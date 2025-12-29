年末の音楽賞レースの"トリ"、『レコード大賞』が12月30日、放送される。かつては大晦日に放送されていたが、2006年に12月30日の枠に移動。限界説が何度も浮上しながら、踏みとどまっている格好だ。なぜレコ大は未だに続いているのか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】お揃いのピンクスーツ姿で第66回 日本レコード大賞に出演したMrs.GREENAPPLE。他、第67回 日本レコード大賞の歌唱曲やM!LK、FRUITS ZIPPERなども

＊ ＊ ＊

30日夜、『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が4時間30分生放送されます。

同番組は今年で67回目になりますが、「かつて大みそかに生放送されていたことを覚えている」という人も多いのではないでしょうか。第1回から10回までは12月下旬で放送日が決まっていませんでしたが、第11回から大みそかで固定。「『レコード大賞』の受賞者が『紅白歌合戦』の会場に急いで移動する」という生放送の音楽特番リレーが定番となっていました。

しかし、徐々に『レコード大賞』の受賞辞退者が増えたほか、『紅白歌合戦』が開始時間を早めたことで放送時間がかぶってしまい視聴率が低下。アーティストの出演確保すら難しくなる中、2006年の第48回に放送日を31日から30日に移動させ、現在まで続いています。

今年の第67回が30日への変更からちょうど20年目の節目。追いやられるような形で移動したほか、他の音楽特番が次々に台頭し、賞の買収疑惑が報じられるなど、たびたび「限界説」が噂されながら、なぜ20年間も持ちこたえられているのでしょうか。

30日移動後は手堅く視聴率をキープ

実は最後の大みそか放送だった2005年と昨年の世帯視聴率を比べると、前者が10.0％で後者が11.2％とむしろ上がっています。ネットの発達でコンテンツが多様化したほか、録画や配信での視聴が増えて視聴率が下がる一方という厳しい状況の中、『レコード大賞』は30日への移動によって13〜17％台を記録するなど結果を出していました。

むしろ「他の番組が大幅に視聴率を下げたのに『レコード大賞』はあまり下がっていない」という評価もあるなど、毎年楽しみにしている人が意外に多いことに気づかされます。SNSの普及で見ていない人からの批判が可視化されたものの、「年末の風物詩」として「毎年12月30日は『レコード大賞』を見る」という人はまだまだ多いのでしょう。

また、30日移動後の20年間における変化として見逃せないのは、個人の趣味嗜好が多様化したこと。好きなアーティストが分散化し、ヒット曲の定義もあいまいになったことで、「音楽の賞を決める」というアワードそのものに対する疑いの声も少なくありません。

しかし、その一方で今年、音楽主要5団体による『MUSIC AWARDS JAPAN2025』がスタートしました。フェアな選考と洗練されたステージ演出を掲げて「アメリカのグラミー賞を目指す」と公言しているだけに、今後こちらが浸透すると『レコード大賞』の存在意義に影響が出るのではないでしょうか。

長時間フェス化で年末特番と一体化

『レコード大賞』が30日の放送で持ちこたえられているもう1つの理由は、時流に乗った長時間フェス化。大みそかの放送時は3時間でしたが、30日への移動後は徐々に放送枠を拡大して4時間〜5時間30分で定着しました。放送時間を拡大するほど出演アーティストが増える一方、生放送で受賞者を発表する「大賞」「新人賞」以外の賞が増えるわけではないため、おのずと特番の構成はフェス化していきます。

毎年年末には、『ベストアーティスト』（日本テレビ系）、『FNS歌謡祭』（フジテレビ系）、『CDTVライブ！ライブ！クリスマススペシャル』（TBS系）、『ミュージックステーション SUPER LIVE』（テレビ朝日系）、『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード』（日本テレビ系）などの長時間フェス特番が生放送されています。

そのため10代・20代の視聴者は『レコード大賞』を「たくさん生放送される音楽特番の1つ」とみなす人が多く、なかでもポイントは、推し活に熱心な人々を味方につけていること。男女のアイドルやダンス&ボーカルグループをキャスティングし、ファンたちにリアルタイムで見てもらうことで視聴率獲得につなげています。

この点で『レコード大賞』は視聴者に"名誉"や"権威"よりも"お祭り"を感じさせるものに変わったと言っていいのではないでしょうか。CDの販売枚数が減り、配信にシフトする人が増える中、「レコード」というフレーズへの違和感も増しているだけに今後も少しずつ形を変えながら続いていくのでしょう。

最後に今回の最注目は総合司会の川口春奈さんが「楽しみ」と語っていたようにMrs. GREEN APPLEが3年連続で大賞を受賞できるか。今年の活躍とファンの熱狂を見る限り、受賞してもしなくても大きな反響が期待できるでしょう。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。