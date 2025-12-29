「獲ったもの勝ち」で小型化に苦しむ日本産サバを横目に、絶好調なノルウェー産サバの新ブランド”サバヌーヴォー”の魅力

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

徹底的な小型魚の保護

天然魚の漁獲物は、ノルウェーで唯一オークションを運営する「浮魚販売組合」（ベルゲン）によって一括管理され、「漁獲枠を超えて獲ったことがわかれば、超過分の水揚げ金額は漁業者に払わず、次の年の漁獲枠から超過した漁獲分を差し引く」という厳格な資源管理が行われている。

日本でも、魚種ごとの漁獲可能量（TAC）管理だけでなく、近年は総枠内で漁船ごとの漁獲割当て（IQ）が設定され始めているが、これまでIQ管理はサバ、イワシ、クロマグロの3種のみ。このうちサバは大型漁船を対象に、最も多くIQ管理が行われているが、それでも総枠の半分程度。それ以外の大多数の中・小型漁船に対する漁船ごとの漁獲割当てはないため「獲ったもの勝ち」となっている。

つまり各漁船からみれば、小型魚を獲らずに大型魚を待つのではなく、どんなサイズでもとりあえず獲って帰港し、水揚げ金額を稼ごうという傾向がある。常に競争原理が働いており、ノルウェーの小型魚保護につながる管理とは対照的だ。

オーレスンの水産加工場で、サバを買い付ける日本の輸入業者は、「日本は漁業管理をノルウェーに学ぶべき。日本では多くが、獲ったもの勝ちになるため、時期も魚の大きさも関係なく、やみくもに漁獲してしまって、結局漁業者は潤わない」と話す。

大きく脂が乗ったノルウェーのサバは、需要が伸びる一方であり、現地の日本人の水産関係者は「数十年前は、日本でノルウェーサバは嫌われたが、今は日本産よりも人気は高く、この先、10年もすれば日本で食べるサバは、ほとんどノルウェー産になるのではないか。同時に国産は、サバではないって言われるようになってしまうのではないか」と話していた。

新ブランド「サバヌーヴォー」

こうして日本にすっかり定着したノルウェー産のサバ。ノルウェーから直接、あるいは中国やベトナムなどを経由した冷凍物が主流だが、2021年からは、冷凍しない「生サバ」の空輸も始まった。

この生サバは、ノルウェー大使館水産部が日本航空グループの商社『JALUX』と連携し、脂肪率約30％、重量500グラム以上のサバを選んで「サバヌーヴォー」とネーミング。秋限定で、JAL国内線ファーストクラスの機内食や、全国のスーパーなどで販売している。

サバヌーヴォーは加熱用だが、2024年からはアルコールを使った「超高速凍結技術」による生食可能なサバヌーヴォーがお目見え。寿司ネタ、刺身などでおいしく食べられるとあって好評という。

日本で獲れるサバは元々、足が早いことに加えて、寄生虫・アニサキスの心配もあることから、締めサバなどを除いて生食することはほとんどないため、今後もますます、ノルウェー産のサバが日本でメジャーな存在となりそうだ。サーモンと並んで、寿司ネタの常連にもなり得るネタとして注目を集めている。

こうして、もはや日本の隅々まで浸透したノルウェーサバ。その割に日本での認知度はいまひとつであることから、同国大使館は2024年秋、「実はそれノルウェーサバ」と銘打ったキャンペーンを展開した。知らぬ間に普段食べているサバが、ノルウェー産である可能性は高く、オーレスンに駐在している日本の水産関係者が言う通り、日本のサバはますます存在感を失ってしまうのかもしれない。

