戦後、路頭に迷った「零戦の英雄」が、東京で「ビルのオーナー」に成り上がった「驚くべき人生」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後、ゼロからのスタートで東京でビルのオーナーとなった小町定・元飛曹長を紹介する。

帝国海軍の大ペテンにひっかかった思い

小町は昭和20（1945）年6月、横須賀海軍航空隊（横空）に転勤、ここで終戦を迎えた。

しかし、横空戦闘機隊の戦いは、まだ終わっていなかった。

玉音放送は国民に終戦を告げるものではあっても「停戦命令」ではなく、大本営が陸海軍に、自衛のための戦闘をのぞく戦闘行動を停止する命令を出したのは8月16日午後のこと。8月19日、海軍軍令部は、支那方面艦隊をのぞく全部隊にいっさいの戦闘行動を停止することを命じるが、その期限は8月22日零時であった。

「自衛のための戦闘は可」とされていた18日には偵察飛行に飛来した2機のコンソリデーテッドB-32爆撃機を、横空の零戦、紫電改、雷電計10数機が邀撃した。小町は紫電改に飛び乗り、2度の攻撃で敵機に黒煙を吹かせた。この不運なB-32は墜落こそ免れたが、機銃の射手が一人、機上戦死した。この件に関して米軍からのクレームはなく、これが日本海軍戦闘機隊の最後の空中戦闘になった。

8月23日、小町は、退職金がわりの証券一枚と汽車の復員者の乗車証一枚だけを受け取り、追い立てられるようにして横空をあとにした。

ところが、郷里の駅に着いてみると、駅員が「そんな乗車証のことは聞いていない」と通してくれず、挙句の果てに無賃乗車の疑いまでかけられて、復員早々、駅員と喧嘩になってしまった。また証券のほうも、銀行へ行くと「そんな話は聞いてない」と換金に応じてくれなかった。

「帝国海軍の大ペテンにひっかかった思いでした。恨み骨髄、もう金輪際、国のために命なんか懸けてやるもんか、と思いましたよ」

村を出て上京する決心をする

郷里に帰ってみると、3年前、珊瑚海海戦から帰ったときには熱狂的に迎えてくれた村の人たちの目が、妙に冷ややかになっているのが肌で感じられた。村長も、挨拶してもご苦労さんとも言わず、

「この食糧のないときに、小町のところは大きな家族が増えて大変だな」

と嫌みを言った。

そのうち、デマか嫌がらせか、進駐軍が小町を探している、真珠湾に行った軍人は皆、絞首刑に処せられるらしい、などという噂がまことしやかにささやかれるようになった。いま振り返れば取り越し苦労に過ぎなかったわけだが、終戦直後の混乱で情報も錯綜し、現に戦犯容疑者の逮捕が次々と行われていただけに、この噂には真実味が感じられた。

小町は、この小さな村にいることに危険を感じ、自分を知る者が誰もいない東京に出る決心をした。

出発の日、長兄がなけなしの米三升を餞別に持たせて、見送ってくれた。

「絞首刑にだけはなるなよ」

今生の別れを覚悟して東京に向かった。昭和20年11月のことである。小町はこのとき25歳。

仕事が見つからず、しょんぼりと帰る日々

妻をつれて東京に出たのはいいが、さしあたって泊まるところがない。芝の増上寺の軒下で最初の一夜を過ごし、その後、妻の縁者を頼って何軒かまわってみたが、いずれも体よく断られてしまった。途方に暮れていると、幸い、小田急登戸駅前の駄菓子屋で、屋根裏部屋を貸してもらえることになった。

翌日から小町は、仕事を求めて新宿に通い始めた。当時の新宿は焼野原ではあったが闇市があり、どこから出てくるのかものすごい人出で賑わっていた。電車も、客室に乗り切れないほどの人が溢れんばかりにひしめいていて、小田急に乗るのも命がけである。

毎日、仕事が見つからず、しょんぼりとして帰る日が続いた。食事は、一貫目（3.75キログラム）18銭で買ってきたサツマイモを薄く切って、それをフライパンで焼いたもの。これが翌日の弁当にもなり、夕食にもなり、何日かをこれでもたせなくてはならなかった。

ある日、古新聞の求人広告を見て、神田へ日雇い人夫の応募に行ったが、ほかに着るものがなく着古しているとはいえ、海軍の将校マントを羽織った自分の姿を鏡で見て、プライドを捨てることができなくなった。その日も仕事にありつけず、家に帰ってきた。

また、ある工場で焼け跡整理の作業員を募集していることを知り、履歴書をもって面接に行ったことがあった。履歴書には、ほかに書くことがないので真珠湾以来の全戦歴を、半紙3枚に書きつらねた。会社の重役は黙ってそれを読み下していたが、読み終わるとふかぶかと頭を下げて、

「申し訳ありません。当社ではあなたのような方に働いていただく場所がありません」

と、丁重に断ってきた。

売れると思った釘が全く売れない

進退きわまった小町は、海軍に入る前の数年間、働いていた大阪の商社に手紙を出し、窮状を訴えた。すると折り返し、すぐに大阪に来いとの連絡があった。一縷の望みを抱いて大阪に赴いた小町に、その会社の社長は、いまは焼け跡に建物を建てるのに釘がいる、この釘を東京へ送ってやるから売ったらいい、と、釘を16樽（一樽は60キログラム）、代金後払いで送ってくれた。

