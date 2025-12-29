港のアクセス道＆国道バイパスになる？

中国地方整備局が山口県岩国市で整備している岩国港の「臨港道路」の一部区間が2025年12月25日、開通しました。

【国道もショートカット？】これが岩国港の新「臨港道路」です（地図で見る）

この臨港道路は、岩国市装束町の装束地区から新港（しんみなと）地区を経由し、室の木地区（同市飯田町）まで至る計画延長2.9kmの道路です。国道2号の海側を並走する道路であり、一部区間は海上に橋が架かる区間となっています。建設事業はI〜III期に分けて段階的に実施される予定で、これまでに装束地区から新港地区までのI期区間1.2kmが開通済みです。

今回開通するのは、I期区間の南端から、一文字終末処理場（岩国市新港町）そばの既存道路までをつなぐII期区間です。延長自体は400mと短いものの、接続する現道は内陸側にカーブしながら国道2号と交差しているため、I期区間と併せて国道2号を海側から迂回できる新ルートとなります。

岩国港の周辺には日本製紙の岩国工場や三井化学岩国大竹工場、ENEOS麻里布製油所などの工業施設が密集しています。そのため、既存の国道2号は大型トラックやトレーラーをはじめ、多くの通行車両で慢性的な混雑が発生していますが、港にすぐ山が迫る地形のため、大規模なバイパスを整備するのも難しい状況です。臨港道路はこうした物流関連の「海のアクセス道」として機能するほか、一般車には国道2号のバイパス的な使い方もできそうです。

なお、残るIII期区間1.3kmの事業については現在調査中となっており、事業は2029年度まで継続される見通しです。