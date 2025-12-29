意外と知らない、インフラに求められる「５つのこと」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

インフラに求められるものとは？

インフラに求められるものは何か--普段こうしたそもそもの疑問を考えることはないかもしれませんが、思い浮かぶものはありますか？ インフラがこうだったらいいな、というものです。何かモノを買うときを想像してみてもいいかもしれません。

重要な要素を5つ挙げます（図表2-2）。

まずは、「丈夫であること」です。丈夫であるとは、地震などの大きな力が構造物に作用しても簡単に壊れることなく、人命や財産を守ることを意味します。つまり、「安全性」です。これまでのインフラでは安全性が第一に求められていました。

次に本書の主題である「長持ちすること」（耐久性）が挙げられます。

また、見た目がみすぼらしいものは許容できませんので、「美しさ」（美観）も大事です。インフラの多くが公共事業なので「コスト」（経済性）も外せません。さらにはカーボンニュートラル社会の実現に向けて、「環境に対する負荷を低減すること」（環境低負荷）も重要なポイントになってきているでしょう。

身の回りにあふれるインフラは、このようにさまざまな要素を満たしています。諸条件をクリアしながら、最適な構造物として設計・施工・維持管理することは、簡単なことではありません。そのことを押さえておきましょう。