ところが、右から左へすぐ売れると思った釘が、1週間たっても2週間たっても全然売れない。毎日、建築会社に売り込んでみるものの、相手にもされなかった。

そんなある日のこと、国鉄蒲田駅前の建築会社で、釘を売るのに軒下を貸してくれることになった。買い上げてくれるのではなく、毎日、売れた分だけの代金をくれるのである。やっと釘は売れるようになったが、大阪の商社からは愛想を尽かされてしまう。

しかし、毎日売上金をもらいに建築会社に日参しているうちに、体が大きく力持ちなこと、字が上手で計算が得意なことが社長に気に入られ、いつしかその会社で働くようになった。

そのうち、社長のすすめで材木商を営むようになるが、売るほうの小町が材木について素人なのに、客のほうはプロばかり。買い叩かれるばかりで、毎日店を開けるたび、客が来るのが怖かったという。

苦労して自分のビルを持つ

材木商をしばらくやったあと、建築会社を始める。材木商とちがい、各専門職に仕事を任せ、自分は号令をかける立場でいられる、というのがその理由だった。しかしこの仕事も、心ない客に代金を払ってもらえず訴訟になったり、けっして楽な商売ではなかった。素性のよくない在日外国人の客との支払トラブルで被告人席に座らされたこと2回。小町は弁護士すら雇わずに正々堂々と所信を述べ、2度とも裁判には勝っている。

苦しいながらも伸びてきた建築会社だったが、小町は、近代的なビルの時代に対応することに限界を感じていた。そこで、自分のビルを持つことを決意、ある銀行に融資を申し込む。

「銀行が、一週間かけて近所を聞き回ったらしいです。あとで支店長が言ってましたが、『小町さんは口は悪いけど、腹のなかは空っぽで、どんなことがあっても約束は守る、信用できる人ですよ』と、誰かが言ってくれたらしいんです。それで融資にOKが出まして、しかもオイルショックでインフレになる直前に建てたものだから、建築費も安く上がった。それで家賃も安くできたから、テナントはあっという間に埋まりました」

昭和48（1973）年、「グランタウンビル」の完成である。

昭和53（1978）年、零戦の元搭乗員が結集した初の全国組織「零戦搭乗員会」が発足したとき、小町は、昔の仲間たちに請われてグランタウンビルの事務所を、零戦搭乗員会の事務局として提供。以後、ここが零戦搭乗員の溜まり場となり、憩いの場となる。

小町は、苦労人だけに一癖も二癖もあるし、人の好き嫌いも激しい。なのに、誰からも好かれ、一目置かれていた。

つい長居をしてしまうほどの人柄

私が小町と出会い、零戦搭乗員の取材のために何度もグランタウンビルの事務局に通うようになった後も、いつもドアを開けると、

「あんた誰？ 何しに来たの？ あんたが来るのを忘れてたよ。俺は忙しいんだ、さっさと用を済ませてくれよ」

などと言いながら、約束の時間がきて、

「では、これで…」

私が腰を浮かしかけると、

「なんだよ、もう帰るのか。コーヒーぐらい飲んで行けよ」

と引き留められ、つい長居をしてしまうのが常だった。

小町が亡くなったのは、平成24（2012）年7月15日のことだった。享年92。通夜は7月22日、告別式は23日、キリスト教式でしめやかに執り行われた。

棺の上に飾られた遺影は、私が小町の事務所で撮影したものだった。

「俺の葬式写真、撮ってくれ」

と、取材とは別に撮った写真である。

「もっといい男に撮れないのか」「顔色が赤すぎる。焼き直してくれ」

と、数回プリントをし直して、ようやく受け取ってもらったが、気に入った様子でもなかったので、きっとお蔵入りになるだろうと思っていた。しかし小町は、もしものとき、この写真を遺影に使うつもりでちゃんと分けて置いていたそうだ。

「靖国神社で逢おう」という約束

「私がいまなお健在であることを思うとき、ただただ不思議な神様の力が守ってくださったことを感じないではいられない。そして限りない感謝の念を忘れられない」

と、小町は遺稿となった手記に記している。自らが奪った敵搭乗員の命、自分を救出してくれた氷川丸と乗組員への感謝、玉砕したサイパン島の将兵への慚愧の念……。

取材を敬遠していた小町は、空戦の話よりも、時おり見せるそんな気持ちをこそ誰かに伝えたかったのだと思う。

そんな小町は、靖国神社への参拝を、ことのほか大切にしていた。自身の宗旨のことはけっして人に言わないが、家族はみな、敬虔なクリスチャンである。それなのになぜ靖国神社に？ と人に聞かれると、

「だって、約束したんだ、あいつらと。靖国神社で逢おうって」

と、答えるのがつねだった。

「みんな若かったんだよ。かわいそうだよな」

だから、靖国神社への参拝が政治や外交の問題として取り上げられることを、小町は何よりも嫌っていた。黙々と戦友たちが祀られる神前に首を垂れる小町の姿は、いまも脳裏に焼き付いている。

