せいろの基本はこれでばっちり！ 正しい使い方から、野菜たっぷり蒸しレシピまでご紹介

昨今流行のせいろ、活用していますか？

せいろは蒸気を利用して調理する、とっても優れた調理器具です。

下ごしらえした具材を入れて鍋にのせたら、あとは蒸すだけ。

調理中の手間がなく、ゆったりとした気分でおかずづくりが楽しめます。



本記事では、しらいのりこさんが、せいろの魅力をたっぷりお届けします。

基本的な扱い方と蒸し方の手順、野菜たっぷりの蒸しおかずレシピまで。せいろが気になっていた方、必見です！

コレがせいろのいいところ！

教えてくれるのは、料理研究家のしらいのりこさん

失敗なし！

沸点100℃の蒸気で食材に安定した熱を通していくせいろ蒸し。鍋にのせたら、あとはせいろ内で自動的に調理が進んでいくのがすごいところです。途中で火加減を気にする必要がなく、多少蒸しすぎても焦げたり堅くなったりパサついたりすることはありません。蒸し上がって「まだ火が通っていないかな？」と思ったら、追加で蒸せばいいだけ。ゆったりとした気分でおかずづくりが楽しめます。

簡単＆おまかせでOK

せいろ蒸しの調理はシンプル。ここで紹介するレシピのほとんどは、食材の下ごしらえ→せいろで蒸すの2段階で完成！ 鍋にのせたら、あとは湯がなくならないようにさえすれば、せいろにまかせるだけで、極上おかずのでき上がりです。しかも、おまかせの間に、ほかの調理や作業ができるのもうれしい。せいろのまま食卓に出すこともできて、洗い物も少なく、後片づけもラクです。

グンとおいしくなる！

せいろ内の食材をたっぷりの蒸気で包み込み、ジワジワと熱を通すので、うまみや香り、栄養分が逃げません。肉や魚はパサつかずにふっくらとしてなめらかな舌触りに、根菜類はほっこりとして甘く、青菜は水っぽくならずに風味が濃い状態に蒸し上がります。

さっぱりヘルシー

せいろ蒸しは、炒め物や揚げ物と違い、油を必要としない調理法。素材の味がギュッと凝縮されるので味つけも軽やかでOK。疲れた日も、胃もたれせずにさっぱりと食べられます。

使うのは……

（左）せいろの身。竹のすのこに食材や器を置く。（右）せいろのふた。上部は竹が網代（あじろ）に組まれている。



ここで使うのは、円形の中華せいろ。側面は竹・杉・ひのきなど、すのこやふたの上部は竹でできている。大きさは、2人分なら直径18～24cmがおすすめ。今回は、ふたと身の1組を使用したが、身を複数重ねて調理することもできる。





◎今回のレシピで使用したせいろは、直径18cmのもの1組ですが、直径18～24cmの大きさであれば同様につくれます。

基本の扱い方

使い始めと使い終わり

まずは空蒸し

新品のせいろは汚れやほこりがついていることも。素材（竹や杉、ひのきなど）のアク抜きができて特有のにおいも和らぐので、使う前に空蒸しします。鍋にたっぷりの湯を沸かし、蒸気が十分に上がったら空のせいろをのせて中火で約15分間蒸せば完了です。

必ずしっかり乾かして！

使い終わったら、そのつど、水でぬらしてから絞った布巾ですのこ部分を拭き（写真）、陰干ししてよく乾かします。汚れがついた場合は、流水で洗いましょう。半乾きでポリ袋などに入れてしまうと、においがこもったり、かびが繁殖したりするので要注意。また、一度しまい込むと、使う機会が減ってしまいがち。高温多湿にならない場所に出しっぱなしにして、頻繁に使うのがおすすめです。

オーブン用の紙を活用

写真a

敷く？ 敷かない？

原則、野菜だけならすのこ部分に直じかに置いてOK。肉や魚介のほか、しょうゆなど調味料をからめた食材などは直に置かずに、蒸気を適度に通すオーブン用の紙を敷きましょう。くっつきそうな具材、豆腐や水分の多い野菜などにもおすすめです。オーブン用の紙はせいろの直径よりふた回りほど大きく切ります。軽くクシャクシャッと丸めてから広げて敷き込む（写真a）と、食材とせいろの間に程よく隙間ができます。

写真b（左）、写真c（右）

写真b（左）、写真c（右）

切り込みを入れる場合

出てきた水分を逃がしたい場合、たくさん蒸気を通したい場合はオーブン用の紙に切り込みを入れてから敷きます。2cm幅に折り畳んで1cm間隔にはさみで切り込みを入れ（写真b）、広げて敷いてください（写真c）。

蒸し板があると安心

（左）写真a、（右）写真b

（左）写真a、（右）写真b

せいろは湯、または水をはった鍋にのせて使います。鍋は、せいろより少し大きめで側面に緩やかな傾斜があるタイプ（雪平鍋など）だと直接のせても安定します。安定しない場合やせいろと手持ちの鍋のサイズが合わない場合は、せいろ用蒸し板（受け台／写真a）を。鍋にセットした蒸し板にせいろをのせて（写真b）使います。せいろの底が焦げにくくなるという利点も。

