¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿°æ¹¨¼£¡ØÆüËÜ¾ÃÌÇ¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼ÊÆITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ë¤ÏTikTok¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤Î°ìÏ¢¤Î»ö¶È¤ä³èÆ°¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë·³Ì±Í»¹çÀ¯ºö¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£´±Ì±Ìä¤ï¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·³»öÍ¥Àè¤Ç»º¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏµÄ²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢CFIUS¡ÊÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÅê»ñ¿³ºº¤Î¶¯²½¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÅê»ñ¤È¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡¿Í¤ò¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤·¤ÆÀßÈ÷¤ä½¾¶È°÷¤Î³ÎÊÝ¤ª¤è¤Ó¼è°ú´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ä¸ÜµÒ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ì¤«¤é¹Ô¤¦¤«¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Î¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅ¨ÂÐ³°¹ñÀªÎÏ¤¬¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î½ÅÍ×µ»½Ñ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Íºà¤ä¶ÈÌ³¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ©¸Â¤·¡¢CFIUS¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿·¶½µ»½Ñ¤ä´ðÈ×Åªµ»½Ñ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯9·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÆITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ëÏ¢¹ç¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ·ÏÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ»ö¶È¤ÎÇã¼ý¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾ðÊóÎ®½Ð¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤TikTok¤ÎÀøºß¥ê¥¹¥¯
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢TikTok¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¹ñ´ë¶È¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¶ÈÇäµÑ¤«¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ää»ß¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤Ç¥±¥ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
Åö½é¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤¦¤ó¤Ì¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢TikTokÌäÂê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£TikTok¤Î±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¼Ò¤¬¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²ð¤·¤ÆNVIDIA¤ÎGPU¡ÊGraphics Processing Unit¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡ÖH100¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¡¢TikTok¤ÎÆ°²è½èÍý¡¦ÇÛ¿®ÍÑ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TikTok¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ëH100ÅëºÜ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Ú¤ê¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢À®²Ì¤òÃæ¹ñ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
NVIDIA¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎGPU¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢GPU¤Ï²èÁü¹âÂ®½èÍý¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊÂÎó±é»»¤Ë¤è¤ë¹âÂ®·×»»Ç½ÎÏ¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤Îº¹¤Ï¡¢·³»öÇ½ÎÏ¤Îº¹¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¢£Î±³ØÀ¸¤òÄù¤á½Ð¤¹¿¿¤ÎÁÀ¤¤
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¤Î·³»ö»º¶ÈÉôÌç¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤µ¤é¤ËÍÞ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëË¡Åª¼êÃÊ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¾Æ³ÂÎ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢ÎÌ»Ò·×»»¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¶ËÄ¶²»Â®¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¡¢ÀèÃ¼À¸»ºµ»½Ñ¡¢»Ø¸þÀ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¤Î·³Ì±Í»¹çÀ¯ºö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤µ¬À©¤È´ûÂ¸¤ÎÀ©¸Â¤Î³ÈÂç¤ò½àÈ÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÇ¯¶â´ð¶â¤äÂç³Ø¤Î´ð¶â¡¢Åê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Êlimited partnership¡Ë¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤É¤ÎÅê»ñÁÈ¿¥¤Ë¤âÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯5·î22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤òÇíÃ¥¤¹¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤¬º¸·¹²½¤·¡¢È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÄóÁÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ³ÊÇíÃ¥¤Ï¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤«¤é°ì»þÅª¤Ëº¹¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¡Èùµ»½Ñ¤ä·³Ì±Î¾ÍÑµ»½Ñ¤òÅð¤ß½Ð¤·¤Æµ¢¹ñ¸å·³»öÅ¾ÍÑ¤¹¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡Ê»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÄù¤á½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£¥Æ¥í»Ù±ç¼Ô¤ËÂç³Ø¤ÎÆþ³Øµö²Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¼´ï¤äÁõÈ÷ÉÊ¤Î³«È¯¤òÃ´¤¦¡Ö¹ñËÉ7¹»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡£¡ËÌµþ¹Ò¶õ¹ÒÅ·Âç³Ø¡¢¢¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹©¶ÈÂç³Ø¡¢£ËÌµþÍý¹©Âç³Ø¡¢¤¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹©ÄøÂç³Ø¡¢¥Æîµþ¹Ò¶õ¹ÒÅ·Âç³Ø¡¢¦ÆîµþÍý¹©Âç³Ø¡¢§À¾ËÌ¹©¶ÈÂç³Ø¡¢¤À¡£
