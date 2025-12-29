2025年6月11日、訪問先のブラジルで記念式典に出席された佳子さま（写真：ロイター＝共同通信社）

（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）

30代になりますます存在感が増している佳子さま

2025年12月29日、31歳の誕生日を迎えられた佳子さま（佳子内親王殿下）。

30代に入られてからの佳子さまは、国内外の式典ご臨席から福祉・文化・スポーツ分野の行事まで、皇室の“現場”を支える存在感をいっそう強めている。公務に勤しむがゆえの多忙さが理由なのか、年頃となった今も、結婚については外形的には目立った動きがまったく見えてこない。

2025年10月「ガールズメッセ2025」に出席した佳子さま（写真：共同通信社）

2025年11月の秋篠宮さま（皇嗣殿下）の会見でも、佳子さまの結婚について問われ「結婚については特にありません」と明言されている。

もちろん、結婚が絡むナーバスな私生活について、あれこれ詮索するのは佳子さまにとって余計なお世話に他ならない。しかし、佳子さまはかねてから結婚によって皇室を離れ、個人としての生活を送りたいという願望があると見られてきた。

それなのに、なぜ結婚が進展しないのだろうか。

実はそこには、個人の事情だけでは説明しにくい“構造的な壁”があるからだと考える。佳子さまの“幸せ”を阻む、その構造的な壁とはいったいどんなものなのか。

“動ける皇族”に公務が集中する「現場の負荷」

2025年の佳子さまは、宮内庁サイトの「ご日程」を追うだけでも、行事臨席に加えて「ご会釈」「ご説明」など細かな日程が連日並ぶ。

例えば4月〜6月には、皇霊殿での儀式への参列、説明受け、懇談などが切れ目なく記載されている。7月〜9月にも、家族でのご会釈、各種ご接見、行事出席が続く。

10月以降も、園遊会や宮中茶会のご陪席に加え、展覧会のご覧、スポーツ大会関連の式典など、性格の異なる予定が並列して続く。

2025年10月12日、テニスの全日本選手権男子シングルスの表彰式で、優勝した田口涼太郎選手（左）と記念写真に納まる佳子さま（写真：共同通信社）

筆者が宮内庁掲載分を集計（ご説明・ご会釈・移動等も含む）すると、年間で150件以上に達する。ここに宮中祭祀など皇室の行事も重なる以上、「出会いの時間」を意図的に確保すること自体が難しくなる。

秋篠宮さまも記者会見で、佳子さまには「いろいろな依頼をされることも多くなってきて」おり、「その一つ一つを非常に大事にしながら、一生懸命取り組んでいる」と語られている。

2025年11月25日、60歳の誕生日を前に記者会見された秋篠宮さま（写真：代表撮影／共同通信社）

背景にあるのは、皇族数の減少と高齢化だ。秋篠宮さま自身、担い手が減っている現状を認め、「全体的に公的な活動の規模を縮小するしか、今はないのではないか」とまで述べられた。

ただ、縮小が簡単でないからこそ、現場の負荷は“動ける皇族”に集まりやすい。結果として佳子さまの多忙さは、結婚以前に、生活のリズムや将来設計そのものを圧迫している。

加えて、皇室の公務は「減らす」と言っても単純ではない。長年、皇族が関わってきた分野ほど、主催団体側にとっては“来ていただくこと”が活動の支えになっている。どの案件を手放し、どれを残すのかは、政治判断というより、これまで培ってきた信頼と関係性を失う結果を招くことになるのではないだろうか。

「身分保持」議論の盲点──本人の希望をどう担保するか

結婚が難題化する第二の理由は、制度の見直しがなお流動的である点だ。

現行制度では、女性皇族は結婚により皇籍を離脱する。皇族数確保策を巡っては、政府有識者会議が2021年報告書で、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案」と、「旧宮家の男系男子を養子に迎える案」などを提示し、国会で議論を進める土台となったが、今現在、目に見える形で具体的に進展しているとは言い難い状況だ。

2025年に入ってからも、与野党協議が再開され、論点を上記の案に絞って検討する方針が示された。

制度が決まらないまま結婚が現実味を帯びれば、「皇籍離脱で公務が回らなくなるのでは」という不安と、「だからこそ制度を急げ」という政治圧力が同時に高まる。結婚そのものが、本人の選択を越えて“制度論争の引き金”になりかねないのだ。

衆参両院が開いた皇族数確保に関する全体会議（2025年4月17日、写真：共同通信社）

秋篠宮さまが会見で結婚について、「特にありません」と端的に答えられた言葉は、私的領域に踏み込み過ぎない姿勢であると同時に、制度未決着の下で軽々に語れない現実の反映とも読める。

