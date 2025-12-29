Amazon Musicで2025年に日本で最も再生された楽曲プレイリスト
Amazon Musicは、ストリーミングサービスにおける再生回数を集計し、2025年に日本で最も再生された楽曲を1位から50位までまとめたプレイリスト「2025年Top 50 総合チャート」を発表した。
「2025年Top 50 総合チャート」は、週間ランキングのプレイリスト「Japan Top 50」の年間ランキングとなる。また、音楽ジャンル別に分けた5部門のランキング「2025年 Top 50 J-POP」「2025年 Top 50 ANIME」「2025年 Top 50 J-ROCK」「2025年 Top 50 J-Hip Hop」「2025年 Top 50 K-POP」も発表された。
集計期間は2025年1月1日から2025年10月15日
50位までのフルチャートは、プレイリストにて公開されている。
2025年 Top 50 総合チャート
1. ライラック / Mrs. GREEN APPLE
2. ダーリン / Mrs. GREEN APPLE
3. クスシキ / Mrs. GREEN APPLE
4. ケセラセラ / Mrs. GREEN APPLE
5. ビターバカンス / Mrs. GREEN APPLE
6. 青と夏 / Mrs. GREEN APPLE
7. 怪獣 / サカナクション
8. Plazma / 米津玄師
9. 点描の唄 feat. 井上苑子 / Mrs. GREEN APPLE [feat. 井上苑子]
10. Soranji / Mrs. GREEN APPLE
2025年 Top 50 ANIME
1. ライラック / Mrs. GREEN APPLE
2. クスシキ / Mrs. GREEN APPLE
3. 怪獣 / サカナクション
4. Plazma / 米津玄師
5. BOW AND ARROW / 米津玄師
6. Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts
7. オトノケ - Otonoke / Creepy Nuts
8. アイドル / YOASOBI
9. 百花繚乱 / 幾田りら
10. UNDEAD / YOASOBI
2025年 Top 50 J-ROCK
1. 怪獣 / サカナクション
2. 怪獣の花唄 - replica - / Vaundy
3. TWILIGHT!!! / King Gnu
4. 走れSAKAMOTO / Vaundy
5. カーテンコール / 優里
6. インフェルノ (Remastered 2020) / Mrs. GREEN APPLE
7. オレンジ / SPYAIR
8. 第ゼロ感 / 10-FEET
9. KICK BACK / 米津玄師
10. 小さな恋のうた / MONGOL800
2025年 Top 50 J-Hip Hop
1. Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato) / BAD HOP [feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato]
2. High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) / BAD HOP [feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR]
3. 99 Steps / STUTS [feat. Kohjiya & Hana Hope]
4. Summer Ride (feat. ellow Bucks) / LANA [feat. ellow Bucks]
5. Bluma to Lunch / BLOOM VASE
6. Makuhari / Bonbero, LANA & Watson [feat. MFS]
7. TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE) / LANA [feat. Candee & ZOT on the WAVE]
8. PARALLEL [feat. 7] / Liza [feat. なな]
9. START IT AGAIN (THE RACE in SUZUKA CIRCUIT) / AK-69
10. Suicide (feat. Tiji Jojo, Hideyoshi & Jin Dogg) / BAD HOP [feat. Tiji Jojo, Hideyoshi & JIN DOGG]
2025年 Top 50 K-POP
1. APT. / ROSE & ブルーノ・マーズ
2. Whiplash / aespa
3. Almond Chocolate / ILLIT
4. NEW LOOK / MISAMO
5. Magnetic / ILLIT
6. DRIP / BABYMONSTER
7. Dynamite / BTS
8. Permission to Dance / BTS
9. Golden / HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, Rei Ami, KPop Demon Hunters Cast
10. CRAZY / LE SSERAFIM
公開されたプレイリストは、Amazon.co.jpのアカウントを持っていれば、無料でダウンロードできる。なお、Amazon Music Unlimitedに未登録であればシャッフル再生となる場合がある。