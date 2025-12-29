朝のランニングが週末のルーティン！貝印株式会社・遠藤浩彰社長の休日の過ごし方

刃物の産地、岐阜県関市で創業。カミソリなどビューティケア用品、包丁など家庭用品、さらに医療用メスなど医療用品等を展開。創業家に生まれ、４代目社長を務める遠藤浩彰氏（40歳）の休日の過ごし方とは？

（撮影／西粼進也）

代表取締役社長兼COO

遠藤浩彰

85年、岐阜県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、貝印入社。生産部門のカイインダストリーズや海外関連会社KAI U.S.A.LTD.への出向などを経て、14年に帰任。その後、経営戦略本部、マーケティング本部、研究開発本部の３部門で本部長を歴任。18年に副社長に就任。21年５月より現職。

ハーフマラソンはもう10年目

週末は朝、ランニングから始まることが多いです。もともと長距離を走るのは好きではなかったんですが、20代で米国のオレゴン州に駐在したとき、三百数十kmを12人で夜通し走るというレースに現地のメンバーと出場したことがありまして。

走り切ることができて大きな達成感があった。でも、何もなければもう走ることはないと思いました。そこで、自分を追い込むために、先にレースにエントリーしてしまうことにしたんです。

折しも米国法人が、周年や目標達成のタイミングが合って、ハワイで営業会議をすることになったんですが、それが４月。ハワイといえば、ホノルルマラソンが有名ですが、４月にはハーフマラソンがあります。

それをみんなで走ろう、ということになり、ハーフマラソンをやることになったのでした。さすがにフルマラソンはちょっときついな、と思いがあった中で、ハーフマラソンなら頑張れば走れるかもしれない、と思ったんですね。

ハワイで走り、また秋に走り、ハーフマラソンを走って、もう10年になります。今は年２回、４月に岐阜で行われる清流ハーフマラソン、11月の都内のハーフマラソンに出場しています。

そうなると、必然的にトレーニングをしなければならなくなります。平日の朝、長時間のランニングは難しいので、週末の朝に１〜２時間、走ることが多いですね。

しっかり距離を積み重ねていると、本番でもあまり疲れない。事前の準備は、本番の結果に如実に出るんです。

走っている間は、一人で集中できる時間でもあります。頭の中が整理できたり、気持ちを整えられたり、自分と向き合える貴重な時間にもなっています。

旅行の計画を立てることが大好き

週末のお決まりといえば、１週間分の食材の買い出しがあります。妻は行かず、子どもを連れて私が出かけます。

冷蔵庫のストックを見て、足りない食材をチェックして、まとめ買いをする。ときどき妻から要望がありますが、基本的には買ってきたもので平日の料理を妻がする。週末は、私ができるだけご飯を作るようにしています。

週末くらいはやらないと、と思っているんです。といっても、簡単なものですが。冬場なら、鍋は定番。野菜を切ればいいだけです（笑）。

でも使うのは、自分たちの会社の商品である包丁。子どもたちにも、父親が使う姿をしっかり見ておいてほしいと思っています。

あとは２カ月に１回くらいのペースで、家族で近隣に泊まりがけで出かけたりもします。個人的にとても好きなのが、旅行の計画を立てること。

家族がテレビを見ていて「ここ、楽しそうだな」「行ってみたいな」なんて声が出ると、「じゃあ、どっかのタイミングでスケジュールを組もう」と宿泊先から食事まで、いろいろ調べて予定を作ってしまいます。家族は、気づいたらすべて手配されています（笑）。

貝印では、お盆とお正月以外で、リフレッシュ休暇を取ることができる制度があります。最長連続９日間の取得が可能。社長も率先して取らないといけないと思っていますから、やはり家族と出かけます。

今年は夏に米国のオレゴンに。去年は春に伊勢を旅しました。

家族と過ごす時間は、とても大切にしています。自分の時間が欲しい、とは私は思わないですね。家族の時間も自分の時間ですし、一人で走る時間も自分の時間。仕事をしているときも自分の時間です。

一人になりたい、と思うこともない。ただ、海外出張もありますし、岐阜の工場に出張することも多いので、その移動の時間は一人の時間かもしれません。本を読んだりするのは、移動中にしていることが多いですね。

ニーズに対して真摯にものづくりをしていく

日本刀づくりから、身の回りの刃物を作る野鍛冶に転じ、創業時はポケットナイフに始まり、そこから「こんなものは作れませんか」という、いろんな声を聞いて事業が広がっていったのが、貝印という会社でした。

包丁の事業はピーラーやキッチンバサミに広がり、今は鍋や調理小物なども展開しています。カミソリやツメキリなどのビューティケアの事業は、今やパフやブラシなどの若い方向けのお化粧道具にも広がっています。

さらに、外科用メス、眼科用メス、皮膚科用メス、病理検査用の刃物など医療用品も大きく伸びています。

お客さまのいろんな声を聞きながら、真摯にものづくりをしていく。それぞれの人に合ったものづくりをしていく。そんな精神が根底にあります。

そしてそうした要望を受けたとき、「売れる、売れない」「儲かる、儲からない」ということではなく、求められることがあるのであれば、何か自分たちにできることはないかと考えてきた歴史があります。

2018年に副社長になったとき、中期経営計画を発表しました。これは、創業者から数えて４代目の次世代を担う立場として、グループ全体を見据えた決意表明の意味合いがありました。

社長に就任したのは、その３年後でしたが、中期経営計画という下準備があったので、以降、思い描いた流れで着実に成長していくことができています。

改めて感じているのは、いろんな課題がある中で、短期ではそんなに簡単に成果は出せないということです。逆に、短期的な成果を追い求め過ぎると、無理が出たり、しわ寄せが出たりしてしまう。

着実に準備をしていくことで、やがて成長速度も加速していく。短期的な成果にとらわれずに、着実な成長を志向していきたいと考えています。

挑戦する気概も大切にしています。新商品も毎年、出しています。今年は、小さいお子さんでも安心して簡単に毛の処理ができる「なでそり」。Ｔ字という固定概念を取り払った商品です。もう一つが、オールメタルのシステムカミソリ「ＴＨＯＬＬ」。

まずは世に問うてみる。失敗を恐れず、これからも新しい挑戦をしていきます。

社長の月曜日

10年ほど前からメガネを年に数本買うようになりました。イベントなどの一仕事終わったときや新商品が出たときなどに、景気づけの意味も込めて買う。すでに30本ほどありますが、今日は少し柔らかく行こうとか、今日はビシッと行こうとか、メガネで変化をつけられるんです。気分も変えることができます。黒縁が多いですが、会社のコーポレートカラーが青なので、ちょっと青みが入ったものを意識的に選んだりしています。

ジムで入念に心身のメンテナンス！株式会社ティーケーピー・河野貴輝社長の休日の過ごし方