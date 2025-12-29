家事育児は妻のワンオペでもミルク代も割り勘。ケチな高学歴エリート夫がブチ切れた驚愕の「原因」

所得格差が過去最大に

2025年12月23日、厚生労働省は2023年に実施した「所得再分配調査」の結果を発表。これによると、所得格差の指数「ジニ係数」が微増し、統計を開始した1962年以来、最大の格差という結果になった。

ジニ係数とは、0〜1の値で示され、格差が大きくなるほど「1」に近づく。最新の調査結果では、税金や社会保険料を支払う前の所得にあたる「当初所得」で0.5855と、2020年の調査に比べ、0.0155ポイント増えていた。格差拡大の背景には高齢化があり、当初所得が低い世帯が増えていることもある。

この「当初所得」から税金や社会保険料を差し引き、さらに年金や医療などの社会保障給付を加えた「再分配所得」のジニ係数は、0.3825だった。これも前回に比べて0.012ポイント増えていた。

富の再分配は社会の公平性や安定性を保つ重要な政策だが、現役世代の負荷が増し続けることで、負の側面が現れてくる可能性も考えられるのではないだろうか。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「税金や社会保険料の負担が増え、額面は変わらないのに、手取りの給料が減る人もいます。そのため、副業やアルバイトをする人もいるのですが、これが原因で心身の健康を損ねたり、ストレス発散などから浮気に発展することもあります」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮しながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは、40歳の会社員・美佐子さん（仮名）だ。「夫より年収が上がったら、距離を置かれ、浮気されているようです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

無趣味同士での結婚

美佐子さんから「夫がまた外泊なんです。浮気ですよね」と電話が来たのは、深夜2時でした。都心からの終電が郊外を通過し、しばらく経ってからの時間帯は、悩んだ末に電話してくる人が多いです。

翌朝9時にカウンセリングルームに来た美佐子さんは、堅実かつ質素な雰囲気の女性でした。年季が入ったコートに白髪まじりの髪にノーメイク。眠れなかったのか、かなり憔悴しています。「午前休をとりました」と疲れた顔で言う美佐子さんに、夫婦について伺いました。

「夫とは27歳の時に友達の紹介で知り合いました。お互い無趣味であることで意気投合したんです。出会ったその日に、夫から“このまま結婚しませんか？”と言われたのです。生理的に嫌なタイプではないので、“いいですよ”と答えました」

「ミルク代も割り勘」のエリート夫

3歳年上の夫は、旧帝大のひとつである名門国立大学卒業後、大手機械メーカーに勤務している、いわゆるエリート。当時の美佐子さんは派遣社員でした。

「人間関係も責任もない働き方が好きだったんです。でも、夫が“僕たちは無趣味だから、人のコミュニティに所属できない。セーフティネットは会社だ。早く入れ”としつこく言うので、交際3ヵ月目にシステム関連の会社に中途入社。その2ヵ月後に入籍し、3年目に息子が産まれました。今思うと、産休や育休ももらえるし、仕事はやりがいがあるし、会社に入っていて本当によかった。そこ“だけ”は夫に感謝しています」

美佐子さんは夫に対していい感情を持っていない様子です。

「お互い、恋愛というより、結婚への圧力から逃れたかったんです。でも婚活がめんどくさい。アプリではなく、自然な出会いで結婚したかったので、最初で最後のチャンスだと。結婚したら、夫はペアローンを組んで、マンションを買う話を強引に進めた。“こいつはこのために、私を正社員にしたんだ”とムカっときた。さらに生活費も水道光熱費も1円単位まで割り勘で、産休で収入が減った時もそれは変わらないんです」

ミルク代やオムツ代、保育園代など子育てにかかるお金も割り勘。子供とどこかに出かけると、入園料も1円単位まで割っていたそうです。

「それなのに家事と育児はワンオペですよ。でも夫のおかげでかわいい息子に出会えたし、安定した人生が過ごせているし、親も親戚も喜んでいるし、いいかなと。結婚すれば恋愛しなくていいから、メイクとファッションにお金をかけなくていいのもありがたく。夫は“女捨てた？”と言ってきますが、今はそれどころか“風呂キャン”することも多いです」

風呂キャンとは「風呂やシャワーをキャンセルする」の略語。心の状態が悪くなり、セルフネグレクト傾向がある人は、風呂キャンすることが多い。美佐子さん自身、心身ともに疲れ切っているようです。メンタルケアを必要とするなと感じました。

