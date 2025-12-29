マンション投資「東京23区」「駅徒歩10分」の好条件でも、絶対に「買ってはいけない」危険エリアとその理由

「東京23区・駅徒歩10分」

この条件さえ守れば、マンション投資は安全だ。そう信じている方もいるでしょう。たしかに、この2点は不動産投資の基本中の基本です。しかし、基本条件を満たしてさえいれば、どの物件でも良いというわけではありません。鉄板のはずの条件の中にも、私たちプロが絶対に仕入れない危険なエリアがあります。

同じ駅近でも、「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることになる物件。その“ヤバさ”は、契約書には書いてありません。実際に購入してみて、後から気づくのです。私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、その危険なリスクと理由をお伝えします。

不動産投資の成功要因は「立地が9割」です。私自身も、投資用の物件を仕入れるときは、「東京23区・駅徒歩10分以内」が前提条件と定めています。なぜなら、その立地がもっとも賃貸需要が高く、空室リスクが低いからです。しかし、その条件を満たしてさえいれば、どの物件でも良いというわけではありません。

23区内でも、治安や街の特性、あるいは駅の力によって、投資の「優先順位」が明確に存在します。投資対象として優先順位の低い物件に手を出すと、将来的に資産価値が伸び悩んだり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があるのです。

優良物件を見極めるプロが絶対に避けるエリア

物件自体がどれほど魅力的でも、不動産のプロである私が絶対に仕入れないようにしている代表的なエリア。その代表格は、歌舞伎町のような繁華街のど真ん中です。理由は明確で、こうしたエリアは、トラブルや事件のリスクが非常に高い傾向があるからです。

数年前には、歌舞伎町にあるマンションで、ホストが刺されて亡くなる痛ましい事件がありました。この物件の画像はネットで拡散され、誰もが知る事故物件となっています。結果として、そのマンションに住むのは、事件を気にしないホストや風俗関係者ばかりになり、家賃も下落してしまいました。

これは極端な例かもしれませんが、同様に「吉原」（台東区）などのソープ街周辺や風俗産業が集中しているエリアも、私の会社では投資対象として避けています。

日中、会社勤めしている入居者は、そうしたトラブルの多い場所を好みません。また、金融機関もこうしたエリアの物件を「リスクが高い」と判断し、融資の評価が出にくい傾向にあります。駅近であっても、街の雰囲気や住んでいる層を無視してはいけないのです。

■（1）23区でもリスクが隠れている「駅の格差」

23区内でも、駅の集客力や利便性には大きな差があります。例えば、北区の赤羽駅は、JRの複数路線が乗り入れる巨大なターミナル駅でとても人気が高く、安定的な賃貸需要があります。

しかし、同じ北区でも埼京線の北赤羽駅となると、駅の規模も小さく乗降客数も少ないため、需要は一気に弱まります。他にも練馬区の練馬高野台駅、北区の都電荒川線沿線の物件は、優良物件だけを仕入れている私の会社では原則として扱っていません。

ここで誤解しないでいただきたいのは、こうした駅の物件が必ず損をするわけではない、ということです。単に優先順位の問題で、赤羽駅や練馬駅のように需要が高く、家賃が上がりやすいエリアの物件は数多く存在します。

そのため、お客様により有利な物件を提案するという観点から、私たちは優先順位の低いエリアをあえて扱わないと決めているのです。同様の理由で、足立区は北千住駅以外 、葛飾区や江戸川区は総武線沿線の小岩駅、新小岩駅、平井駅以外の物件は、積極的に扱っていません。

■（2）マンションの「規模」と「家賃」が招くリスク

立地が良くても、物件自体に問題が潜んでいるケースもあります。私が優良物件を見極める際のチェック項目の一つに、「総戸数」があります。できれば20戸以上の規模のマンションが理想です。

なぜなら、総戸数が少ないと、管理・修繕コストの問題が発生しやすくなるからです。

まず金融機関の多くは、総戸数が20戸未満のマンションへの融資に非常に消極的です。 なぜなら、戸数が少ないと管理組合の運営が不安定になりがちで、将来的に建物の維持管理が疎かになるリスクが高いと判断されるためです。

これは、オーナーの「出口戦略」の問題に直結します。 将来、その物件を売却しようとしても、次の買い手に対するローンがつかない可能性が高く、売りたくても売れなくなってしまう危険があるのです。

■（3）駅近でも「選ばれない間取り」と「古い設備」

立地と規模をクリアしても、まだ安心はできません。入居者が最終的に決めるのは「部屋」そのものです。ワンルームマンションの中には、デザイナーズと称して、奇抜な間取りの物件が意外と多く存在します。

「なぜ、部屋の真ん中にこんな大きな柱があるのか」 「部屋が三角形で、ベッドが置けない」 「無駄に長い廊下があって、居住スペースが狭い」

こうした使い勝手の悪い部屋は、当然ながら入居者から敬遠されます。投資用マンションに求められるのは奇抜さではなく、誰もが「使いやすそうだな」と感じる、ごく当たり前の正方形か長方形のシンプルな間取りなのです。

設備も同様です。特に、お風呂・トイレ・洗面台が一体となった、いわゆる「3点ユニット」の物件は注意が必要です。

今の若い世代は、この3点ユニットを敬遠する傾向が非常に強いです。私がずいぶん前に購入した3点ユニットの物件も、立地は良いのですが、なかなか家賃を上げられません 。逆に、バス・トイレ別はもちろんのこと、洗面台が独立している「独立洗面台」付きの物件は人気が高く、家賃も上昇しやすい傾向にあります。

いくら駅近でも、入居者に選ばれない間取りや設備では、家賃を下げるしかなくなり、資産価値は目減りしていきます。

■（4）駅近でも家賃が安すぎる物件はリスクが発生しやすい

もう1つ見逃せない条件が家賃です。物件の資産価値を支えるのは家賃で、賃料が安すぎると入居者の質が悪くなる傾向が強まります。

特に、家賃が5万円台を下回るような物件になると、残念ながら家賃滞納やゴミ屋敷化、契約違反などの発生率が格段に高まります。私の経験上、深刻なトラブルが起きるのは、決まってこうした低家賃の物件でした。

家賃5万円台前半の物件は、外国籍の方の入居も多くなります。 もちろん、真面目に生活されている方がほとんどだと思いますが、トラブルになるケースは外国籍の方が多いのも事実です。

例えば、1人契約の部屋で多い時は5人くらいが雑魚寝状態で住んでいたり、短期間だけ入居して、日本での目的を終えると、部屋を汚したまま、ゴミも家具もそのままにしていなくなってしまったり、といったケースです。

家賃滞納も、安い物件ほど多くなる傾向があります。 基本的に、家賃は保証会社がカバーしてくれますが、家賃滞納による強制退去で短期解約が繰り返されれば、その都度、空室期間が発生します。 4年間住み続けてくれるのと、1年ごとに入れ替わるのでは、トータルの収益が全く変わってきます。

部屋を汚されれば、その分、清掃費用もかさみますから。 どんなに立地が良くても、家賃が安すぎる物件は、こうした目に見えないコストと手間で、せっかくの利益が吹き飛んでしまう可能性があるのです。

「23区は人気がある」という言葉を盲信せず、たとえ駅から徒歩5分の物件でも、そのエリアの人気度と20戸以上の規模の物件かどうかを必ずチェックする、プロの視点を忘れないでください。

