¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×50Ê¬´ÖÄÉÀ×¤Î²Ì¤Æ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿24ºÐ¤ÎÌ¿...¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡Ö·ºÈ³¤Î¸Â³¦¡×¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼¸µ²Ã³²¼Ô¤¬Åö»ö¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦ºÆÈÈËÉ»ß¤Ø¤Î¼¹Ç°"¼£ÎÅ¤³¤½¤¬Èï³²¼Ô¤òµß¤¦"
¡¡£²£°£²£µÇ¯£¸·î¡¢°ì¤Ä¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡¦»°µÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£½÷À¤Ï24ºÐ¤Ç¡¢¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤µ¤ì¤Æ¼º·ì»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃ«ËÜ¾»ÖÈï¹ð¡Ê36¡Ë¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ï½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤é¼«Âð¤Þ¤ÇÌó£µ£°Ê¬¤â¤Î´Ö¡¢½÷À¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Ã«ËÜÈï¹ð¤Ï£µÇ¯Á°¤È£³Ç¯Á°¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¤½¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£¡¡¢§¶²ÉÝ´¶¤¸¤¿µ¼Ô¤Ï¡È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹¹À¸¡É¤Î¼èºà¤Ø¡¡»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿µ¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï°Ê¹ß¡¢µ¢Âð¤·¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¾è¤ê¹þ¤àºÝ¤Ë¤ÏÇØ¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤Ê¤¼¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¡¢»ö·ï¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿µ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¿´Íý¤ä¹¹À¸¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤¦¤Á¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¢¨2025Ç¯8·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¿À¸Í»°µÜ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À»É»¦»ö·ï¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤ò¤á¤°¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÃË¤Î»Ñ¤¬¡Ä
¡¡½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃ«ËÜ¾»ÖÈï¹ð¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯£¸·î£²£°Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À¡Ê£²£´¡Ë¤ò¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤ÏÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¶«¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç»É¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï³²½÷À¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¤ËÂà¶Ð¤·¤Æ¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡
¡¡MBS¤¬Æþ¼ê¤·¤¿½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢20Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢Èï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬Æ±Î½¤é¤ÈÂà¼Ò¤·¤¿¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ¹ï¤Ë¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤â¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡
¡¡¤½¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬Æ±Î½¤é¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢1¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¸å¤í¤ò¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§ºå¿À¤ÎÀ¾¸µÄ®±Ø¤ä¿À¸Í»°µÜ±Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤âÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¡¡50Ê¬°Ê¾å½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¤«
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö·ïÅöÆü¡¢½÷À¤ÏÂà¶Ð¸å¡¢¶ÈÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍ¹ÊØ¶É¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢ºå¿ÀÅÅÅ´¤ÎÀ¾¸µÄ®±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡½÷À¤Ï¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¡¢ÉÕ¶á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¸å¡¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î»°µÜ±Ø¤Ø°ÜÆ°¡£¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤¬½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤ë·Á¤Ç¡¢À¾¸µÄ®±Ø¤ä¿À¸Í»°µÜ±Ø¤òÊâ¤¯»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¡ ¡¡
¡¡ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Ç¤â½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤Ï½÷À¤ÈÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Èï³²½÷À¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂáÊá¸å¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÃ«ËÜÈï¹ð¤Ï¡¢Èï³²½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¡£Ã«ËÜÈï¹ð¤ÈÈï³²½÷À¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¹Í¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ï¸²Ãø¡×¤Ê¤¼¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡Ä
¡¡¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¼¹Ù¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿Ã«ËÜÈï¹ð¡£ÈÈºá¿´Íý³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦¸¶ÅÄÎ´Ç·¶µ¼ø¤Ï¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸åÀè¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¾×Æ°À¡×¡Ö¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¸í¤êÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö²áµî¤ÎºÛÈ½¤Ç¤â¡È»×¹Í¤Î¤æ¤¬¤ß¤Ï¸²Ãø¡É¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼èºà¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¢§¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¼«¿È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¹¹À¸»Ù±ç
¡¡¤³¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¼é²°½¨¾¡¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¼«¿È¡¢¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤Ç¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¿´¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÆñ¤·¤µ¡×¤È¡Öº¬µ¤¶¯¤¤¹¹À¸»Ù±ç¡×¤ÎÉ¬Í×À¤Ç¤·¤¿¡£
¢§¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÀº¿ÀÊø²õ¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¤¬¹¹À¸»Ù±ç
¡¡¼é²°½¨¾¡¤µ¤ó¡Ê£¶£°¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹¹À¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢½µ¤Ë£±ÅÙ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤¹¤ë½¸¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡ÖÈï³²¼Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ç¡£Àº¿ÀÊø²õ¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ç¡×
¡¡¡Ê¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î½÷À¡Ë¡Ö²Ã³²¼Ô¤â¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö²¶¤â¸µ²Ã³²¼Ô¡£ÏÃÊ¹¤¡×
¡ÖÙÇÃ×¤·¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¡Ä¡×¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²áµî
