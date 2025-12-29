高市政権の高支持率の秘密は「アベノミクス」がまだ必要だからだ！日銀「利上げ」と「インフレ」の正しい読み解き方を解説します！

「高圧経済」は本当にダメなのか？

高市早苗首相の支持率は高い水準を維持している。台湾有事についての「失言」（「当然の発言」だったとも言えるが）があったにもかかわらず、である。

だが、高市首相の経済政策については、批判の声が絶えない。その批判は、アベノミクスはデフレの時に行われたので意味があったが、今はインフレなので財政金融両面からの“高圧経済”は望ましくないというものだ。

今回は、この意見に私なりの反論を試みたい。

まずは、高市首相のアベノミクス式経済政策への批判を細かく見ておこう。アベノミクスの初期には失業率が高かったが、今は人手不足なので、この面からも需要圧力を追加することは望ましくないという観点から、具体的には次の３つの批判が挙げられている。

１．現在、需給ギャップはゼロ近辺にあり、これ以上、景気刺激をしても物価を押し上げるだけだ。

２．物価上昇は円安の影響なので、円高政策が必要だ。

３．金利引き上げで円高を誘導し、インフレ圧力を抑えるべきだ。

一見、経済学的に筋が通っているように見える。しかし、現実に即せば、この意見は本当に妥当なものだろうか。

需給ギャップは「ゼロが良い」は誤り

まずは、「１．現在、需給ギャップはゼロ近辺にあり、これ以上、景気刺激をしても物価を押し上げるだけだ」という意見から、検討していこう。

テクニカルな話をすれば、「需給ギャップ」とは経済の需要と供給の差を推計したものだ。需要が供給を上回れば、物価は上がり、逆に供給が需要を上回れば、物価は下がると考えられている。需給ギャップがゼロ近辺なら、物価は安定するのがセオリーだ。

図１は、需給ギャップと物価上昇率の関係を示したものである。

内閣府が作成した需給ギャップ（青色）と消費者物価指数（オレンジ）の動きである。総じて需給ギャップに合わせて物価も動いているように見えるが、需給ギャップと物価の動きが乖離しているときもある（赤線の丸）ことに注目してほしい。

2007-8年、2014年、そして現在の2022年から現在までは需給ギャップとの相関なく物価が上昇していることが分かるだろう。2007-8年はエネルギー価格の上昇があった。2014年は消費税の５％から８％への引上げである。そして、2022年からはエネルギー、食料価格の上昇によるものだ。

つまり、いま我々が直面しているのは、本来、物価が安定するはずの需給ギャップゼロ近辺にあっても、なおも物価が上昇しているという局面だ。その理由は、エネルギー、食糧価格の上昇によって全体の物価が上昇しているからだ。

26年の物価上昇率はどうなる

このような要因で物価が上昇している時、物価を引き下げるための金融政策（つまり引き締め）が本当に効果を発揮するのか、ということを私は問いたい。金融政策は経済全体の「需要」をコントロールするものだからだ。

2025年6-9月期の物価上昇率は3.4％だったが、そのうちの0.6％は米価の上昇によるものだった。米価の上昇は、コメの供給が足りなかったからである。コメの供給不足に金融政策は無関係だ。

エネルギー、食料価格を含まない物価も上がったが、24年以降は落ち着きを取り戻しつつある。事実、エコノミストの予測中央値で来年度の物価上昇率は1.81％に低下すると見込んでいる（ESPフォーキャスト調査2025年12月15日）。

現在の状況は金融政策では対処できない供給要因による物価上昇が大きく、この対策に金融政策の転換（利上げ）を持ち出すことは慎重であるべきだ。

また、図１では、需給ギャップがゼロの時に物価上昇率がゼロの場合が多いようにも見えるが、物価上昇率の目標は2％であってゼロではないことも認識すべきだ。

そして、「２．物価上昇は円安の影響なので、円高政策が必要だ」、「３．金利引き上げで円高を誘導し、インフレ圧力を抑えるべきだ」という意見を検討すると、失業率を吊り上げる結果になるのではないかと懸念している。

それについては、後編『「円安が物価を上げている」のウソを実証データで確認！日本最大の誤解「サナエノミクス批判」に反論します！』で詳しく解説していこう。

