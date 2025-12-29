日本一のゴルフ美女姉妹と「ドラコン王」が対決したらどうなるのか…ウォッチャーイチオシ「YouTube動画の中身」

堀真珠さんのYouTube番組「真珠ごるふちゃんねる」は、最初、レッスンをしたり、仲間とワイワイラウンドする企画をやっていました。それから有名インフルエンサーとコラボが始まり、そこで飛躍的にフォロワー数が伸びます。

見せたい動画は沢山ありますが、出し惜しみをせず、私が選んだ一番面白く人気の動画から紹介します。

エンター豊田さんというドライバーで479ヤードを飛ばした日本記録保持者と対決する企画が秀逸です。そんなモンスターみたいな人と華奢な美人姉妹がゴルフ対決していいのか？ 現在23万回再生をしている大ヒット動画です。美女チームと野獣チームの対決の行方はどうなるでしょうか。

【前編記事】『テレビ局で「ゴルフ番組」制作ラッシュが起きている理由…1本100万円以下「コスパの良さ」で再注目か』よりつづく。

「ドラコン王」とコラボで対決企画

InstagramとYouTubeを始めてから、いろんな方と知り合う機会が増え、仲間が沢山増えました。その中でエンター豊田さんとのコラボで対決企画をやることになりました。

元々妹のさんごもエンターさんを知っていたので、じゃあ一緒に2対2で対決をしましょう、と。ショータ（Shota）さんというプロゴルファーが加わり、実に賑やかな対決となりました。

18ホールラウンドしたのですが、9ホールずつお互いのユーチューブチャンネルで公開することになりました。最初はエンター豊田さんとショータさんの動画をSho-TimeＧolfで公開します。

ショータさんはYouTubeチャンネルSho-TimeＧolfを運営しており、エンター豊田さんも同チャンネルにたびたび登場しています。 対決ルールは男子チームはバックティからで、女子は赤ティからラウンドします。そしてスクランブル方式で２人のベストボールを選択してゲームは進行します。

さあ勝負の行方はどうなるでしょうか？

各々“キャラ”が自然と出来ていき…

キムラの目

この動画は飛ばし屋と美女対決といいながら、エンタメの作りをしていて、最初から爆笑の連続です。

まず冒頭でエンター豊田さんが、堀姉妹を紹介がてらいじります。特に妹のさんごさんを北新地の高級店「エース」のナンバーワン爆美女とはやしたて、半分デレデレ状態。

一方エンターさんに呼ばれてやって来たプロゴルファーのショータさんは、さほど事情が呑み込めてない。しかも前日にニンニク料理を食べたので、乗用カートでは息が臭いからと遠慮して、顔を見合わせない。それをエンター豊田さんが突っ込み、人見知りのボッチ系青年と囃し立てる。

そうやっておのおののキャラが自然と出来るところが、この動画を一層面白くさせています。

1ホール目、ロングホールの対決が始まりました。ルールはベストボールチョイスのスクランブル。まずショータさんは手堅くフェアウエイキープ。続いてエンター豊田さんがドライバーでかっ飛ばします。ロングホールを1打で350ヤード以上飛ばしたかな。ただボールの方向は分からないのが笑えますけど……。飛距離だけはハンパなく、さすがドラコン王と名乗るだけのことはあります。これだけでも実に見応えありますね。

次に女性陣が赤のレディースティに向かいます。特にさんごさんは、ゴルフは久しぶりと、ひょこひょこしながら歩く。真珠さんの妹のさんごさんは、今や北新地のカリスマキャバ嬢で、女子トーナメントの優勝賞金を超えたとトークネタになっています。

笑いながらもハイレベルなバトルを展開

さんごさんは北新地のショート動画も人気で、100万再生はザラ。そのさんごさんのゴルフ姿がここで見れるというのも貴重です。夜の仕事だからか？ 足が白くてほっそり。のんびり歩く姿を見てショータさんは、「このコはゴルフデキるの？」的な視線を投げかけるから面白い。

そこで堀姉妹のドライバーが炸裂、特に真珠さんはマジで250ヤード飛ばすからぶったまげた。ショータさんは目をぱちくり、ええ〜聞いてないよ〜とダチョウ倶楽部状態に陥るのでした。

この美女と野獣対決は、最後まで勝敗がつかず、ハラハラドキドキ。エンター豊田さんが、まん振りしてシャンクをやらかしたり、真珠さんが230ヤードをスプーンでグリーンエッジまで運ぶなど、見どころ満載。そして陰キャのふりをしていたショータさんが、突如スーパーアプローチを披露。え〜実はツアープロだったって、ほんまいかいな。

お互いバーディ合戦で、笑いながらもハイレベルなバトルを展開し、負けたら罰ゲームは、さんごさんのお店で高級シャンパン、ソーメイレッドを入れることに。その値段が80万円と聞き、真剣モードになる野獣チーム。

エンター豊田さんがノリでコラボしたこの企画は、狙って作ってないから、結末が全く見えません。結果は動画を見て確認しましょう。次回はこのバトルの後のコラボ「真珠ごるふちゃんねる」での「ハーフ9アンダーを目指せ」企画を紹介します。お楽しみに。

