12月30日深夜24時40分放送「DAN! DAN! EBiDAN!」番組初！年末忘年会1時間SP！超特急VSICEx＆Lienelの紅白エビ合戦！様々な体を張った企画で火花散らす対決に！！

テレ東では、2025年12月30日(火)深夜24時40分から「DAN! DAN! EBiDAN!」年末忘年会１時間スペシャルを放送します。

本番組はEBiDANメンバーの個性が光る企画を実施し、メンバーがDAN！DAN！と成長、その魅力がDAN！DAN！世の中に広がっていく！をコンセプトにしたバラエティ番組です。

今回のスペシャル放送では、「紅白エビ合戦！」と題して、超特急（紅エビ軍） VS ICEx＆Lienel（白エビ軍）の対決企画！先輩の意地とプライド、遠慮なしに向かっていく後輩チームがぶつかり、バチバチなバトルが繰り広げられます！

「紅白早覚えダンスバトル！」「叩いて被ってじゃんけんぽん」「紅白ダンエビリレー」など体を張った企画では、ダンス得意メンバーのさすがのパフォーマンスや、超特急リョウガvsLienel高岡ミロの仲良し先輩後輩同士の本気対決など見どころ満載！EBiDANの楽曲にちなんだミッションを突破しながら、二人三脚リレーのタイムを競う「紅白ダンエビリレー」では、リレー走者たちがバラエティー100点のリアクションを連発し、スタジオが爆笑の渦に包まれます！

また、「年末ネタ大掃除」と題して、今年中に披露したい初出しピソードや特技を発表！ICEx山本龍人がまさかの”芸”を披露したり、超特急ユーキの特技で全員がズッコケたり…そして、超特急のあるメンバーの意外なエピソードも披露されます！

さらに！対決を盛り上げる超特急＆ICEx＆LienelのメンバーによるEBiDAN特別カラオケも開催！普段は歌わないメンバーの貴重な歌声が聴けるかも！？

≪出演者コメント≫

■カイ（超特急）

超特急とICEx・Lienelの３組だけで絡むことがなかなか無いので、今回のこのスペシャルでは、この３組の化学反応を楽しんでもらえると嬉しいです！グループの垣根を越えたメンバー同士の関係値も色々と垣間見えるので、対決もトークも楽しめる内容になっていると思います！

超特急としてはグループで番組に出るのは久しぶりなところもあるので、この1年また経験値を積んで成長した姿を見て頂きたいです！

■志賀李玖（ICEx）

最近はICExとLienelで番組をやらせていただいているんですが、今回は超特急さんが来てくれました！久しぶりに超特急さんを目の前にして収録するのは緊張したんですが、バチバチに盛り上げているので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！

■芳賀柊斗（Lienel）

1番先輩である超特急さんと末っ⼦グループの ICEx と Lienel の対決を楽しみにしていてください︕下剋上があるかもしれないですし、圧勝しているかもしれないし、なかなかない絡みもあるので、ぜひ⾒ていただけたらなと思います。

2025 年最後になりますが、ダンエビは先輩方だけでなく ICEx や Lienel のことを考えて企画してくださっていて、成⻑させていただきながら、すごく楽しく番組をやらせていただいています。今回の 1 時間 SP も皆さんに⾒ていただけると嬉しいです︕

≪番組概要≫

【タイトル】 「DAN! DAN! EBiDAN!」

【放送日時】 2025年12月30 日(火) 深夜24時40分～25時40分放送

【放送局】 テレビ東京

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

【MC】 アルコ＆ピース

【出演者】 超特急、ICEx、Lienel

