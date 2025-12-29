¡Ö2026Ç¯¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¡©²¿¤·¤è¤¦¡©¡×¿Íµ¤ÎÁÍý²È¡¦Í¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¡Ò2026Ç¯¤ÎÎ¹·×²è¡Ó
Í¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤¬Î¹¤Ë½Ð¤ëÍýÍ³
¥É¥ë¤â¥æ¡¼¥í¤â¤Ò¤É¤¤±ß°Â¤À¤·À¤³¦¾ðÀª¤âÉÔ°ÂÄê¤À¤·¡¢¤ÈÎ¹¤ò¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸·¤·¤¤ºòº£¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¾õ¶·¤òÍýÍ³¤ËÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â¼ä¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿Î¹¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤«¡£Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤ÎÁÍý²È¡¦Í¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó¤¬Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÎ¹¤Îµ²±¡Ù¤«¤é¡¢Í¸µ¤µ¤ó¤¬¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤ëÍýÍ³¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥È¥¹¥«¡¼¥ÊÃÏÊý¤Ë²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¸µ¤µ¤ó¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î²È¤Ë¡Öµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Í¸µ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÍ¢Æþ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÀ¸°é¶ñ¹ç¤ä¼ý³Ï¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÇ¯¤Î1/3¡Á1/4¤Û¤É¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍ¸µ¤µ¤ó¤¬¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¡Ê¥Ö¡¼¥Ä·Á¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢È¾Åç¤Î¡Ö¤Ä¤ÞÀè¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì½ê¡Ë¤Ø¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¸µ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤³¤½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£Ç¯¤âÎ¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚºà¤òµá¤á¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤Ø
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤ÎÆ»¶ñ¤òÇä¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤ä¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¤Î¤»¤ë¥Ü¡¼¥É¡ÊÈÄ¡Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤Æºî¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¡¢ÁÇËÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢ÌÚÌÜ¤â¿§¤â·Á¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤¬°ÊÁ°¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¤ä¤ªËß¡¢ÃãÂñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤âÌÚ¤Î¥Ü¡¼¥É¤ä´ï¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥¹¥±¥Ã¥¿¡Ê¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¡Ë¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¥µ¥é¥À¤â¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢É÷¤Ç¤°¤ó¤È¤¹¤Æ¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Á³ÁÇºà¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤ä²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©Âî¤Ë¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥¤»¤é¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤âºî¤Ã¤Æ¡×¤È²È¤Î¶á¤¯¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©Âî¤äÂæ½ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤ò¤¯¤êÈ´¤¤¤¿¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢Ä¾·Â40¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÂç¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢Ä¾·Â7¡¢8¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤Ï¥µ¥é¥À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ò¥é¥°¡¼¡Ê¥ß¡¼¥È¡Ë¥½¡¼¥¹¤ÇÏÂ¤¨¤¿¤ê¡¢¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤ò¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇÏÂ¤¨¤¿¤ê¡Ê¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÂçÊÑÊØÍø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤Ï¡¢±ö¤ä¥ì¥â¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¡¼¥É¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ä¥Ñ¥ó¤ä²ÌÊª¤ò¿©Âî¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊ¬¤Î¥Ñ¥ó¤äÌîºÚ¤òÀ¹¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ªÃã¤Î¥«¥Ã¥×¤â¤Î¤»¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ê¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¡¼¥É¤Ï´ï¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Û¤«¡¢¥¨¥ì¥¯¥¿¡¼¥·¥§¥ë¥Õ¤ÎÃªÈÄ¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²È¤Î¶á½ê¤ÎÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¥¦¥Ã¥É²°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤¹¤ë¤È¡¢À½ÉÊ¤â²¿¤â¤«¤â¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤ÆÀèÂå¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¾¤Ð¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¸ÅÌÚ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¡£¥Ö¡¼¥Ä¤Î·Á¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡¢¤Ä¤ÞÀèÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥«¥é¥Ö¥ê¥¢½£¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤ÎÀ½ºà½ê¤Ç
À½ºà½ê¤Î¿Í¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Î¶õ¹Á¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤È¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂæ½êÆ»¶ñ¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤À¤«±Ñ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢¼ÂÄ¾¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ç¤¹¡£
¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÆó»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»³¤ÎÃæ¤Î¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤Â¼¤Ë·ï¤ÎÀ½ºà½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¡¢1000Ç¯¡¢2000Ç¯¤È¤¤¤¦¼ùÎð¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼Â¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥ó¥Ö¥ê¥¢¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤È¤Ï¼ù·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢ÃæÉô¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤Ï¡¢Ãæ¤°¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÆî¤Ø¹Ô¤¯¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤¬µðÌÚ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ù·Á¤â¾å¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥é¥Ö¥ê¥¢¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤Ï¹â¤¯¤ÆÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Í¤¸¤ì¤¿´´¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë·ÐÇ¯¤ÇÂçÌÚ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¸ÅÌÚ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿¹¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ½ºà½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÆÌÚºà¤Ë¤·¤ÆÇä¤ë¤À¤±¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ÎÌÚ¤«¤éÀ½ÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÌÚÈÄ¤ò¾¯¤·À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Å·ÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÀ¹¤ë¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀ½ÉÊ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÀ½ºà½ê¤Ë°ìÆüÃæ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ÎÌÚ¤ò¼Ð¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤·¤é¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤ÎÌÚÌÜ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸¦Ëá¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤«¡¢À½ºà½ê¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Îºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÅìÍÎ¿Í¤Î½÷¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÀ½ºà½ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²¿¤«ºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£À½ºà½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢´ñÌ¯¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ®¿´¤Ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤¿¤«¤¬¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Ü¡¼¥É1Ëç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¼ê´Ö¤â¤À¤¤¤Ö¤«¤±¤Æ¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¤ÏÅþÄì¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¹¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤ÎÅÓÃæ¤¬¤¤¤¤
Î¹¤ò¤Ê¤¼¤¹¤ë¤«¡£ÌÌÇò¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¸«¤¿¤¤É÷·Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯Î¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤³¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ÷·Ê¡¢Áë¤«¤é¸«¤¿¶õ¤Î¿§¤ä±À¤Î·Á¡¢ÅÓÃæ¤Î³¹¤Î¿©Æ²¤Ç¿©¤Ù¤¿ÁÇËÑ¤Ê¤´¤Ï¤ó¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤à²¿µ¤¤Ê¤¤¤³¤È〞¤È¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡£
Î¹¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ø¤ÎÅÓÃæ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¼«Ê¬¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤ëÉ÷·Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤¤¤Æ¡¢»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬Î¹¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤È½Ð²ñ¤¦¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÉ÷·ê¤¬³«¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¿´¤Î±ü¹Ô¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¿¼¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Æü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ÎÉ÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£°ã¤¦À¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¹¤Ï»ä¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Î¹¤ÎÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÎ¹¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
Buon Viaggio !¡ÊÎÉ¤¤Î¹¤ò¡ª¡Ë
Çò¹¾°¡¸Å¡¿½ñÀÒ¹½À®
Î¹¤Î·×²è¡¢¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Í¸µÍÕ»Ò¤µ¤ó½é¤ÎÎ¹¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÎ¹¤Îµ²±¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¡¢Èþ¤·¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë¡Ù¤Ï¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Ø¤Èº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ø¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤Î¤¦¤Á¤Ç¤¹¡£ÊØÍø¤ÊÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÆ°ÊªÅª¤Ê¥«¥ó¤ä¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎÏ¤¬¡¢¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤¹¤ë¤ÈÍÜ¤ï¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊËÜ½ñ¤è¤ê¡Ë
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÍ¸µÍÕ»Ò¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ËÜÊª¤Î¥Ñ¥ó¤Î¹á¤ê¡×¤òÆüËÜ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë