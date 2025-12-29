【難解略語】「URL」が何の略か分かりますか？　知っていたらすごい！普段あまり考えたことなかった…

突然ですが、「URL」が何の略か知っていますか?

覚えて周りの人に教えてあげましょう！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケータ）」でした！

URLとは「Uniform Resource Locator（ユニフォーム・リソース・ロケーター）」の略で、インターネット上にある情報の場所を示すための表記規則です。簡単に言えば、Webページや画像、動画などのデータが「どこに存在しているのか」を示す住所のような役割を持っています。URLそのものはデータやページではなく、それらにアクセスするための手がかりを表す文字列です。

URLは主に、通信方式を示す「https」や「http」、接続先のサーバー名を表すドメイン名、そしてその中のどのファイルやページにアクセスするかを示すパスなどで構成されています。例えば、httpsは安全に通信を行うための仕組みを使っていることを示しており、現在では多くのWebサイトで標準的に用いられています。

次回の難解略語もお楽しみに！

【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？ 「Not Good」と多くの人が間違えます…！