¡¡¼é²°¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î¼þ¤ê¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÙÇÃ×¤·¤Æ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡£¤â¤¦¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤Àº¿À¾õÂÖ¡×
¡¡¼é²°¤µ¤ó¤Ï£¶¿Í¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤äÀìÌç½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ø¤Ö¤Ê¤É¤·¡¢²Ã³²¹Ô°Ù¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¹¹À¸»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤¤ç¤¦£±Æü¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËèÄ«ÀÀ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÌë¤Ë¤ÏË«¤á¤Æ¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤ç¤¦£±Æü¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤è¡×
¢§¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤¤ÏÁêÃÌÀè¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ËèÄ«°ì¿Í°ì¿Í¤ËÏ¢Íí
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼é²°¤µ¤ó¡£µÙ·Æ¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹¹À¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£´»þ´ÖÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±°Õ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢£Ç£Ð£Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¼é²°¤µ¤ó¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í¡£Èï³²¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ê¤ÉÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âËèÄ«°ì¿Í°ì¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÃËÀ¤È¤ÎÅÅÏÃ¡ä
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×
¡¡¡Ê¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÃËÀ¡Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Öº£Æüµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡£º£Æü¥Ð¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡©¡×
¡¡¡Ê¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÃËÀ¡Ë¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤¦¤ä¡©Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ê¡©¡×
¡¡¡Ê¸µ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ÎÃËÀ¡Ë¡Ö¤Ï¤¤¡£Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤éº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÆÃ¤ËÌëÃæ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅÅÏÃÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤ÀÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Æü¤â»¦°Õ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¹¡×»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¹¹À¸»Ù±ç¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡££´£°Âå¤Î£Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã£´£°Âå¤Î£Â¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡¡¡ÖÅÜ¤ê¤ÈÁþ¤·¤ß¤ÇÌ²¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡Öº£Æü¤â»¦°Õ¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¡Ê¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¯ºîÅª¤Ë¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ï¡Ë¤â¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀäÂÐ¤Ë¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤â¤´¤á¤ó¤ä¤Ç¡£º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¿®ÍêÀ¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¡Ê¼é²°ÂåÉ½¡Ë¡Ö¤½¤³¤ÏÌµÍý¡£¤´¤á¤ó¤Ê¡×
¡¡£Â¤µ¤ó¤Ï£²£¶Ç¯Á°¡¢Åö»þ£²½µ´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ø¸ÉÆÈ¡¢¸ÉÆÈ¡¢¤¢¤¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¸ÉÆÈ¤À¤È½Ã¤ò»ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤â·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¢¤ËÄ¥¤ê»æ¤È¤«¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Î¼ê»æ¤È¤«¤ò¤½¤ÎÊý¤Î²È¤Ë¡ÊÆþ¤ì¤¿¡Ë¡£ÍÄÃÕ¤Ç¸ÈÂ©¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¡½¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡©
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¡×
¡¡¡½¡½¡½»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡ÖÅÜ¤ê¤È¤«Áþ¤·¤ß¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£²£¶Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡£Â¤µ¤ó¤ÏÃËÀ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢Ä¾ÀÜÀÜ¿¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ¤Ë¼é²°¤µ¤ó¤Ë²á·ã¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦£Â¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼é²°¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡½¡½¡½Á÷¤ë¤È¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡¡¡Ê£´£°Âå½÷À¡¡£Â¤µ¤ó¡Ë¡Öµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¤Æµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¡×²Ã³²¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬¹¹À¸Áá¤á¤ë¤È°å»Õ¤Ï»ØÅ¦
¡¡¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î²Ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¿ÇÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«£µ¡¦£¶¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼é²°¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÃæ¸µ°å»Õ¤Ï¡¢È³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê·ë¤Î¤¾¤ßÉÂ±¡¡¡Ãæ¸µÁí°ìÏºÉû±¡Ä¹¡Ë¡Ö¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Îã¤¨¤Ð·Ù¹ð¤µ¤ì¤¿¤êÉþÌò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É½Ð¤Æ¤¤¿¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡¢·ºÈ³¤È¤«½èÊ¬¤À¤±¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¼£ÎÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢²Ã³²¼ÔÆ±»Î¤¬»×¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¹À¸¤òÁá¤á¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê·ë¤Î¤¾¤ßÉÂ±¡¡¡Ãæ¸µÁí°ìÏºÉû±¡Ä¹¡Ë¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤óÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¤¡¢²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¹¹À¸»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÈï³²ÍÞ»ß¤Ï²ÄÇ½¤«¡Ä¿À¸Í¤Î»ö·ï¤«¤é¹Í¤¨¤ë
¡¡¸µ²Ã³²¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¹¹À¸»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¿Í¤È¡¢¤½¤Î»Ù¤¨¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã«ËÜÈï¹ð¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã«ËÜÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸åºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢»ö·ï¤Ë»ê¤ëÆ°µ¡¤äÇØ·Ê¤Ê¤É¤¬¤µ¤é¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤À¤Æ¤¬¤¢¤ë¤«¡£ºÛÈ½¤ÎÆâÍÆ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹À¸»Ù±ç¤Ë¤è¤ëÈï³²ÍÞ»ß¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¹¤ëÃÊ³¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£