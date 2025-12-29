埼玉県在住の40代女性・Uさんはその日、小学校に通う息子の運動会へ応援に行っていた。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

あいにく、途中からは雨。傘を持たないUさんは、そのままスマホで息子を撮影していたのだが......。

＜Uさんからのおたより＞

息子が4年生の時の運動会でのことです。その日は雨の予報で、朝から曇天でした。

母の私は仕事に行ってから、会社に許可をいただき仕事を途中で抜けて、運動会に応援に行きました。

雨の予報は的中し、途中から雨が降ってきました。

撮影に夢中で気付かなかったけれど...

私は傘を持たずに出てしまい、雨の中、かがんでスマートフォンで息子の演目を撮影していました。

息子を目で追いかけることに夢中で気づかなかったのですが、後ろから年配の女性が傘を私にさしてくださっていました。

途中で気づき、お礼をお伝えしたところ、その女性は「私はいいから演目をきちんと見てあげて」と優しく伝えてくださいました。

演技のあと、改めてお礼をお伝えしたのですが、どのお子さんのご家族か分からぬまま、来春で小学校を卒業します。

心が温かくなり、本当に忘れられない運動会でした。

改めてお礼ができればと今も思っています。

あの日は本当にありがとうございました。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）