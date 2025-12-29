「刑務所のお茶は性欲をおさえる」「PMSが重なると地獄」…女性服役者が獄中から語る「塀の中の現実」

法務省の調べによれば、'23年時点で全国の女子受刑者は3,617人いるという。

罪状や刑期、再犯回数、居住地などにより、全国12カ所の女子刑務所に振り分けられている。殺人未遂と銃刀法違反で服役中のA子（事件当時28歳）とは、月に1〜2回の文通を続けている。その手紙には、女子刑務所の“知られざる実態”が記されていた。ベールに包まれた「塀の向こう側」の、生々しい現実をお伝えしよう。

「面会に行きたいから籍を入れませんか」

前回記事で紹介したA子について、バックボーンを説明しておきたい。地方の実家で27歳まで過ごしてからは家出同然で上京。20代前半で発達障害と診断され、精神障害者保健福祉手帳を交付されていたため、上京後は生活保護を受けて暮らしていた。

しかし知人女性とのトラブルをきっかけにアパートを退去、ホームレス状態となり、さらに別の知人男性との口論の末、刃物で刺して全治3ヵ月の重傷を負わせた。

基本的に発達障害には対人関係を苦手とする特性がある。言葉の裏を読み、相手の気持ちを推測することが難しいため人間関係のトラブルに陥りやすい。事件はA子の特性が大きく関わったものであった。そんなA子は、刑務所の暮らしも困難しているようだ。手紙には「私が思うに、刑務所の辛さの8割は人間関係」としながらこう綴る。

「独居に入れてもらえたら、それだけでずいぶん楽だと思います。特に女区（編集部注：男性が主体の刑務所内に設けられた、女性受刑者専用の区画）の雑居に5〜6人も女性がいる訳で、PMSや更年期のタイミングがバチバチに重なると、もう地獄の沙汰です。家族の女同士ですら、えぐい時はえぐいのに、望んで一緒になったでもない他人同士は最悪です」（'25年10月10日消印。手紙の原文ママ）

独居は、いわゆる1人部屋で居室の大きさは4畳ほど。経験者の話では、ここに押し込められるとコンクリート壁の威圧感で、壁と壁に押しつぶされるような錯覚に襲われると聞く。しかしA子は「独居がいい」と望むのだ。やはり対人関係が面倒なのだろうか。A子が特に苦手としているのが年配女性だという。

「1年雑居にいて感じたことは、40〜60代の女がどうしても苦手。その世代特有の思考なのか、私に張り合ってきてるのか。何も相談した訳でもないのに、私の人生をあーでもねぇこーでもねえって言われると、ああイタイなーって思う。

私の就職先とか移住先ってあなたに何の関係が?と。仕事しないなら結婚しろ? 仕事しないって一言も言うてへんが?と。とてつもなく面倒臭いなあ。と思う」（'25年８月6日消印。手紙の原文ママ）

自分の経験則で説教じみたことを言う存在が現れるのは一般社会でもあり得る話だが、塀の中でもそのよう存在もいるのだろう。とはいえ「そういう貴女も塀の中にいますよね?」というツッコミは野暮なのだろうか。

ただ、年上女性からは「刑務所にいると、支えてくれるのは親よりも旦那さん」といったタメになるんだか、ならないんだかわからないことを聞き「そういう話を聞くと、本当にいいな〜と思います。（略）本当に結婚がしたい」などと、獄中にいながら現実的でない願望も綴るのだ。

「関東の人（できれば東京の人）で、私が風俗とか飲み屋の仕事をしても許してくれる人がいいな。満期まで4年切ったけど、あと3年以上あるから手紙をくれるような優しい人を見つけられたらいいのに」（共に’25年７月23日消印。手紙の原文ママ）

まず、自分の体を売る仕事に関わり、トラブルに発展した過去の自分を見つめ直さず獄中婚への願望も仄めかすA子。獄中婚といえば“平成の毒婦”こと木嶋佳苗死刑囚も獄中で3度の入籍と離婚を繰り返し、相模原市の障害者施設で入所者19人を殺害した植松聖死刑囚も獄中で女性と結婚した。

A子の事件は当時、多くのニュースサイトがその様子を報じていた。それを見た複数の男性らが、見ず知らずのA子に会いに面会に来て、手紙をくれたという。その中にはこんな打診をしてきた者もいた。

「手紙をくれた人の中には、『面会に行きたいから籍入れませんか？』と書いてくれた人もいます…。その人が本気かはわからないけどワラにも縋る思いで、手紙を書きたいです」（'25年10月10日消印。手紙の原文ママ）

ふたりきりで会う時間も機会もなく、ただ報道で知っただけの異性に対し「獄中婚」を希望する者たちの意図は何なのだろうか。

女子刑務所内の「ジンクス」とは

話を獄中の共同部屋に戻そう。「40〜60代の女がどうしても苦手」と綴っていた8月6日消印の手紙には、同世代の女性と“下ネタ”で盛り上がることもあると書かれている。「（今は）20〜30代ばっかの部屋だから、無限にエロい話しかしてなくて楽しい。週刊大衆のグラビアでフェラだの精子だのを見て騒いでるのバカすぎて大笑いできる。楽しい」とあり、共同部屋ではまるで男性同士のようにみんなでグラビアを見て盛り上がっているようだ。

女性の場合は男性のように“性的処理”にそこまで困らないのかもしれない。しかし中には女性同士の交際のようなものもあるようで、A子は「仲良しどころか、誰と付き合ってる、と言いだす人もいえてダルいなーと思います」（'25年５月3日消印。手紙の原文ママ）などと綴っている。

さらに「刑務所のお茶は柳のお茶で、性欲をおさえる効果があるらしい」（’25年4月22日消印）など、女子刑務所内にまことしやかに囁かれる「噂」なども教えてくれた。また、ジンクスで言うと、こんな話もあるようだ。

「出所してすぐに近所のセブンコンビニへ行くと出戻りするとか、すするもの（麺）を食べると出戻りするとかいうジンクスもあります。

何回も福島刑務所に来ている人の話によると、柏屋という和菓子屋は、出所する人に向けて朝7：00からオープンするそうですが、そこに寄って帰るとまた来る、という噂もあります。まあ、薬や窃盗の人の話だとは思いますが、みんな戻りたくなくても戻ってしまう予感があって不安なのだと思います」（'25年5月3日消印）

セブンや和菓子屋に行かなくても出戻りはしないだろうが、規律が厳しいとはいえ寝食が用意されている刑務所を「至れり尽くせり」と思い何度も再犯を繰り返す女性受刑者もいる。40代、50代で人生の半分を刑務所で過ごす女性も。刑務所に収容された女性がみなA子のように発達障害を抱えるとは限らないが、その性質を抱える女性は比較的多いかもしれないことが伺える。発達心理学を専門にしている公認心理師の荒谷純子氏は言う。

「法務省の調べでは、知的障害のある方の再犯率は出所者全体と比較して高い傾向にあります。出所後に帰る場所がないなどの社会復帰の課題があることが原因の一つです。2年以内の再犯率は、出所者全体が13％なのに対し、知的障害のある受刑者は25.8％に達しているデータもあります」

なによりA子のように被害者への償いの気持ちを述べることもなく、刑務所の日々を「部屋ガチャ当たるとめっちゃ楽しい」と言い放ってしまうA子には現時点で本当の意味での反省の色は見られない。「もう2度と犯罪はしない」「反省してる」とは言うものの「出所後に結婚できるなら風俗勤務も許してくれる人がいい」などと言うA子に更生の道はあるのだろうか。

取材協力／荒谷純子（発達心理学を専門にする公認心理師）

