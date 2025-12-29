DOMOTOの堂本光一（46）が28日、STARTO ENTERTAINMENT公式サイトなどを通じ、一般女性との結婚を発表した。関係者によると、相手は元女優。かつて舞台で共演した経験もあり、交際期間は長期とみられる。自身の相方の堂本剛（46）も24年1月、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）との結婚を発表しており、ともに既婚者となった。

相方に続き、生涯の伴侶と結ばれた。堂本はファンクラブ向けに宛てたメールでも「これまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯（しんし）に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」と決意を伝えた。7月には長年親しんだグループ名をKinKi Kidsから現名称に改名。公私で新たな“節目”を迎える1年となった。

堂本は高い歌唱力、端正なルックス、関西弁のユーモアあるトーク力、多くの魅力でファンの心をつかんできた。業界関係者の間でもプロ意識が高いことで知られ、浮いた話が表に出ることは少なかった。ただ、2015年に行われた主演ミュージカルの制作発表では、同じ事務所のタレントが結婚した話題が上がると自身も「結婚願望はあります」と吐露。理想の女性像について「真面目に言うと、自分をしっかり持っている人がいい。具体的に予定はないですが」と語ったこともあった。直近では剛の結婚後、報道陣から自身の予定について問われると「それ、『マリハラ』（マリッジハラスメント）って言うんですよ」と笑ってかわしていたが、静かに愛を育んでいたようだ。

◆堂本光一（どうもと・こういち）1979年（昭54）1月1日生まれ、兵庫県出身。93年から堂本剛とKinKi Kids（現DOMOTO）として活動し、97年に「ガラスの少年」でデビュー。主演ミュージカル「SHOCK」シリーズは、00年のシリーズ初演から長きにわたって愛され、前人未到となる単独主演2128回を記録。