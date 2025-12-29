今年の外国為替取引終了を2日後に控えた中で今年の平均ウォン相場が1ドル＝1420ウォン台と集計された。通貨危機局面だった1998年の平均1394．90ウォンよりもウォンの価値が下がった。最近政府が為替相場防衛に総力を挙げているが、海外主要投資銀行は今後1年間はウォン相場が1400ウォン台で定着するものと予想した。

韓国銀行の経済統計システムによると、10−12月期の昼間の取引終値基準でウォン相場平均は1452．60ウォンとなった。四半期別にみると、通貨危機直後の1998年1−3月期の1696．90ウォン、戒厳事態直後の今年1−3月期の1452．90ウォンに次ぐ3番目のウォン安水準だ。今年初めから今月26日までの平均ウォン相場も1421．90ウォンで1420ウォン台まで値を下げた。

韓国政府は引き続き高強度の為替対策を出し毎年最後の取引日に決まる年末終値為替相場を抑えるのに総力を挙げている。年末終値は企業や金融機関などが財務諸表上の外貨負債を評価する基準となる。この際にウォンの価値が過度に低ければ外貨負債が多い企業と金融会社の信用度が落ち来年度の借入や投資に悪影響を与える恐れがある。

実際に先週初めにウォン相場が1480ウォン台まで下がると、政府は24日に「政府の強力な意志と政策実行能力を確認することになるだろう」と異例の強いメッセージを出した。また、最大5000万ウォンの海外株式売却譲渡所得税免除のような対策も出した。当局の動きにウォン相場は24〜25日の2日間に43．30ウォンのウォン高に振れた。翌営業日の26日には国民年金の戦略的為替ヘッジの話まで伝えられ取引時間中に為替相場は1440ウォン台で落ち着いた。

金融業界関係者は「政府が対策を相次いで出し為替相場は1440ウォン台前後で動くだろう」と予想する。主要海外投資銀行も今後1年間はウォン相場が1420〜1430ウォン水準を維持するだろうと予測した。金融投資業界によると、海外投資銀行12社の今後12カ月の為替相場見通し平均は1424ウォンと集計された。ゴールドマン・サックスが1390ウォン、野村証券が1380ウォン、バンク・オブ・アメリカ（BoA）が1395ウォンを提示した以外は多くの投資銀行が1400ウォン台の相場を「ニューノーマル」とみた。

最近国際通貨基金（IMF）は「対外部門評価報告書」で、昨年基準のウォンの適正相場を1ドル＝1330ウォン台と試算した。現在の為替相場とは開きが大きかった。金融当局関係者は「韓国経済の基礎体力に合う水準で為替相場を管理するために需給不均衡など中長期課題にも努力していくだろう」と話した。