1日で【東日本一周】も可能…JR最強コスパ「大人の休日俱楽部パス」の賢い利用法

中高年に支持される『大人の休日俱楽部パス』

JRグループでは特定の地域が乗り放題になるフリーきっぷ、往復割引などお得な企画乗車が多数販売されている。では、そのうちどのきっぷがいちばんコスパに優れているのか？

「購入できるのは50歳以上の会員のみ」という制約こそ付くが、中高年であれば間違いなくコスパ上位確定なのが、JR東日本で販売する『大人の休日俱楽部パス』だ。

これは連続する5日間、新幹線・特急を含む、各列車が乗り放題になるというもの。指定席は上限6回、乗車可能エリアはJR東日本管内かJR北海道管内、または両管内に限定されるとはいえ、日本の東半分を旅する場合においてかなりお得なのは間違いない。

そんな使い勝手の良さでいえば、JRグループ内の最強といっても過言ではない『大人の休日俱楽部パス』。では、具体的にどのようなルートでの旅行が可能なのだろうか？

1日で東日本を一周できる

仮に首都圏出発とした場合、『北海道・東日本パス』であれば北海道新幹線はやぶさ、終点の新函館北斗駅から『特急北斗』に乗り継いで平均8時間弱。始発の東京駅6時32分発の『はやぶさ1号』なら札幌駅の予定到着時刻は14時41分。

東京駅8時18分発の『はやぶさ5号』なら16時4分に札幌へ着く。

これなら札幌駅から快速で40分程度の小樽はもちろん、『特急カムイ』、『特急ライラック』に乗り換えれば旭川にも足を延ばせる。特急なら札幌―旭川は約80分で14〜18時台は毎時00分発、30分発の2本。それ以降も、22時台までは1時間に1本出ているからだ。そのため、はやぶさ1号で北上すれば新函館北斗、札幌、旭川の各駅で乗り継げばその日のうちに日本最北端の稚内駅まで到達可能だ。

同様に新函館北斗、南千歳、釧路の3駅で乗り換えて日本最東端の根室駅も1日で行けることになる。稚内―根室も1日がかりにはなるが移動できるし、パス自体は5日券なので首都圏から北海道を周遊して戻ってくるのも造作ない。また、訪問先を札幌や小樽、函館といった主要観光地に限定すれば、往路、または復路で本州内の行きたい場所に立ち寄ることもエリアによっては十分可能だろう。

一方、これが『東日本パス』の場合だと、極論でいえば、東京駅から新潟、秋田、新青森を経由して新幹線と特急で移動すれば1日で東日本を一周することもできる。エリアは広大ながらも北海道が含まれていないため、地方でも所要時間が抑えられ、かつローカル線は北海道に比べると本数が多い傾向にあるので主要駅なら乗り継ぎで長時間待たされることも少ない。

中高年の“旅の三種の神器”に

それにJR以外の路線も使えるため、フリーエリアに含まれている三陸鉄道を途中下車しながらの「ぶらり旅」を組み込んでもいい。また、伊豆急行線に乗り入れて東京―伊豆急下田を結ぶ『特急踊り子号』、JR線・富士急行線にまたがる千葉・新宿―河口湖間の『特急富士回遊』、えちごトキめき鉄道（トキ鉄）の妙高はねうまラインを経由して新井・上越妙高駅と新潟駅を結ぶ、『特急しらゆき』の各社路線もパスに含まれているので別途運賃を払う必要はない（※トキ鉄のフリーエリアは直江津―新井間のみで全線ではないので要注意）。

旅行ルートを考える場合、気を付けなければならないのが「指定席の利用は上限6回」というルール。JR東日本・北海道管内の新幹線で自由席が設定されているのは、東北新幹線（やまびこ、なすの）、上越新幹線（とき、たにがわ）、北陸新幹線（はくたか、あさま）。盛岡以北の東北・北海道新幹線、秋田新幹線と山形新幹線は全車指定席となっている。

それに、特急も両社管内で自由席があるのは、JR北海道が『カムイ』と『ライラック』、『宗谷』、『サロベツ』、『オホーツク』、JR東日本管内が『つがる（スーパーつがる）』、『いなほ』、『しらゆき』、『しなの』のみ。2社で走っている特急の半数にも満たない。特に首都圏発着の特急は、しなの以外が全車指定席となっている。ゆえにその辺を考慮した上で旅程を組まなければならない。

それでも東北・北海道新幹線の盛岡―新函館北斗間、秋田新幹線（盛岡―秋田）と山形新幹線（福島―新庄）の各駅相互発着を利用する場合は、指定席をとらずに普通車の空いている席を利用できる。要は上記区間内の移動なら貴重な指定席1回分を使わずに移動できるということ。これは休日パスユーザーでも気づいていない人が少なくない。

こうしたルールを熟知しておくことで、より自由度の高いルートが組めるはず。そういう意味でも中高年にとっては“新たな旅の三種の神器”と言えるアイテムなのかもしれない。

