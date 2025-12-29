「MITSUI OCEAN FUJI」朝食ルームサービス→済州島ツアーで”やっぱ、クルーズっていい!”

クルージングは、働く“現役世代”にとっても、旅の選択肢といえるのか？ それを（も）検証すべく、あこがれだった商船三井クルーズの「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」乗船体験取材第3弾！ 前回は、終日航海日（しかも夕刻以降のドレスコードがフォーマル）の場合、どう楽しむべきかをお届けしました。今回はいよいよこのツアー最初の寄港地、韓国・済州（チェジュ）島を訪れます。

夢にまで見た“船のキャビンで朝食を”

朝7時。ゆっくり目覚めると、船はすでに済州島のほど近くまで来ていた。昨日は「お腹すいた〜！ 急いでレストランに朝ご飯食べに行かないと」って感じだったが、今日はあわてない。なぜって、朝食をルームサービスで頼んでいるから。

前日に夜中2時までに、客室（キャビンと呼ぶらしい）に置いてあるメニューリストの注文したい品にペンでチェックを入れ、部屋のドア外のラックに入れておけば、希望の時間に洋食でも和食でも、望みのブレックファーストを届けてくれる。しかも、これまたクルーズ代金に含まれているから、ルームサービスだからといって追加料金を支払う必要がない。レストランで食べるのもいいが、滞在中、一度はこれを経験しないと、かなりもったいないといえるのだ。

朝8時。ピンポン！ と部屋のチャイムが鳴って、スタッフが朝食を運んできてくれた。オムレツにソーセージ、カリカリのベーコン、ハッシュドポテトのメインプレートに、コンソメスープ、フルーツ盛り合わせ、ヨーグルトもある。ジュースはオレンジ、パンは、たっぷりのバターを従えたロールパンをチョイス。コーヒーは大きなポットでアツアツのがやってきた。

せっかくだからと、これらをまず冒頭写真のようにベランダにセットしてもらい、オレンジジュースをゴクリと飲んだところ……ま、まぶしい！ ここはあまりにも日当たりがよく、おまけに眼下の海面もキラキラ光っているから、とにかく目がチカチカするのだ。というわけで、仕方なく朝食セットを室内に移して並べ直し（上写真）。うん、ここからでも海は十分眺められる。オムレツ、ふわふわでおいしい！ すっかりセレブ気分だ。

朝10時。すでに船は済州島の港に接岸していて、大勢の乗客が船外に出て行った。筆者も“韓国のハワイ”と賞賛される済州島は初めてのため、寄港地観光ツアーに申込済みだが、3種類のツアーメニューのなかでは短時間の「済州島の世界遺産と海女の生活に迫る」プラン（1名1万3000円）のため、集合は11時30分と遅い。というわけで、デッキ7（7階）にある「MITSUI OCEAN スクエア」（上写真）にパソコンを持ち込み、無料（正確には追加料金不要）のコーヒーなどいただきつつ、ひと仕事できるのだ。ああ、ここの窓からの景色も最高だ。

世界遺産の城山日出峰でミニトレッキング

11時。済州港ターミナルで韓国への入国審査をすませ、案内に従ってツアーバスに乗り込む。ガイドは韓国人のお姉さまで、とにかく元気がいい。

「韓国人の苗字、ほとんどは、金、李、朴、崔、鄭のうちのどれかですね。30年ほど前までは、この5つの姓は人口の半分を占めていました。いまは制度が変わって、だいぶ姓の種類が増えて、韓国全体で5500種類ほどあるといわれています」

こんな豆知識を披露した後、

「では、日本の皆さん、日本人の姓はいったい何種類あるか、知っていますか？」

なんてクイズも出してくる。正解は、「13万〜30万種類といわれています」だそうだ。ちなみに、「済州島では、ほとんどの人が高、梁、夫、どれかの苗字ですね」とのこと。

