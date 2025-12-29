アフリカ東部の未承認国家「ソマリランド（Republic of Somaliland）」が、国際社会の大きな関心事となっている。今月26日（現地時間）、イスラエルが世界で初めてソマリランドを国家として承認すると、ソマリランドが位置するソマリアはもちろん、アフリカ連合（AU）や米国、欧州連合（EU）などが相次いで国家承認に反対の立場を表明した。国連安全保障理事会はこの問題を協議するため、29日に緊急会合を開く。

ソマリランドは、ソマリア北西部の沿岸地域に位置する未承認国家だ。人口は約400万人、面積は約17万6120平方キロメートルで、韓国（約10万平方キロメートル）の約1.7倍にあたる。もともとは英国の植民地だったが、1960年に内陸のイタリア植民地地域と統合して独立し、ソマリアとなった。その後、1969年のクーデターで権力を掌握したシアド・バーレ大統領が1991年に失脚すると、ソマリランドはソマリアからの独立を宣言した。

ソマリア政府は独立を認めなかったが、ソマリランドはその後約20年間続いたソマリア内戦の混乱の中で、独自の軍隊と通貨を保有し、大統領選挙を含むさまざまな選挙を単独で実施しながら、独立政府を運営してきた。治安状況もソマリア本土より安定しているという評価を受け、地域内では「一つの国家として認められる資格がある」という声が継続的に上がってきた。

国際社会で国家承認を得ようとするソマリランドの努力に、最初に応じた国がイスラエルだ。26日、イスラエルのギデオン・サール外相は、イスラエルとソマリランドが1年間の協議を経て、大使任命および両国大使館開設を含む、完全な外交関係樹立協定に署名したと発表した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相も同日、ソマリランドのアブディラフマン・モハメド・アブドゥラヒ大統領とのオンライン会談で、今回の外交関係樹立を「画期的で歴史的な措置だ」と評価した。

イスラエルが突然ソマリランドを国家として承認するに至ったのには理由がある。ガザ地区のパレスチナ住民をここに移住させようとする事前作業ではないかという見方が有力だ。ソマリランドは、インドネシア、南スーダン、リビア、ウガンダなどとともに、イスラエルと米国がガザ地区のパレスチナ住民の移住案を協議した国家の一つとして知られている。

周辺国は、ソマリランドを国家として承認すれば、アフリカ全域で民族構成などを理由にした分離独立要求が連鎖的に広がり、混乱が生じる恐れがあると懸念している。アフリカ・中東の20余りの国とイスラム協力機構（OIC）は共同声明を出し、「イスラエルの措置は国際平和と安全にも大きな影響を及ぼす」として反発した。

イスラエルの最も強固な同盟国である米国も、反対の立場を示した。米国務省は「米国はソマリアの領土的一体性を認める」とし、「ソマリアにはソマリランドの領土が含まれる」と明確に表明した。ドナルド・トランプ米大統領も26日、「ソマリランドを知っている人はいるのか」と述べ、慎重な態度を示した。EUも「国連憲章とアフリカ連合憲章、ソマリア憲法に基づくソマリアの主権と領土的一体性、統合の重要性を再確認する」とする声明を発表した。