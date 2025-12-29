結婚を認めてもらうために「地下格闘技」に参戦した農家の男性…！試合後に義父に告げられた「意外な言葉」

総合格闘家の朝倉未来がCEOを務める格闘技イベント「BreakingDown」の人気もあり、「地下格闘技」の存在がにわかに注目を集めている。ただ、実は以前から「地下格闘技」なるものはあり、北関東の一部の地域では約20年前に地元のアウトローによる格闘技イベントが浸透し始めた。

しかし意外にも、出場者は「ヤンキー」ばかりではなく、なかには変わった理由で戦いに臨む人もいたという。前編記事『元ヤンキーじゃないのに「地下格闘技」に出る人々…！出場が職場にバレた「消防士」が下された「まさかの処分」』につづき、出場者やその家族の悲喜こもごもを取材した。

拳で勝ち取った結婚

農業を営む岡崎文也さん（仮名・30代）も地下格闘技出場者の一人。

小柄でおとなしく、幼少の頃から「いじめられっこ」だったという彼は、将来を心配した父親にレスリングジムに放り込まれたという。

「ここで色々な技を習得してからは無敵になりました。中学に入る頃にはレスリングでオリンピックを目指そうとしたくらいです」

そんな文也さんも高校卒業後は両親と共に家業に精を出し、23歳の時に高校時代から交際していた現在の妻にプロポーズするのだが、断られている。

「農家の長男に嫁いだら苦労する、みたいな感じで向こうの親に反対されてたんです。でも俺は絶対に結婚したかったので『何があってもお前のことは一生守る！』と言い、その言葉がウソでないことを証明するために、その頃仲間内で話題になっていた地下格闘技に参戦しようと思いました」

彼が闘うことになった試合会場は一般のスポーツイベントなども開催している体育館で、対戦相手も普通のサラリーマン。場合によっては物騒な雰囲気が漂うこともある地下格闘技も、この時ばかりはそういった心配がなかったためか、彼女は両親と連れ立って観戦にやって来たという。

「絶対に負けられねえ！と思いながら闘いました」

何度もKOされそうになりながらも闘い続け、粘り勝りとも言える勝利を手にした文也さん。その不屈の精神は彼女の両親にも届いたようだった。

「普通は野蛮だと軽蔑されそうですけど、幸い、彼女の父親が格闘技ファンだったおかげで、拳で見せた男気を理解してくれたみたいです」

文也さんが参戦したのは後にも先にもこれ1回きり。

「結婚の条件が『二度と他人に手をあげないこと』だったので、それは守っています」

「勝ったら100万円やる！」

最後に登場するのは、「ファイトマネーで母親に家をプレゼントする」という偉業を成し遂げた逢沢基樹さん（仮名・30代）だ。

基樹さんの両親は基樹さんが小学校にあがってすぐに離婚。原因は父親の浮気だった。

「食品会社を経営していて羽振りが良かったオヤジは女グセが悪かったみたいで、愛人だったキャバ嬢が妊娠したことで強引に母を追い出したんです。慰謝料はすずめの涙だったと聞きました」

結婚以来専業主婦だった母親は、慣れない仕事を掛け持ちして基樹さんを育てた。

「疲れた顔は見せないようにしていたみたいですけど、日に日にやつれて行くのは子ども心にもわかりました。結婚していた頃の母はいつも楽しそうにガーデニングをしていたので、いつか絶対に母に庭付きの家をプレゼントしてあげようと考えていました」

奨学金で大学まで出た基樹さんは「母の近くにいたい」と言う理由で地元の建設会社に就職し、あえて歩合制の営業職に就いた。

「1円でも多くカネを稼ぐことが目的でした。なりふりかまわずに働いたお陰で給料は同期より2〜3割くらい多かったです」

基樹さんは毎月給料の半分以上を母親に渡しながら、さらにマイホーム資金も貯めていた。

「でも、どんなに頑張っても1年で150万円くらいしか貯められなかった。頭金として最低でも500万円は貯めたいと思っていたのですごく焦っていました」

そんな時、基樹さんは取引先だった飲食店のS社長から地下格闘技の話を聞く。

「最初ファイトマネーが高くても5万円と聞いて、話にならねえなと思ったですけど、社長が『うちの店の看板を背負って出てくれれば、勝った時は100万円やる』と言ってくれたんです」

格闘技を猛特訓

実はこのS社長も基樹さんと同じような境遇の持ち主であり、篤志家の助けを借りて一財産築いた人物。「いつか同じような人間と出会ったら力になってやりたい」と常々考えていたらしい。

「これはもうやるっきゃない！と思いました」

俄然やる気になった基樹さん。だが、格闘技に関しては素人だったため、S社長が費用をすべて負担するという条件で、S社長に紹介されたボクシングジムに通い、地元では名の知れた柔道家に弟子入り。さらに下請け業者だった自称・ケンカ屋の若い大工にも教えを乞うようになり、半年もしないうちに基樹さんは格闘技のイロハを習得する。

「自慢じゃないけど身体能力には自信があったんですよ。カネがかかるから中高で部活とかはやってなかったけど、スポーツテストの成績は運動部の連中より上でしたから」

徹底的にトレーニングを重ねた基樹さんは1年後に初リングに立った。対戦相手は同世代で、元ボクサーと言う触れ込みのバーの経営者だった。下馬評では相手のほうが優勢という声が圧倒的だったが、結果は基樹さんの勝利に終わった。

「技術的には互角だったと思うので、スタミナの差ですね。あと気合い（笑）。こっちは親孝行がかかってますからね。背負ってるものが違ったんです」

約束通りS社長から100万円の祝い金をもらった基樹さんだったが、まだ足りない。そこで社長が提案したのが「二度目のチャレンジ」だった。

「『一回勝っただけだとまぐれだと言われる。二度勝てば本物だと思われる』ということでした。勝ったらまた100万円くれると言うので断る理由はなかったですね」

そして基樹さんは二度目の勝利を手にする。

「これで貯金が400万円を越えました。目標額には及ばなかったけど、1日も早く母の喜ぶ顔が見たかったので妥協することにしたんです」

この400万円を頭金に基樹さんはS社長が懇意にしている金融機関で2000万円の住宅ローンを組み、念願の庭付き一戸建てを購入した。

「母は毎日楽しそうにガーデニングをしています。S社長には感謝しかありません」

1年中キレイな花を咲かせている母親は自身が育てた花材を使い、定期的にS社長の店で生け込みを行っている。

「ディスプレイってヤツです。母なりの感謝の気持ちということで一切お金は貰っていません。母の花はお客様の評判も良いらしくてS社長も喜んでくれています。」

自分が受けた恩を別の人間に施すことを「恩送り」というそうだが、この粋な考え方は地下格闘技の世界にも存在していた。

あわせて読む『【スキマバイトがヤバすぎる】「床にこぼれた酒を舐める老人」「吸い殻を集めて吸い始めるオジサン」…！アラ還・女性ライターが見た「底辺中高年」の現実』

【あわせて読む】【スキマバイトがヤバすぎる】「床にこぼれた酒を舐める老人」「吸い殻を集めて吸い始めるオジサン」…！アラ還・女性ライターが見た「底辺中高年」の現実