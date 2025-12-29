”安直な未来予想図”ではなく「信頼のネットワーク」を築くことが重要…消費者と生産者が「食」によって支え合う「生協自給圏」の仕組み

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第41回

『食の安全のため、鳥取で「循環型農業」に挑戦する生産者…コウノトリも飛来する山里に潜む“バタフライ・エフェクトの理論”とは』より続く。

大規模農家は実現が難しい

「子や孫の世代が農業を引き継いでくれない。残念ながら自分たちの代で田んぼや畑作りは終わりだ」というところが、全国津々浦々でものすごい勢いで増えていることはたしかだ。

どうすれば耕作放棄地や休耕田を利用して、次世代に農業をつないでいけるか。現実的な方向性を見定めながら、実践に努めるほかない。

経済人や起業家は、猫も杓子も「とにかく1ヵ所に農地を集積化し、大規模農業によってコストダウンを図ろう」と連呼する。広大な農地が延々と広がるアメリカ大陸やユーラシア大陸ではないのだから、効率化を極めた大規模農業なんて、日本で容易に実現できるわけがない。現場を見もせずに「これをやればバラ色だ」と安直な未来予想図を描くやり方は間違っている。

生協組合員の食料をまかなう仕組みづくり

福岡県の「グリーンコープ生協」は「生協で自給圏を作ろう」という取り組みを始めた。これは必ずしも「ローカル自給圏を作ろう」という発想ではない。「グリーンコープ生協」には組合員が約42万人いる。その人たちの食料をまかなうため、生協が生産者と協力して生産に積極的に関わっていくのだ。

手始めは、減少する生乳生産に歯止めをかけ、酪農家を守り、組合員の牛乳・乳製品を確保するために、生協による「牛乳循環圏」の構築だ。800頭規模の共同牧場を作り、傘下の酪農家さんにそこに入ってもらって、組合員の生乳・乳製品需要をすべてまかなう仕組みだ。消費者と生産者が支え合う素晴らしい画期的なモデルである。

この仕組みは、酪農家の負担を増やすのではなく、低温殺菌の瓶牛乳を高い価格で買い取ることで消費者が買い支える仕組みの強化だ。生協の職員も組合員（消費者）も酪農生産に参画する。政府や大手乳業、酪農団体の対応が不十分であればあるほど、消費者自身が酪農家と直接結びついて支え合うこうした仕組みが希望の光となり、ますます広がるであろう。

グリーンコープでは、独自のTMR（牛などの家畜に必要な栄養素〈粗飼料、濃厚飼料、ビタミン、ミネラルなど〉をすべて混ぜ合わせた飼料）センターもつくり、傘下の耕種農家に牧草などの栽培を増やしてもらい、地域の食品残渣などの活用も増やして、飼料の国産率を64パーセントまで高めており、さらに上昇させようと取り組んでいる。これも画期的だ。

信頼のネットワークに裏打ちされた自給圏をあちこちで作っていければ、「食」によって生産者も消費者も両方支えることができる。

『「農をあきらめない」ために、地域の力を結集…コメの「食べ手」が「作り手」を支える、宮城県の山間地の取り組み』へ続く。

【つづきを読む】「農をあきらめない」ために、地域の力を結集…コメの「食べ手」が「作り手」を支える、宮城県の山間地の取り組み