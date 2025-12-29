いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「休んでいるのに疲れている」のはなぜ？

年末年始、せっかくだからと予定を詰め込む。

久しぶりに会う友人との同窓会や忘年会。

カレンダーが予定で埋まっていると、ちゃんと休みを使えている気がして安心する。

そう感じる人は少なくない。

けれど、三が日が終わるころには、胃腸も心も疲れ切り、「なんか、休んだ気がしない」と、ソファに沈みこむ。

予定をこなしたはずなのに、真っ白に燃え尽きてしまうのはよく聞く話だ。

毎年同じことを繰り返しながら、「来年こそはゆっくりしよう」と誓う。

でも結局、また同じパターンに戻ってしまう。

世界的ベストセラーの教え

この年末も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

休息やリラックスは、多忙な1日を終えた後についてくるおまけではない。

極めて重要で、もっと意識的に時間を費やすべきものなのだ。

――『STOP OVERTHINKING』（P.101）より

つまり、私たちは「疲れたから休む」のでは遅いのだ。

疲れないように休む時間を、最初からスケジュールに組み込む必要がある。

余った時間など、ほとんどの場合やってこない。

年末年始の「詰め込み疲れ」は、スケジュールの問題ではなく、優先順位の問題だ。

人の予定を優先し続けている限り、自分の休息は永遠に後回しになり、どれだけ休みが長くても、心は休めない。

「三流」「二流」と「一流」を

容赦なく分断するもの

休むことは逃げではなく、準備だ。

アスリートが試合前に休養を取るように、私たちも次の一年に向け、心と体をメンテナンスする時間が必要だ。

年末年始こそ、「何をするか」ではなく「どんな気分で過ごしたいか」から予定を立てたい。

何もしない時間を、先にスケジュールに入れておく。

それは怠けではなく、むしろ最高の時間管理である。

友人からの誘いに「その日は予定があって」と断る。

たとえそれが「自分と静かに過ごす時間」でも、堂々と予定として扱えばいい。

誰かと会う予定を減らしただけで、心に余白が生まれる。

その余白こそが、次の一年を支えるエネルギーになる。

SNSに「充実した年末年始でした！」と投稿する前に、まず自分の心に「どうだった？」と聞いてみよう。

本当に休めたかどうかは、予定の数ではなく、心の軽さで測るものだ。

三流は「予定を詰め込み」、二流は「疲れてから休む」。

だが、一流は「何もしない勇気を持つ」。

何かをするより、何もしない時間を守ることが、本当の意味での休息なのだと、ニック・トレントンの名著が教えてくれた。

休むことに、理由はいらない。

ちゃんと休めたら、それだけで十分なのだ。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）