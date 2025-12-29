【独自】不具合続発のEVバス会社「EVMJ」で「早期退職者募集」が始まった…！従業員数約200名なのに「80名募集」で社内から悲鳴

福岡県北九州市に本社を置くEVモーターズ・ジャパン（以下、EVMJ）は、大阪・関西万博への150台をはじめ、富士急、東急、伊予鉄、阪急など全国の大手バス会社や大手リース会社へ、約2年で300台以上の中国製EVバスを納めてきた。

だがそんなEVMJのバスに不具合が多数発覚。それによって経営危機に瀕しているとの情報もある。前編記事『自動ドアが閉まらない、雨水が降り注ぐ、原因不明の停止…！万博や大手バス会社が多数導入の「EVMJバス」、いまなお続く「運転手の恐怖体験談」』につづき同社の最新状況をレポートする。

ついに早期退職者を募集

現在EVMJバスの新規出荷はほぼ停止状態である。ほぼと書いたのは、沖縄県多良間村のように電気バス（恒天製）として納入した車両を自動運転実験用に「改造」して再度出荷するケースもあるためだ。このような場合は新規出荷にはならない模様。なお、これまで20台以上のEVMJバスを納入していた伊予鉄バス（愛媛県）は年内新規納車予定だった恒天製バス9台をキャンセル。大阪メトロも愛中和製E1路線仕様約30台をキャンセルする動きがある。

EVMJ社員も退職者が相次いでおり、筆者の取材によると、問題が発覚した2025年9月以降から年末までに約50名が退職。加えて12月17日にはついに早期退職者80名募集の説明会が開催された。募集どおり退職希望者が出れば、社員数200名程度の会社で130名がいなくなることになる。早期退職を検討中の社員複数名に話を聞いた。

「リコール対応作業員約30名以外は8割が退職の対象になります。約200名の社員の半数以上が退職となれば、業務上混乱起きるのは必至でしょう。すでに、財務や経理関連部門はほとんどが退職しています。新規出荷停止ですから営業もやめていく人が多いです。とにかく上層部はウソばかりついています。ひどい扱いです。

株主や投資家に対しても、経営状態の真実を知らせていません。希望退職者に対しては割増給与も出ないそうです。解雇予告期間内に仕事をさせる最低の管理職もいます。

複数人が労基に相談に行っています。また、人命を守るための公益通報なのに、『情報漏洩だ！』『NDA（機密保持契約）違反だ！』と、責め立ててくる上層部もいます。この動きは今に始まったことではありません。これまでも、会社にとって不都合な事実をエビデンスとともに出している良識ある社員に対して懲戒処分や自宅待機を命じたり、降格人事を発令したり、やりたい放題です。コンプライアンスの意識は上層部にはありません。正しく良い人材や技術者を育てる意識も皆無です」

「経営陣と社員の信頼関係がまるでできていません。経営陣は、私たち社員に対して平気で嘘をつきます。2025年10月20日に国交省が立ち入り検査に入ったときもそうでした。立入検査はアポなしで突然、20日の朝、東京から国交省の職員6名がやってきて、夕方過ぎまで厳しい検査を行っていました。そのことも、社員にはウソだらけのLINEを送っていました。立入検査＝打ち合わせと書いており、国交省から『口外しないよう指示を受けた』というのもウソです。その証拠に、数日後に行われた国交大臣会見で、大臣自らEVMJに対して立入検査を行った事を説明していました」

中国メーカースタッフの本音

ちなみに、「早期退職」について現代ビジネスがEVMJに取材すると、

「本件については、企業運営の機微に触れる事項ですので、真偽を含め、回答を差し控えさせていただきます」

と回答した。

なお、EVMJに駐在していた中国メーカーのスタッフも2026年１〜2月には一斉に会社を去るとのことだ。EVMJのトラブルを「中国リスク」と思っている日本人も多いかもしれないが、中国メーカーだけが悪いのではもちろんない。

中国メーカーの関係者は、

「私たちは非常に安価な製造費と開発費で契約させられています。限られた予算の中でできるだけ安い部品を集めてきてバスを作りました。EVMJからの指示は安全性よりなにより、安く作ること。そして電気バスとしての見た目が整って普通に走れること。それだけです。非常に安価なコストに見合った仕事をしたまでです」

と語る。

これからまだまだ出てくるであろう、リコール案件、欠陥案件に対してEVMJはどのように対応するのだろうか。早期退職募集を見てもわかるとおり、もはや会社としての存続も危ぶまれている状況だ。

あわせて読む『中古車販売大手「ネクステージ」で従業員による「クレジットカード窃盗」が発覚…！被害者は怒り心頭「いまだにお金は返ってきていません」』

【あわせて読む】中古車販売大手「ネクステージ」で従業員による「クレジットカード窃盗」が発覚…！被害者は怒り心頭「いまだにお金は返ってきていません」