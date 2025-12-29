【休みベタの思考回路】三流は「予定を詰め込む」、二流は「疲れてから休む」、では一流は？
「休んでいるのに疲れている」のはなぜ？
年末年始、せっかくだからと予定を詰め込む。
久しぶりに会う友人との同窓会や忘年会。
カレンダーが予定で埋まっていると、ちゃんと休みを使えている気がして安心する。
そう感じる人は少なくない。
けれど、三が日が終わるころには、胃腸も心も疲れ切り、「なんか、休んだ気がしない」と、ソファに沈みこむ。
予定をこなしたはずなのに、真っ白に燃え尽きてしまうのはよく聞く話だ。
毎年同じことを繰り返しながら、「来年こそはゆっくりしよう」と誓う。
でも結局、また同じパターンに戻ってしまう。
世界的ベストセラーの教え
この年末も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。
極めて重要で、もっと意識的に時間を費やすべきものなのだ。
――『STOP OVERTHINKING』（P.101）より
つまり、私たちは「疲れたから休む」のでは遅いのだ。
疲れないように休む時間を、最初からスケジュールに組み込む必要がある。
余った時間など、ほとんどの場合やってこない。
年末年始の「詰め込み疲れ」は、スケジュールの問題ではなく、優先順位の問題だ。
人の予定を優先し続けている限り、自分の休息は永遠に後回しになり、どれだけ休みが長くても、心は休めない。
「三流」「二流」と「一流」を
容赦なく分断するもの
休むことは逃げではなく、準備だ。
アスリートが試合前に休養を取るように、私たちも次の一年に向け、心と体をメンテナンスする時間が必要だ。
年末年始こそ、「何をするか」ではなく「どんな気分で過ごしたいか」から予定を立てたい。
何もしない時間を、先にスケジュールに入れておく。
それは怠けではなく、むしろ最高の時間管理である。
友人からの誘いに「その日は予定があって」と断る。
たとえそれが「自分と静かに過ごす時間」でも、堂々と予定として扱えばいい。
誰かと会う予定を減らしただけで、心に余白が生まれる。
その余白こそが、次の一年を支えるエネルギーになる。
SNSに「充実した年末年始でした！」と投稿する前に、まず自分の心に「どうだった？」と聞いてみよう。
本当に休めたかどうかは、予定の数ではなく、心の軽さで測るものだ。
三流は「予定を詰め込み」、二流は「疲れてから休む」。
だが、一流は「何もしない勇気を持つ」。
何かをするより、何もしない時間を守ることが、本当の意味での休息なのだと、ニック・トレントンの名著が教えてくれた。
休むことに、理由はいらない。
ちゃんと休めたら、それだけで十分なのだ。
