予想外のボケに、ホテルの支配人もタジタジ。釣り堀ロケでは、ビスケットブラザーズのきんがまさかの奇跡を起こす。

はたして支配人を笑わせることができるのか？

◆見取り図・盛山晋太郎 コメント

初心にかえれましたね。2度とスタジオにはおらんとこうと思います。ロケに行きたくてウズウズしてます！

◆見取り図・リリー コメント

ロケバトルっていうバラエティですけど、やっぱりどこかで芸人同士負けたくないっていうのが見えて熱くなりました。

◆ニューヨーク・屋敷裕政 コメント

みんなめっちゃ面白かったんですけど、この番組でフォーム崩した可能性もあるなと思いましたね（笑）。あと、今思えば審査員の人全員すごくちゃんとしてましたね。コメントが素晴らしかった。

◆ニューヨーク・嶋佐和也 コメント

本当に芸人しかできないロケ番組ですよね。芸人にも、芸人以外にも、見てほしいです！ 凄まじかったです。

見てほしいポイントはやっぱり芸人魂ですね、もう終始通して。

◆ACEes・浮所飛貴 コメント

バチバチ要素も入りつつ、でもちゃんと助け合いもしていて、見ごたえが凄かったです！ 芸人の皆さんのどこか負けたくないという本気さも見えたのがすごくカッコよかったです！

とにかくずっと笑えて、年末にぴったりの番組だと思います！ ありそうでないロケ形態というのが見どころ！

僕らアイドル3人が審査員として参加させていただいてますが、僕たちならではのコメントも注目していただきつつ、視聴者の皆さんも、ひとつひとつのフリースタイルなロケバトルを審査しながら見てもらいたいなと思いました！

◆≠ME・櫻井もも コメント

3本のロケバトルがすべて本当に面白くて心の底から笑わせてもらって、超絶ハッピーももきゅんです！

アイドル3人でオーディエンスとして審査をさせてもらったんですけど、それぞれの目線でどの芸人さんのロケが面白かったかコメントさせてもらったので、そこにもぜひ注目していただきたいです！

レインボーのジャンボさんに今日どハマりしてしまって…。ジャンボさんのニカ〜とした笑顔が見ていてハッピーになれたので、いつか一緒にロケに行けたら嬉しいなと思いました！

◆日向坂46・平岡海月 コメント

お笑いが大好きなので、純粋な気持ちでずっと楽しませていただきました！

このようなフリースタイルのロケバトルは今まで見たことがなかったので、芸人さんたちがコンビ同士でバトルしながら、より面白いこと、より面白いこと、と高め合っていく構図が素敵な企画だなと思いました。

先輩の松田好花さんのグループ卒業発表の日がまさかのロケ日だったという事で…。ロケもかなり大変だったと思うんですけど、大きな背中をみせていただきました！

普段、好花さんは本当に器用で、いろいろな事をそつなくこなされる憧れの先輩なんですけど、珍しく困っていましたね（笑）。どうしよう…という顔が珍しく見られたので、結構レアな好花さんの表情にも注目してほしいです！