ブチ切れた理由は「収入格差」

とはいえ、美佐子さんがお金を出して調査を依頼するきっかけが別にあったはずです。その理由は、「収入格差」でした。

「夫の態度が悪くなったのは、私の会社の業績が絶好調で年収が増え、夫の1.5倍になったことが、何かの拍子にバレたんです。夫の会社は大手とはいえ、夫が出世していないこともあってさほど給料は高くない。給料は微増しても、税金や社会保険料が重くなり年収は下がっています。私はたまたまいい会社で運が良かっただけ。それなのに、“誰のおかげで会社員になれたんだ？”と突然ケンカをふっかけてきたり、不機嫌を続ける“フキハラ”（不機嫌ハラスメント）をかましてきたりして、家庭内の雰囲気は最悪に」

夫は10歳の息子に対しても「ママがお金持ちになってくれたから、お前は中学受験をしなければならない」と強要したそうです。

「私は中学受験に懐疑的で、息子もそこまで乗り気ではない。夫は以前から息子に“旧帝国大学の国立と早慶以外は大学ではない”と言っていました。息子の成績はいいので、学校の勉強で満点をときどき取って、夫はそれを褒めていたんです。でも、私の年収がバレてから、息子が95点とかになると“このくらいのテストで完璧に取れなくてどうする。バカとは飯を食べたくない”と自分の書斎兼寝室にこもる。これは私立女子大卒の私への当てつけでもあるんです。夫の態度が原因で、息子は心身ともに不安定になりました」

数ヵ月前、美佐子さんは「そんなにムカつくなら、副業でもして年収増やしたら？」と言ったそうです。

「そしたら夫はブチ切れて、“わかったよ”と私のお気に入りのお皿を叩き割って、その日から副業を始めたみたいです。でも、私も年収が増えたとはいえ、税金も社会保険料の負担が増し手取りは思ったほどではない。富の再分配をする政策が機能しているから」

私は離婚したいんだとわかりました

夫の会社は社員の副業を限定的にOKしています。

「夫はプログラミングや技術系のコンサルができるので、何か始めたみたいです。その日から、外出も増えました。それまで、19時に帰宅して私が作ったご飯を食べていたんですよ。生活費の“割り勘負け”したくなかったんでしょうね。でも夫が帰ってこなくなると、私も息子も楽なんですよね」

夫不在の夜を過ごすうちに、息子と2人で生活した方が楽しいのではないかと思うようになったそうです。

「なんか、初めてこんなことを人に話しました。今、これまでの経緯を話し、“私は離婚したいんだ”と自分の気持ちが分かった。山村さんに話すまでは、“夫が浮気しているみたいだ。どうしよう？”程度だったのですが、話終わった後は、私と息子に有利な条件で離婚したいという気持ちになりました。夫は、妻の年収が増えたくらいでキレ散らかし、1円単位まで生活費を割り勘にする小さいヤツです」

さらに夫はお金に執着しているようなところもあります。

「そうなんです。ペアローンで購入したマンションのために、離婚を頑なに拒否する可能性もあります。さらに夫は欠かさず日記をつけており、息子の成績、私の発言や生活態度、夜の生活を拒否したことまで克明に書いてあり。私に有利に離婚するには、証拠を取るしかないんです」

それまで、元気がなかった美佐子さんも、決意を固めたようでした。とはいえ、浮気をしているかもわかりませんし、夫婦の関係修復ができる可能性ももちろんあります。そのためには現実を知る必要があります。

一般的にお金に厳しい人は女性から避けられる傾向があります。実は妻のほうが収入が多い夫の浮気事例は少なくありません。地方は特にまだ男女の賃金格差がありますが、男女の賃金格差が是正されているのであれば、職種の違いによって妻の方が多くなることも当然あります。しかしそれを良しとしない男性は、特に高学歴の人に多くいるのです。美佐子さんの夫もプライドが高いということなのでしょうが、世帯収入が増えることに喜びこそすれ、家庭の関係をギクシャクする必要はないのではないでしょうか。もったいないプライドだなとこういう調査で感じます。

写真を見ると夫は整った容姿をしており、勤務先も大手企業です。浮気をしているはず、していないはずという思い込みをしないようにして調べてみることにしました。

◇厚労省が発表した「所得格差」は世帯別の所得格差だが、美佐子さんの夫は同じ世帯の中での所得格差を目の当たりにしたということか。しかし男女の賃金格差があることの方が問題で、高収入なのは喜ばしいことのはずだ。家事育児をしないのも、「男性は偉い」という思い込みがあるのか、もしくは「男性の方が収入が多くあるべきで家事育児は女性に任せるべき」という呪縛にとらわれているのかもしれない。

では夫は本当に浮気をしているのだろうか。調査の結果と美佐子さんの決断は後編「寝室を追い出されてリビングで寝る妻…国立大卒エリート夫が私大卒の妻に年収を超されてブチ切れた末路」にて詳しくお伝えする。

【後編】寝室を追い出されてリビングで寝る妻…国立大卒エリート夫が私大卒の妻に年収を超されてブチ切れた末路