また女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案は、「公務の担い手確保」という実務に焦点を当てるだけで女性皇族個人の意思をまるで尊重していないともとれる。配偶者や夫婦間に生まれた子供の扱いや、財政や身分の規律など派生論点も少なくない。

議論が長期化するほど、当事者にとっては「将来像が定まらない」状態が続き、人生設計はどうしても慎重にならざるを得ず、佳子さまだけでなく独身の女性皇族の方々にとって、悩ましい問題となっているのではないだろうか。

“生身の人間”が晒される時代──SNSと皇族の距離

第三の問題は、SNSを通じた誹謗中傷や根拠のない情報の流布、そしてプライバシー侵害だ。

宮内庁は公式インスタグラムで活動紹介を進めているが、秋篠宮さまは会見で、投稿は「月に一度程度」で即時性は高くない一方、実際に出席した行事の写真を「それ以上でもなく、それ以下でもなく」知ってもらうのが目的だと語られた。

さらにウェブサイトとSNSの関係を「惑星と衛星」に例え、インスタグラム投稿から公式サイトのアーカイブへ飛べない現状に言及するなど、発信を“点”で終わらせず“記録”として残す重要性も示されている。

しかしSNSは、公式発信だけで完結しない。秋篠宮さまは、SNSは情報を瞬時に広め、双方向で迅速にコミュニケーションできる利点がある一方、「誹謗中傷などによる悲しい出来事も起きている」と述べられた。

象徴的なのが、佳子さまがブラジル公式訪問中に「機内で休んでいる写真がSNSで広がった」事例だ。そこには「公的な立場」の佳子さまの、公務ではない「個人（生身の人間）」の時間が写っていた。SNSは、誰でも撮影したものを拡散できる時代に変えたが、個人の許諾なしにプライベートが広がっていく流れを止めるのは、非常に難しいことだと語られた。

さらにAIが加われば、フェイク画像や二次創作画像が拡散する可能性もあり、マスメディア時代とは環境が大きく異なる、とも指摘されている。

2025年6月17日、ブラジル公式訪問を終え、帰国された佳子さま（写真：代表撮影／共同通信社）

この“炎上しやすい環境”は、結婚という人生の大きな節目に対しても、本人と周囲に強い萎縮を生んでいることだろう。

ご発言の切り取り、憶測の連鎖、相手方のプライバシー侵害。皇族側は反論や訂正が難しい立場にあり、慎重さが積み上がるほど、結果として「何も進んでいないように見える」状態が長期化しやすい。

関連質問で秋篠宮さまは、結婚のような大切な事柄について「情報管理というのはしっかりと行っていかないといけない」「そのためにどうするかというのを考えるのは、私たち親の役目」と述べられている。

その意味で2026年は、制度と公務の両面で「整理」が進むかどうかの試金石となる。

結婚話が「進まない」のではなく「進めにくい」構造に

以上の三点を重ね合わせると、佳子さまの結婚話が“進まない”というより、進めようとした瞬間に、公務の穴埋め、制度論争、SNSの過熱が同時に襲う構造が見えてくる。

悠仁さまが成年皇族として徐々に活動範囲を広げていくことは期待されるが、秋篠宮さま自身も「今はまだ大学生」で公的な場面に出る機会は限られると説明されており、短期的に佳子さまの負担が大きく減るとは限らない。

2025年11月23日、デフ競技の視察で見送りに来た人たちへ手を振られる紀子さまと悠仁さま（写真：代表撮影／共同通信社）

だからこそ、今後の“兆し”は、派手な発表よりも、まず環境側の整備として表れるのではないか。公務の適正化（縮小・選択と集中）をはかりつつ、同時に皇族数確保の制度改革を早急に進めることが望まれる。

そしてSNS上の過度な攻撃から、「生身の人間」を守る仕組みを宮内庁も本腰を入れて取り組む時期にきているように思う。

こうした三つの課題が少しでも前に進めば、佳子さまの人生の選択が、本人の意思に近い形で語られる土台ができるのではないだろうか。

佳子さまにとって結婚とは、個人の幸福と、皇室の持続可能性が交差する地点にあり、佳子さまもまたそのことを十分承知しているからこそ、結婚に関する話題はかたくなに口をつぐんでいるのだろう。

佳子さまが笑顔で将来の伴侶となる男性を、公の場で堂々と紹介する日はいつになるのだろうか。

2025年12月15日「第8回みどりの『わ』交流のつどい」に出席された佳子さま（写真：共同通信社）

筆者：つげ のり子