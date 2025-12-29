ロシアとアメリカはなぜ対立へ向かったのか？…イラク侵攻が招いた「決定的断絶」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈プーチンのアメリカへの「狂おしいほどのラブコール」が片想いで終わってしまった理由…米ロ関係が決定的に変わってしまった「分岐点」〉に引き続き、イラク侵攻が米露関係に与えた影響について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

予防戦争

法的な問題もあった。国連憲章は武力攻撃を受け、自衛権を行使する場合を除き、他国への軍事行動には安全保障理事会の承認が必要と定めている。具体的には、武力行使を容認する安保理決議である。

しかし、イラクの大量破壊兵器保有に疑問符が付いていたため、拒否権を持つ安保理の5常任理事国は割れていた。フランスやロシアは侵攻に強く反対し、武力行使容認決議採択のめどは立たなかった。

ブッシュ政権は「イラクが将来、大量破壊兵器を使ってアメリカを攻撃する前に、脅威を取り除く必要がある」とことあるごとに主張した。だが、攻撃が急迫していない段階での予防攻撃は国際法上、軍事行動の根拠として認められていない。

業を煮やしたブッシュは国務長官のコリン・パウエルを国連に送り込む。穏健派として信頼の厚いパウエルを使ってイラクの脅威を訴え、改めて侵攻への反対論を抑え込もうとしたのである。

パウエルは開戦前月の2003年2月、安保理の会合に出席し、数多くの画像や動画を使いながら詳細な説明を行う。イラクは化学・生物兵器を保有し、アルカイダとのつながりもあると明言した。

だが、この行動は裏目に出る。全て誤情報だったことが後に判明した。当時、パウエルの首席補佐官を務めていた退役陸軍大佐のローレンス・ウィルカーソンは「事実無根だった」と悔やみ、取材にこう語った。

「いずれもCIAからもたらされた情報だった。イラクとアルカイダの結び付きに関する情報は拷問で得られ、信頼性が疑われていたが、パウエルには告げられていなかった。情報操作を主導したのはCIA長官のジョージ・テネットだ。彼は事実上、政府内にうそをばらまいた。そのうそが、ブッシュ政権で最も尊敬されていたパウエルによって全世界に公表されたのだ」

レッドライン

プーチンは侵攻に反対するフランスやドイツ、他のヨーロッパ主要国と連携し、開戦阻止に動いた。ブッシュが2002年10月、シンシナティで演説したのと同じ頃、イタリア首相シルビオ・ベルルスコーニにこう伝えている。

「われわれには二つの『レッドライン（許容できない一線）』がある。一つは、イラクが国連査察に応じない場合に、自動的にアメリカの軍事行動を認める安保理決議。もう一つは国際的正当性（安保理の武力行使容認決議）のないイラク攻撃だ」

これは内部告発サイトの「ウィキリークス」が暴露した02年10月17日付の機密公電の一部である。首脳会談のやりとりについて、イタリア政府高官から事後説明を受けたローマのアメリカ大使館幹部が作成した。

興味深いのは、プーチンがイラクの大量破壊兵器について「サダムは既に、備蓄している大量破壊兵器の一部を破壊し、残りを（保管場所から）移動させた可能性が高い」とベルルスコーニに話していることだ。

イラクの大量破壊兵器疑惑については、今なお真相がはっきりしない部分が多いが、ロシアの情報機関がCIAと比べ、より深くフセイン政権に食い込み、正確な内部情報を取っていた可能性をうかがわせる。

それでもブッシュはCIA情報に疑いを抱かず、国連を迂回して侵攻へ突き進む。フセイン独裁体制は打倒したが、シンシナティで大見得を切った化学・生物兵器は見つからず、何十万もの市民を死に追いやる悲劇を招いた。

ウィキリークスによると、ロシアの安全保障会議書記イーゴリ・イワノフは後年、アメリカの駐ロシア大使ウィリアム・バーンズにこう告げている。

「9.11は前例のない米ロ協力をもたらしたが、イラク侵攻で関係は損なわれた」

要塞の城主

プーチンがイラク侵攻に反対した理由は他にもあった。サダム・フセインの独裁体制を打倒し、イラクを民主国家につくり替えようとする「フリーダム・アジェンダ」を危険視したのである。

このアジェンダは、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』第1章でも触れた「自由の拡大」戦略を指す。民主主義を理想化し、それを実現するためなら武力行使も辞さないネオコン（新保守主義者）が主導し、民主党のリベラル帝国主義者も追随したブッシュの看板政策だ。

「中東民主化の心臓部」と呼んだイラクへの侵攻は、その核心と位置付けられた。ブッシュは中東と並行し、ロシア周辺の旧ソ連圏でも「自由の拡大」を推し進める取り組みを加速させる。

「色の革命」と称される民主化運動である。民衆がバラを手に結集した03年のグルジア（現ジョージア）・バラ革命や、オレンジをシンボルカラーとする民主政権を誕生させた04年のウクライナ・オレンジ革命などを指す。

プーチンは当初から、アメリカが裏で糸を引いていると見ていた。親ロシア政権を倒すために民主派を焚き付け、欧州連合（EU）や北大西洋条約機構（NATO）加盟を促し、体制転換を企てていると非難した。

アンジェラ・ステントによれば「プーチンは内心、脅威を感じていた」と言う。民主化のうねりが近隣諸国に及び、ドミノのように波及すれば、いずれはロシアにも押し寄せてくると危惧していたのだ。

プーチンは東ドイツのKGB支部に勤務していた時、「ベルリンの壁」が崩壊するさまを目の当たりにしている。ドレスデンのKGBオフィスに押し寄せた群衆の姿も脳裏に焼き付いていたに違いない。

「彼は民主主義の力を身に染みて知っている」とステントは語る。現代ロシアの「皇帝」はグルジアやウクライナで進行する「色の革命」を眺めながら、「敵に包囲された要塞の城主のように」不安に駆られていた。

イラクから旧ソ連諸国へ波及する「自由の拡大」。冷戦後に失った勢力圏の回復という野望を秘めたプーチンにとって、自分の"縄張り"に手を突っ込まれるような感覚だったろう。

07年、その怒りが頂点に達し、誰の目にも明らかになる事件が起きる。舞台となったのが、世界の首脳や閣僚らが一堂に会するハイレベル外交の舞台「ミュンヘン安全保障会議」だった。