※熱くなったせいろに触れる際は、注意を。必ず鍋つかみなどを使い、直接触れないようにします。蒸し終わって具材を混ぜたり取り出したりするときは、せいろを鍋から外し、平らな場所か皿に置いてから行いましょう。

まずは せいろの実力を実感！

せいろの実力がよくわかるのが、シンプルな野菜蒸し。「蒸すだけでこんなにおいしいの!?」ときっと驚くはず。ここでは、さつまいもを例に蒸し方の基本の手順も説明します。

蒸し上がったら、そのままどうぞ。ジワジワと引き出された、さつまいものやさしい甘みやホックリした食感に夢中になっちゃいますよ。

Step1 具材をすのこに並べる

具材をせいろの身のすのこ部分に並べます。場合によってはオーブン用の紙を敷き、その上に並べましょう（前ページ参照）。また、具材と具材の間に隙間ができるようにランダムに重ねると蒸気がよく通ります。

さつまいもを切って並べる

さつまいも250gはよく洗い、皮付きのまませいろに収まる長さに切る（好みの長さでよい）。せいろのすのこ部分に直（じか）に並べる。

Step2 せいろを鍋にのせて蒸す

鍋にたっぷりの湯を沸かし、蒸気が十分に上がってから、ふたをしたせいろをのせます。ただし、さつまいもなどの芋類や根菜類は、鍋の水が冷たい状態から蒸していきます。ゆでるときと同じですね。蒸す間は原則強火をキープ。30分間以上蒸す場合は、途中で湯の量を確認。少なくなっていたら、熱湯適量を足して空だきを防ぎましょう。

さつまいもを蒸す

ふたをして水をたっぷり入れた鍋にせいろをのせ、強火にかけて約40分間蒸す。

Step3 蒸し終わり

レシピに記載の蒸し時間が経過したら、火を止めます。せいろを鍋から外して平らな場所か皿の上に置き、さらにふたを外します。堅い野菜や厚みのある肉や魚は竹串などを刺したり、切ったりして火が通っているか確認を。火が通っていなかったら、様子を見ながら追加で蒸しましょう。多少蒸しすぎても大丈夫なので、おおらかに。

さつまいもの蒸し上がり！

竹串がスムーズに通ったら蒸し上がり。ふうふういいながらホカホカをかじるのもよし、少し冷めたのもまたよし。



［全量310kcal 調理時間45分］

野菜たっぷり蒸しおかず

せいろ蒸しで格段においしくなる野菜が活躍。手軽ながらも満足間違いなし！のおかずです。たくさんの野菜も蒸すとかさが減って、ペロリ。食材のうまみや脂を活用するので、調味料は使ってもほんの少し。ヘルシーさも魅力です。

豚しゃぶ肉とキャベツの重ね蒸し

豚しゃぶ肉とキャベツの重ね蒸し

ただ重ねて蒸しただけなのに、キャベツが驚きのおいしさ。塩昆布の塩けが効いて、混ぜると全体がまろやかな味に。

材料（2人分）

豚バラ肉（しゃぶしゃぶ用） … 150g

キャベツ＊… 1/4コ（300g）

にんじん＊…（小）1/2本（50g）

塩昆布 … 10g（大さじ2）

◎塩

＊市販のカット野菜でもOK。



［1人分330kcal 調理時間15分］

1 キャベツは1cm幅に切る。にんじんは細切りにする。ボウルに入れ、軽く混ぜておく。

2 豚肉は10cm長さに切り、塩少々をふる。

3 せいろにオーブン用の紙を敷き、1の1/3量を広げる。塩昆布の1/3量をふってサッと混ぜ、豚肉の1/3量を広げる。同様に2回繰り返す（写真a。あふれそうな場合は、軽く押さえる）。

4 ふたをして蒸気の上がった鍋にのせ、強火で約8分間蒸す。

5 食べる直前にふたを外し、全体を軽く混ぜる（混ぜずに、豚肉でキャベツとにんじん、塩昆布をくるんで食べてもよい）。

写真a

豚肉は1/3量ずつを間にはさみ、残りを最後に上に広げます。こうすると、豚肉のうまみと脂をキャベツとにんじんがしっかりとキャッチ。

蒸しあがり！ 食べる直前にふたを外します。

教えてくれた人

しらい・のりこ

米どころ・新潟県出身の料理研究家。同じく新潟県出身の夫・シライジュンイチさんとフードユニット「ごはん同盟」を主宰。直径18cmせいろの使い勝手のよさと底知れぬポテンシャルにどっぷりはまった経験をもつ。

NHK『きょうの料理ビギナーズ』2026年1月号より

撮影・鈴木泰介／スタイリング・久保百合子／取材＆文・遠藤綾子

放送関連企画「これが洋風ねぎの「コツ」！」では、上田淳子さんに、冬のねぎをグンとおいしくする秘策と、とっておきの洋風レシピを教えてもらいます。

上田淳子さん／ねぎグラタン