【画像】「清純派が脱いだ」と話題になった、25歳の大胆な水着姿。吉岡里帆にとって初の写真集だった

7月3日、NHKの新番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」の出演者会見に女優の吉岡里帆（32）が出席した。

「同番組は一見難しそうな最先端のテーマを、ドキュメントとMCのタモリ、山中、吉岡の3人が紡ぐトークによって展開する知的探求番組です。初共演のタモリに『切れ味鋭いことを言う』と褒められた吉岡は『冥途の土産にしたい』と照れていた」（放送記者）



事務所トラブルも乗り越えた吉岡里帆

オーディションに落ちながら制作の推薦で抜擢

来年のNHK大河「豊臣兄弟！」に主人公・秀長の正妻役で出演することも起用の決め手になったという吉岡は、京都で映像会社を経営する父の元で育った。京都橘大学に通いながら東京の養成所に通い続け、自力で女優の道を切り開いた。

「2015年、22歳で出演したNHKの『美女と男子』の清純派女優役がハマり業界も注目した。朝ドラ『あさが来た』のオーディションは落ちたが、制作側の推薦でヒロインの娘の親友役に抜擢された」（同前）

その後出演した17年のドラマ「カルテット」（TBS）では演技が評価され、数々の賞を受賞。UR都市機構など10社のCMに起用され、バラエティーでは歯切れのいいトークで引っ張りだこに。この年の「NHK紅白歌合戦」の審査員も務めた。

「清純派が脱いだ」と絶賛された25歳での大胆な水着写真集

25歳の時に初の写真集を出版。大胆な水着姿も披露し、「清純派が脱いだ」と反響を呼んだ。一方、私生活では恋愛報道が少ない女優として知られている。

「名前が挙がってもすべて噂レベル。唯一、17年に佐藤健の自宅マンションに通う様子を『女性セブン』にキャッチされたが、双方の事務所が『交際はありません』と完全否定して立ち消えになった」（女性誌記者）

22年の映画「ホリックxxxHOLiC」では妖艶な悪女役に挑戦したが、

「『セクシーな所作が難しくて』と本人が言っていたように、ぎこちなさが目立ち、映画は興行的にも失敗に終わった」（同前）

その後はセクシーを封印。「島守の塔」など社会派映画に出演し多くの賞を受賞。ところが、昨年4月、所属事務所が休業してしまう。

「吉岡は『無力さを痛感した』と落胆したが、その直後、若手女優を多く抱える『フラーム』に移籍。今年1月期の日曜劇場『御上先生』（TBS）に出演した。

不倫騒動で退所した広末涼子と入れ替わる形での移籍だったが、吉岡の今年上半期のCM起用社数は9で、彼女の穴を埋めて余りある。吉岡にしても、朝ドラ女優の戸田恵梨香、有村架純が所属し、NHKとのパイプも太い事務所はメリットも大きい」（同前）

移籍は大正解だったようであ〜る！

