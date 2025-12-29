29日の天気予報です。

気圧の谷の影響で、日本海側では天気が崩れるでしょう。

北海道や東北北部では朝から雪や雨の降る所がありそうです。

午後にかけて雨の範囲は広がり、東北南部から北陸、山陰でも傘の出番になる見込みです。

東北から西の太平洋側は、晴れ間の出る所が多いものの、関東や東海は、朝のうち雲が多く、沿岸部を中心に、にわか雨やにわか雪の所がありそうです。

気温です。きのうより高い所が多く、寒さは少し和らぐでしょう。

北日本は5度前後で、平年より5度くらい高い予想です。

東日本は12度前後、西日本では15度前後まで上がり、各地とも、平年を上回る所が多い見込みです。

週間予報です。あす火曜日は、北日本を中心に雨や雪が降るでしょう。その後は、冬型の気圧配置の影響で、北日本の日本海側や北陸、山陰では雪や雨が降りやすい見込みです。

年始にかけては強い寒気が流れ込むため、大雪となる所もありますのでこまめに最新情報をご確認ください。

太平洋側では晴れ間の出る日が多いものの、年始からはぐっと気温が下がる予想です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌:5℃ 釧路:4℃

青森:7℃ 盛岡:4℃

仙台:12℃ 新潟:11℃

長野:8℃ 金沢:14℃

名古屋:12℃ 東京:13℃

大阪:14℃ 岡山:14℃

広島:13℃ 松江:11℃

高知:15℃ 福岡:15℃

鹿児島:17℃ 那覇:21℃