¤¢¤¹ÊüÁ÷¡¢NHK¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡ÙÇ¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¡¡12.29¤«¤é¥¤¥Ã¥¸«ºÆÊüÁ÷¤â
¡¡¤¢¤¹12·î30Æü22»þ15Ê¬¤è¤ê¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï File.09 Ç¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü12·î29Æü¿¼Ìë¤è¤ê¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Î¥¤¥Ã¥¸«ºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é25Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤ó¤ÊÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄÉ¤¦
¡¡12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤ÏÇ¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡£20À¤µªºÇ¸å¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¾×·â¤Î»ö·ï¡½À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬»´»¦¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤¬Ã¦¤®¼Î¤Æ¤¿Éþ¤ä¶§´ï¤ÎÊñÃú¡¢»ØÌæ¤äDNA¤âºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÊª¾Ú¡×¤«¤é¤¿¤É¤ëÁÜºº¤Ïº®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åö»þ¤ÎÁÜºº°÷¤Ï¡ÖµÒ´Ñ»ö¼Â¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤â¡¢¥Û¥·¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤¿¤á¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¤Ê¤É¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦·Ù»ëÄ£¡¦ÆÃÌ¿ÁÜººÂÐºö¼¼¤Ë½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤¬Æþ¤êÌ©Ãå¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é25Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤ó¤ÊÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÁÜºº¤ò·Ð¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡×¤Ï¡¢10·î¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é26Ç¯¤ò·Ð¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÉ×¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÁÜºº¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤è¤½5000¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Â¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤é¡ÖÉ×¤ÎÆ±µéÀ¸¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï¸å¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹´ü²½¤·¤¿ÁÜºº¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÅÅ·âÅª¤ÊÂáÊá¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¡¢¿À¸Í»Ô¤Î½»Âð³¹¤ÇÆÍÁ³¡¢¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö¿À¸Í»Ô¹â¹»À¸»¦³²»ö·ï¡×¡£ÈÈ¿Í¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏÄÉ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é10Ç¯¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁë¸ý¤Ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ìÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤áÂ³¤±¤¿°äÂ²¤Î¼¹Ç°¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤Î²Ê³ØÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤â¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤²ò·è»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¡¢ÁÜºº¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ²Ê³ØÁÜºº¤Î¿ÊÊâ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü12·î29Æü¿¼Ìë¤è¤ê¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¥¤¥Ã¥¸«ºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£
¡¡12·î29Æü23»þ55Ê¬¤«¤é¡ØFile.04 Æ¨Ë´ÈÈ¤Ø °äÂ²¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡¢24»þ51Ê¬¤«¤é¡ØFile.03 Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¡Ù¡¢25»þ41Ê¬¤«¤é¡ØFile.07 ¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥´æºî»ö·ï¡ÁÀ¤³¦¤ò¤À¤Þ¤·¤¿´õÂå¤Îº¾µ½»Õ¡Á¡Ù¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢1·î10Æü¡ØFile.10 ¡Ö»°²¯±ß»ö·ï¡×¡Ù¡¢17Æü¡ØFile.11 ¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµð³ÛÀàÅð»ö·ï¡×¡Ù¡¢24Æü¡ØFile.12 ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼ »ö·ï¤Ï¤Ê¤¼·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡×¡Ù¡¢31Æü¡ØFile.13 ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¼è¤ê°ã¤¨¤Î¿¼ÁØ¡×¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï File.09 Ç¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î30Æü22»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é25Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤ó¤ÊÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄÉ¤¦
¡¡12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤ÏÇ¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡£20À¤µªºÇ¸å¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¾×·â¤Î»ö·ï¡½À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬»´»¦¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÈÈ¿Í¤¬Ã¦¤®¼Î¤Æ¤¿Éþ¤ä¶§´ï¤ÎÊñÃú¡¢»ØÌæ¤äDNA¤âºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÊª¾Ú¡×¤«¤é¤¿¤É¤ëÁÜºº¤Ïº®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åö»þ¤ÎÁÜºº°÷¤Ï¡ÖµÒ´Ñ»ö¼Â¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤â¡¢¥Û¥·¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤¿¤á¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÁÜºº¤ò·Ð¤ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¼çÉØ»¦³²»ö·ï¡×¤Ï¡¢10·î¡£»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é26Ç¯¤ò·Ð¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÉ×¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÁÜºº¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤è¤½5000¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Â¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤é¡ÖÉ×¤ÎÆ±µéÀ¸¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö·ï¸å¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹´ü²½¤·¤¿ÁÜºº¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÅÅ·âÅª¤ÊÂáÊá¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡2010Ç¯¡¢¿À¸Í»Ô¤Î½»Âð³¹¤ÇÆÍÁ³¡¢¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢16ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö¿À¸Í»Ô¹â¹»À¸»¦³²»ö·ï¡×¡£ÈÈ¿Í¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏÄÉ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é10Ç¯¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁë¸ý¤Ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ìÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤áÂ³¤±¤¿°äÂ²¤Î¼¹Ç°¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡¤Î²Ê³ØÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤â¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤²ò·è»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¡¢ÁÜºº¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ²Ê³ØÁÜºº¤Î¿ÊÊâ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü12·î29Æü¿¼Ìë¤è¤ê¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¥¤¥Ã¥¸«ºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£
¡¡12·î29Æü23»þ55Ê¬¤«¤é¡ØFile.04 Æ¨Ë´ÈÈ¤Ø °äÂ²¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡¢24»þ51Ê¬¤«¤é¡ØFile.03 Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¡Ù¡¢25»þ41Ê¬¤«¤é¡ØFile.07 ¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥´æºî»ö·ï¡ÁÀ¤³¦¤ò¤À¤Þ¤·¤¿´õÂå¤Îº¾µ½»Õ¡Á¡Ù¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª2026Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Ï¡¢1·î10Æü¡ØFile.10 ¡Ö»°²¯±ß»ö·ï¡×¡Ù¡¢17Æü¡ØFile.11 ¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óµð³ÛÀàÅð»ö·ï¡×¡Ù¡¢24Æü¡ØFile.12 ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼ »ö·ï¤Ï¤Ê¤¼·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡×¡Ù¡¢31Æü¡ØFile.13 ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¼è¤ê°ã¤¨¤Î¿¼ÁØ¡×¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï File.09 Ç¯ËöÆÃÊÌÊÔ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²»ö·ï¡×¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î30Æü22»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£