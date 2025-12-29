徳川慶喜の子孫がついに決意した「家じまい」…一般家庭にはわからない、名家ならではの壮大な悩みごと

最後の将軍だった徳川慶喜（1837〜1913年）の玄孫である山岸美喜さん（57歳）は、将軍家の当主として'17年から「家じまい」を進めている。その苦労を聞いた。

徳川慶喜の子孫も家じまい

普通の専業主婦だった私が慶喜家を継いだきっかけは、'17年に亡くなった4代目当主で叔父の慶朝の遺言でした。慶喜の家系は私で終わり、今は祭祀継承者として家と墓と膨大な資料を処分している最中です。

「歴史ある名家が途絶えてしまう」とよく言われるのですが、「慶喜公の御墓を守る責任から外れたい」と絶家（家系が途絶えること）を決断したのは叔父なのです。

実際、東京・谷中にある約300坪の慶喜家のお墓を維持するのは大変な負担です。庭木の剪定から塀の補修まで膨大な手間やおカネがかかりますから。

歴史的資料6000点の行く末

「ご先祖様の家を守る」のは大切ですが、故人を偲ぶためのお墓が、残された家族にとって負の遺産になることもある。慶喜家のお墓は東京都の史跡に指定されていて、勝手に手放すことさえできません。

巨額の遺産があるわけでもなく、残されたのは多少の現金と茨城県ひたちなか市の邸宅くらい。一方、叔父が生前博物館に寄託した歴史的資料が約6000点あり、その行く末にも悩みました。

たとえば、大隈重信や渋沢栄一からの書簡、家のアルバムには将軍になる前の慶喜公や、有栖川宮實枝子様とのご結婚、写真嫌いとされる明治天皇のサイン付きの写真などがありました。

これらのお墓や歴史的資料を専門家や博物館などに引き取っていただくための交渉だけで、8年以上もかかってしまいました。

「週刊現代」2026年1月5日号より

「家じまい」の関連記事をもっと読む：『俳優・佐藤藍子さんが実家の「家じまい」をして「後悔した」こと』

【こちらも読む】俳優・佐藤藍子さんが実家の「家じまい」をして「後悔した」こと