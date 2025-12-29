アイドルグループ、iON!（アイオン）の恋春ねね（16）が28日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。脱退を謝罪した。

iON!の公式Xは28日夜の更新で、恋春の脱退を発表。「【恋春ねね脱退のお知らせ】平素よりiON!を応援いただき、誠にありがとうございます。この度、メンバーの『恋春ねね』におきまして重大な規約違反が判明したため、本日2025年12月28日付にてグループを脱退とさせていただきます。ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となり、ご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と報告した。

そして「明日以降の活動につきましては現メンバーにて予定通り進めてまいります。また本件に関しまして、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます。今後とも皆様からの応援の声にお応えできるよう、メンバー・スタッフ一同、心を込めて取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご支援とご声援をよろしくお願いいたします」とした。

恋春はこの直後に自身のXを更新。「この度は私の軽率な行動により、ファンの皆様、関係者の方々の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ございません。自分が今掛け持ちという立場で責任を欠いた行動を取ってしまったこと、すべては自分の自覚の無さによるものであり、深く反省しています」と謝罪した。さらに「皆様からいただいた応援は私にとって大切な宝物です。約2年半ヒロインズのアイドルとして活動させてくれて本当に本当にありがとうございました。そして、この度は本当に申し訳ございませんでした」とつづった。

iON!は、アイドルグループiLiFE!の妹ユニット。