¤³¤ì¤é7Âç³Ø¤Ï¹ñÌ³±¡¹ñ²È¹ñËÉ²Êµ»¹©¶È¶É¤¬Ä¾ÀÜ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·³Ì±Í»¹çÀ¯ºö¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ëº¬´´¤òÃ´¤¦¸¦µæÁÈ¿¥¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¡Ö¹ñËÉ7¹»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç³Ø¤«¤éÎ±³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë³ØÀ¸¤ÎÌÜÅª¤¬¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ë¤¢¤ê¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ÎÒÕÃ¥¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¡Ö¹ñ²È¾ðÊóË¡¡×¤Î7¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÁÈ¿¥µÚ¤Ó¸Ä¿Í¤âË¡¤Ë´ð¤Å¤¹ñ²ÈÄµÊó³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¹ñ¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤ò¼é¤ëµÁÌ³¤òÍ¤¹¤ë¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ´Ë¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤À¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡Ò³¤³°¤ÎÂç³Ø¤È¤ÎÂç³Ø´Ö¸òÎ®¶¨Äê¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëµòÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¡Ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹ñËÉ¼·¹»¤ÈÄó·È¤ò¹Ô¤¦¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©Âç³Ø¤¬¡¢Ê£¿ô¹»¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤ÆÅìÂç¡¢µþÂç¡¢ËÌÂç¡¢Áá°ðÅÄ¡¢¾åÃÒ¡¢Î©Ì¿´Û¤ò¤Ï¤¸¤á51¹»¤¢¤ë¡£
¢£¸ø°Â¤¬¸øÉ½¤·¤¿µ»½ÑÎ®½Ð¤Î¼ÂÂÖ
ÆüËÜ¤Î³ÆÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñµ¢¹ñ¸å¤ËÊ¼´ï³«È¯¤äÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£2022Ç¯2·î20Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹Ä«´©¤Ï¡Ú·ÐºÑ°ÂÊÝ¡Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶¼°Ò¡Ï¡Ê4¡Ë¡Ö¶ËÄ¶²»Â®¡×ÏÂÀ½µ»½Ñ¤â¡Û¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿·Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤¬Î®ÍÑ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡Ô¥Þ¥Ã¥Ï5°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÈô¹Ô¤·¡¢¸½¾õ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤Ç¤Ï·Þ·â¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤ë¶ËÄ¶²»Â®Ê¼´ï¡£ÀïÁè¤ÎÍÍÁê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ÎÃÎ¸«¤òÎ®ÍÑ¤·¤¿¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Ï¤³¤¦·Ù¹ð¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò´Ø·¸³ÕÎ½¤Ë¤Ò¤½¤«¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Î¤³¤È¤À¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¶ËÄ¶²»Â®´ØÏ¢¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ¼Ô¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÎ®ÂÎÎÏ³Ø¡¢ÂÑÇ®ÁÇºà¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤òµó¤²¤¿¡£
Æ±Ä£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¦¤Á1¿Í¤ÏÃæ¹ñ¤Î·³¼û´ë¶È»±²¼¤Î¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ1994Ç¯¡¢ÅìËÌÂç¤Î½õ¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡Ê²Ê¸¦Èñ¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢µÜ¾ë¸©¤Î±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¡£2000Ç¯º¢¡¢Ãæ¹ñ¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤Î¸¦µæ½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢2017Ç¯¤ËJAXA¤Î»ÜÀß¤È·Á¾õ¤¬»÷¤¿¶ËÄ¶²»Â®¼Â¸³»ÜÀß¤Î³«Àß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Õ
¢£ÅìËÌÂç³Ø¤ÈÃæ¹ñ¤Î¿¼¤¤´Ø·¸
¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¹ñÎ©Âç³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢ºÇ¿·Ê¼´ï¤Î³«È¯¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ³Ø½Ñ²ñµÄ¤Î¡Ö·³»öÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤À¼ÌÀ¡×¤ÏÍ¿ÂÀ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¹»Ì¾¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÅìËÌÂç³Ø¤Ï¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤è¤¦¤À¡£»ä¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â2Ì¾¤ÎÃæ¹ñ¿Í½õ¶µ¼ø¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Î®ÂÎ¹©³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤¦¤Á1Ì¾¤Ï¡¢1996Ç¯ÅÙ¤«¤é1998Ç¯ÅÙ¤ËÅìËÌÂç³ØÎ®ÂÎ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë½õ¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¡Ö¶ËÄ¶²»Â®¾×·âÇÈ´É¤òÍÑ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥Ï¿ô20¤Î¾×·âÇÈÇØ¸å¤Î¼Âºß´üÂÔ¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤¦1Ì¾¤Ï2007Ç¯ÅÙ¤«¤é2014Ç¯ÅÙ¤ËÆ±¤¸¤¯ÅìËÌÂç³ØÎ®ÂÎ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë½Ú¶µ¼ø¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¡Ö10¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçµ¤¤òÄÌ²á¤¹¤ë10¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶ËÄ¶²»Â®ð¨ÀÐ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í»ö¤ËÅìËÌÂç³Ø¤«¤éÀà¼è¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÀçÂæ¤ËÃåÃÆ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤é¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¤É¤¦Ä¯¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¿°æ ¹¨¼£¡Ê¤Ò¤é¤¤¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤äM¡õA½õ¸À¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸»Ù±ç²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤«¤é·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¥¢¥·¥¹¥È¼ÒÄ¹¡£M¡õA¤ä»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î½õ¸À»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¤ä¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Ê¿°æ ¹¨¼£¡Ë