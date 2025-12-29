プロレスリング・ノアは来年元日に日本武道館で「ＮＯＡＨ “ＴＨＥ ＮＥＷ ＹＥＡＲ” ２０２６」を開催する。

メインイベントは、ＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと２度目の防衛戦を行う。Ｉｎａｍｕｒａは昨年１１月からＷＷＥ傘下の育成ブランド「ＮＸＴ」に参戦。今秋に凱旋帰国し１１・８後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡを破り、ＧＨＣヘビー級王座を初奪取した。デビュー７年目でようやく手にした栄冠。元日では、王者として武道館のメインイベントを初めて務める。スポーツ報知は決戦直前のＩｎａｍｕｒａを直撃。ＮＸＴでの学びとＷＷＥスーパースター、中邑真輔から「新技」を伝授された秘話を明かした。

稲村愛輝としてデビューし拳王率いる「金剛」へ加入。英国での武者修行では「ＹＯＩＣＨＩ」を名乗り、昨夏に凱旋帰国するも結果を残せず渡米した。向かった先はＷＷＥ「ＮＸＴ」。今年７月１２日（米国時間）にはＮＸＴデビューから異例の早さでＮＸＴ王座に初挑戦するなど最前線で活躍した。ＮＸＴで学んだものをＩｎａｍｕｒａは明かした。

「ＮＸＴで一番、ラーニングしたことは予想外なことでした。ビコーズ…ミーは、ＮＸＴでアメリカンプロレスを学ぶつもりが、着いた最初に言われたことは『お前は、ジャパニーズのスタイルを見せてほしい』という言葉だったからです。当時、ＮＸＴにジャパニーズのレスラーがいなかったから、そう言われたのかもしれませんが『ジャパニーズのスタイルのハードヒット・ファイトとレスリング』を求められました。その中でミーが一番ラーニングしたことは、自分の持っているストロングポイントを遠慮せずにさらけ出すことでした」

ＮＸＴで学んだことは、原点だった。

「向こうには、ミーより体がデカイ選手、派手な動きをする選手、何なら経歴で言えば、オリンピアンもいます。そういう中で自分自身をためらっていたら埋もれてしまうばかり。ミーにとってのストロングポイントであり個性はプロレスリング・ノアでヤングボーイのころからラーニングしたもの。ＮＸＴでは、プロレスリング・ノアのスタイルを遠慮なしに出していたんです」

ＷＷＥスーパースターの中邑真輔との出会いもあった。中邑からは、貴重なアドバイスをもらった。

「ミスター中邑には何回かミーの試合も見ていただきました。ミーが思うミスター中邑は、自分の見せ方が上手なレスラー。まさにその大切さを教えてくれました。『もっと自分が思っているより大きく表現しろ』とアドバイスをもらいました。あと『もっとわがままでいい』と言われました」

中邑との交流で気づきがあった。

「ミスター中邑と話していて思ったのは、すごいプロレスラーでありファイターだということです。どっちも強いんです。そして、リング上で起こるモノすべてがリアルだということでした。そこでためらったらよくないと気づきました」

そして、明かした。

「これは、まだ見せてませんが、ミスター中邑から新技も何個かアドバイスされています」

大一番の「元日」日本武道館。大会には、新日本プロレスを退団した内藤哲也に間違いのない「ＸＸＸＸ」が参戦する。「ＸＸＸＸ」についてＩｎａｍｕｒａは、こう見据えた。

「ＸＸＸＸは、内藤哲也としか思えないですよね。本当に内藤哲也だとしたらこれからプロレスリング・ノアと縁があるのか？どうなるのかは分かりません。ただ、縁があるのなら触れる可能性がある。ニューイヤーショーの結果次第ですが、ＧＨＣチャンプとして胸を貸します」（取材・執筆 福留 崇広）

◆来年１・１日本武道館全対戦カード

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ

▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・郄橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ

▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・丸藤正道、拳王 ＶＳ 挑戦者組・ＢＵＳＨＩ、ＸＸＸＸ（内藤哲也？）

▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

清宮海斗、ジャック・モリス ＶＳ カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ

▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・ドラゴン・ベイン ＶＳ 挑戦者・アルファ・ウルフ

▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９

▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合

王者・ウィル・クロス ＶＳ 挑戦者・サクソン・ハックスリー

▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純 ＶＳ 藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太

▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ 挑戦者組・アレハンドロ、カイ・フジムラ、挑戦者組・Ｅｉｔａ、近藤修司