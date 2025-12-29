¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û³Æ¹»¤Î¡Ø1¶è¡ÙºÇÂ®µÏ¿¤Ï¡©¡¡Áá°ðÅÄÂç¤ÏÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¬30Ç¯°Ê¾åÊÝ»ý¡¡Ä¾¶á¤ÏÃæ±ûÂç¤¬µÈµï·»Äï¤Ç¡ÈÂçÆ¨¤²¡É¡¡´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ï·Ù²ü¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Âè102²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Àµ·î¤Î¡ÈÉ÷Êª»í¡ÉÈ¢º¬±ØÅÁ¡£Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤«¤éÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¤ò·ë¤Ö21.3¥¥í¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¶è´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤¬2ÅÙ¤Î¡ÈÂçÆ¨¤²¡É¤òÈäÏª¡£2022Ç¯¤ËµÈµïÂçÏÂÁª¼ê¡ÊÂè98²ó¡Ë¤¬6Ò²á¤®¤ËÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·ÆÈÁö¤¹¤ë¤È¡¢1»þ´Ö00Ê¬40ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÁ°²óÂç²ñ¤ÏÄï¤Ç¤¢¤ëµÈµï½Ù¶³Áª¼ê¤¬·»¤ÎµÏ¿¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶è´ÖÎòÂå4°Ì¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö01Ê¬07ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£·»¤Î¤è¤¦¤Ë½øÈ×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢2°Ì¤Ë1Ê¬32ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷Áö¤Ç¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò¤ß¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï±ýÏ©2°Ì¡¢Áí¹ç5°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤òÎ¨¤¤¤ëÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤¬¡Ö1¶è¤Ë(¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë)Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÓÇÛ¤¬¾¡Éé¤ÎÌ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£1¶è¤Î10ÉÃ¤ÏÂ¾¤Î¶è´Ö¤Î30ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¡£
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¡Öº£Ç¯¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤¬¡ÊÁª¼êÁØ¤Ë¡Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¤È¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò1¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇÂç¸Â¤Î·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹»ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¼çÎÏ¤ò¤Ä¤®¤³¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¹»¤ÎÎòÂåºÇÂ®µÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Ï¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯Áª¼ê¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤Ï»°±ºÎ¶»ÊÁª¼ê¤È¡¢³Æ¹»¤ÎÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¥º¥é¥ê¡£Ä¾¶á10Âç²ñ¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ÏÃæ·Ñ¤Î1¹æ¼Ö²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤¬Âè70²óÂç²ñ¤«¤é°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»³Íü³Ø±¡Âç¡¦ÃæÂ¼Í´Æó¤µ¤ó¡ÊÂè71²ó¡Ë¤ä¡¢Åì³¤Âç¡¦º´Æ£Íª´ð¤µ¤ó¡ÊÂè83²ó¡Ë¤¬¡ÈÄ¹¼÷¡É¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¹âÂ®²½¤¹¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¡£¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë1¶è¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú1¶è¤Î³Æ¹»ºÇÂ®µÏ¿¡Û
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤¬Âç²ñ
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡µ×ÊÝÅÄÏÂ¿¿¡Ê92¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬22ÉÃ
¶ðß·Âç³Ø¡¡¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬02ÉÃ
Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø¡¡Æ£ÌÚ¹¨ÂÀ¡Ê96¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬18ÉÃ
Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¡ÅÏÊÕ¹¯¹¬¡Ê70¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬13ÉÃ
Ãæ±ûÂç³Ø¡¡µÈµïÂçÏÂ¡Ê98¡Ë 1»þ´Ö00Ê¬40ÉÃ
¾ëÀ¾Âç³Ø¡¡ÌîÂ¼ñ¥ÅÍ¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬26ÉÃ
ÁÏ²ÁÂç³Ø¡¡ÊÆËþÎç¡Ê96¡Ë1»þ´Ö01Ê¬13ÉÃ
Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¡¡»³Ã«¾»Ìé¡Ê98¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬49ÉÃ
ÅìÍÎÂç³Ø¡¡ÅÄ¸ý²íÌé¡Ê96¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬46ÉÃ
ÄëµþÂç³Ø¡¡¾®Ìî»ûÍª¡Ê96¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬32ÉÃ
Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¡¡·ª¸¶·¼¸ã¡Ê96¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬26ÉÃ
½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡»°±ºÎ¶»Ê¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬38ÉÃ
»³Íü³Ø±¡Âç³Ø¡¡ÃæÂ¼Í´Æó¡Ê71¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬32ÉÃ
ÆüËÜÂç³Ø¡¡À¾Â¼æÆÂÀ¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬28ÉÃ
Åì³¤Âç³Ø¡¡º´Æ£Íª´ð¡Ê83¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬06ÉÃ
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¡¹âÄÐË§¾È¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬45ÉÃ
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡¡´¬ÅÄÍý¶õ¡Ê98¡Ë 1»þ´Ö02Ê¬03ÉÃ
ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¡À¾ÀîÀéÀÄ¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬57ÉÃ
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡¡ÃÓÅÄÍÔÊ¿¡Ê96¡Ë 1»þ´Ö01Ê¬21ÉÃ
Î©¶µÂç³Ø¡¡ÎÓ¸×ÂÀÏ¯¡Ê100¡Ë 1»þ´Ö02Ê¬47ÉÃ