そんな話を聞いているうちにバスは最初の目的地に着いた。10万年前の海底火山噴火によってできたといわれる岩山「城山日出峰（ソンサンイルチュルボン）」（下写真）だ。

済州島きっての景勝地といわれる城山日出峰は、空から見るとほぼ円形で、直径約600ｍの円の縁（ふち）にあたる部分が切り立った岩山。中央部はフラットに凹んでいて、広い緑地になっている。ちょうどお盆のような形だ（ちなみに韓国では、巨大な王冠にたとえられている）。

ガイド姉さんの先導で、 “登山口”からスロープと階段を登っていく。岩山の標高は180ｍだが、たった1.5kmほどの登山道の傾斜がきつい。今日は好天のため気温も比較的高く、すぐに汗ばんでくる。息も弾んでくるが、でも景色は最高。ツラいのと楽しいのがゴッチャになった変な気持ちのまま、頂上に着いた。

吹き抜ける風が心地よい。ここからの眺めは、たしかに、ほかにはないかもしれない。さすが、韓国で最初にユネスコ世界自然遺産に選ばれただけのことはある。城山日出峰は、もともとは火山島だったが、済州本島との間に海から運ばれてきた砂が堆積し、本島とつながったという。頂上から西側を見れば、なるほど、ごく細い砂地でつながっていて、そこに一本道が通っているのがよくわかる。そして、南側を見下ろせば、うっそうとした緑の火口。ここがもとは火山だったということを思い出させる。

この絶景はなごり惜しいが、頂上は観光客でとんでもなく混んでいる。撮影スポットを次の人に譲り、下山することにしよう。

博物館で済州の海女(ヘニョ)の悲哀を感じる

ツアーバスが次に向かったのは「済州海女博物館」。韓国海女さんの歴史の始まりは、なんと紀元前にさかのぼるという。シアターでのムービーや、数々の展示で語られたのは、貧しかった済州島の経済を、いかに海女さん＝女性たちが支えたか、海女という職業がいかに危険で厳しいものだったのかだ。

それでいて、海女さんたちは社会的に低く評価されてきたのだという。彼女たちこそが、日本はもちろん、アジア圏やロシアにまで進出して海女の技術を伝え、経済交流の走りとなったというのに。ガイド姉さんがため息まじりに言う。

「済州島の女性は昔からホントに働き者。この地の男どもはぜんぜん働きません（笑）。力仕事もぜんぶ女性がやって、男性たちは昼間からブラブラして、酒飲んで……。そういう家庭が昔は多かったんですよ。だから、済州島に婿（むこ）入りした男性は幸せだ、なんてよくいわれたものです」

トレッキング後はビール＆怒濤のビュッフェ！

さて、夕方4時半に船に戻ったら、まず向かうのはここと決めていた。デッキ8のテラスレストラン 八葉。まずは窓辺の席に座り、ビールで喉を潤す。うまい！

午後5時。いよいよ三井オーシャンフジは、済州港から出航して沖縄・那覇に向かう。飲みながら言うことでもないが、クルージングはホントに効率がいいというか、つくづくお得だと思う。船は“動くホテル”だから、寝ている間に次の目的地に連れていってくれる。いちいち荷物をパッキングして、運んで、また荷ほどきしての手間もない。これが飛行機＋電車などで移動して、その地のホテルに泊まって……となると、かなり面倒だし費用もかさむ。何より疲れる。これからの旅は、これ一択だな、とさえ思う。酔ってる？

さて、お腹が空いた。多彩なビュッフェで食べまくることにしよう。ここでも、おまかせ寿司コースなど以外は、追加料金なしだから。

というわけで、上記のように、おいしいものを心ゆくまで食べた夜。さらに8時15分からは、デッキ6の「オーシャンステージ」で、「FUJI落語」と題された、真打・古今亭志ん陽（ここんてい・しんよう）師匠の古典落語を予約も追加料金も不要で楽しませてもらって、大いに笑ってキャビンに戻ったのだった。ああ、大充実の日々。こういうのを、ウェルビーイングっていうんじゃないだろうか。

Photo & Text：舩川輝樹（FRaU編集長）

