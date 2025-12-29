いわきが新ユニフォームを発表

いわきFCは2026年シーズンの明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームデザインを発表した。

原点回帰でえんじ色を採用した新デザインは「カッコいい」「移行シーズンにピッタリなコンセプト」と大きな反響を呼んでいる。

今季はクラブカラーでもある「キングレッド」が1stユニフォームのカラーだったいわきだが、公式Xは「いわきFCはキングレッドを纏わずに戦う」と動画を使って発信。「原点を忘れず、未来へと進んで行くために。私たちのアイデンティティは、単なる色ではなく、その魂にある」としてアマチュア時代にチームで採用していたえんじ色ベースの新ユニフォームをお披露目した。

クラブ公式サイトでは「いわきFCのチームカラーはいわき市の旗の色。現在のキングレッドよりも少しくすんだえんじ色。この色を纏い、 まだアマチュアだった選手たちは未来を夢見て戦った。原点を忘れず、未来へと進んで行くために、当時のユニフォームをオマージュ」と紹介されている。

白を基調とした2ndユニフォームは「ホームタウンいわき市の市制施行60周年を記念したデザイン」に。GKの1stユニフォームは緑、2ndユニフォームは黄色をベースとした配色になっている。

SNSでは「こう来たか」「カッコいい」「コンセプトも動画も素晴らしすぎる」「サポーターを巻き込んでいくのが上手いな」「移行シーズンにピッタリなコンセプト」「センスが良い」「凄い。凄すぎる」「ストーリーといい煽りといい最高」と原点回帰のコンセプトに対して絶賛の声が寄せられ、サポーターのみならず多くの反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）