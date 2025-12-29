「野暮ったく見える、、」→【しまむら】スタイルアップ狙える「淡色ニット」で解決！

膨張して見えやすい淡色は、ニットのカラーとして避けてしまうことも少なくありません。しかし、ダークトーンのアイテムが増え、全体が沈んで見えやすい冬のコーデでは、顔まわりに明るさを持ってくることが重要。今回ピックアップした【しまむら】の技ありデザインには、体のラインをきれいにカバーできるメリットもあるため、大人女性ほど、見逃せないはず。ニットの柔らかさと呼応する淡色で、若々しく快活に垢抜けを目指してみて。

シアーフリルで可愛く体型カバー

【しまむら】「TT*RINｽｿｼｱｰNPO」\2,420（税込）

11月中旬からオンラインストアで限定販売が開始された、しまむら内のカジュアルブランド【Rafraf（ラフラフ）】 × 低身長インフルエンサー@mini_ringo149（りんごさん）のコラボアイテム。着用した@chii_150cmさんが「ウェーブラインのシアー切り替えがスタイルアップも叶えてくれる」とコメントしているように、体のラインにメリハリと華やかさを与えてくれる形状が特徴です。ぼんやりしやすいベージュのワントーンコーデも、軽い抜け感とフェミニンな動きを同時にプラスできます。