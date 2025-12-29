12月10日から、オーストラリアで世界で初めて16歳未満の未成年に対するSNS規制が開始となった。未成年へのSNS規制は多くの国に広がっているが、日本ではどうなるのか。子どものSNS利用実態とトラブルや対策に詳しい成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。

＊ ＊ ＊

「オーストラリアで未成年のSNS利用が制限されるって。日本でもやればいいのにと思うのに、やらないんですか？」。未成年の子どもを持つ保護者に、何度も聞かれたことがある。

日々、未成年がSNSを通じて巻き込まれた被害やトラブルが報道されている一方、子ども達の多くはスマホにハマっている。保護者が心配してそのように考えるのも、無理はないことかもしれない。

SNS利用によって引き起こされる心身への悪影響、性被害やネットいじめから未成年を守ることを目的として、オーストラリアのSNS規制法は制定された。これにより、TikTok、Ｘ、Instagram、YouTube、Facebook等のSNSでは16歳未満のアカウント新規作成、利用が禁止される。

運営企業側には厳格な年齢認証等が求められており､違反すると4950万オーストラリアドル（約51億円）の制裁金が科せられる。保護者の同意があっても利用はできないが、違反しても保護者や子どもへの罰則はない。

オーストラリア政府の調査によると、10〜15歳の96%がSNSを利用し、約半数がSNS上で「いじめに遭ったことがある」と回答。結果、世論の77%が法規制に賛成している。

次々と制定される子どものSNS利用への規制

オーストラリアで法律が定められたことの影響は大きく、他国へも拡大している。

米国では、テネシー州やミシシッピ州など10州以上で子どものSNS利用を規制する関連法が施行されており、これから施行予定の州もある。内容は州によって少しずつ異なるが、年齢確認や保護者の同意等を義務づけたり、フロリダ州のように、保護者が子どものアカウント削除を請求できる制度が導入されている州もある。

マレーシアでは来年より16歳未満のSNS利用を制限、ニュージーランドでも同様の法案が提出されている。デンマークでは、15歳未満のSNS利用を禁止、EUではSNSの利用の最低年齢を16歳とする決議案が採択されている。

そもそも、10代に人気のYouTubeやTikTok、Instagram等、ほぼすべてのSNSは13歳以上対象とされている。各社の規約では13歳以上の子どもはアカウントを作成、利用できることになっている。

しかし同時に、様々な調査から、SNS利用は10代のメンタルヘルスに悪影響を与え、鬱や摂食障害の子どもを生み出していることが分かっている。それを受けて、各国で利用規約よりも厳しい法規制や制限が進んでいるというわけだ。

日本での規制や対策は遅れていない

日本国内では、国全体として子どものSNS利用を規制する法律はない。豊明市で「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」が制定され、香川県では「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」があるが、あくまで各自治体に限定したもので罰則もない。

では、日本では規制や対策が遅れているのかと言われれば､決してそんなことはない。

根拠がない嘘、デマなどを言いふらして他者を傷つけたり社会的評価を低下させる誹謗中傷が社会問題化したことで、それを刑事罰として適用できる「侮辱罪」が厳罰化された。プロバイダー責任法を改正した「情報流通プラットフォーム対処法」が2025年4月から施行されたことにより、プラットフォーム側に削除基準の明確化や通知の公表等、誹謗中傷や違法・有害情報への対策も義務づけられるようになっている。

未成年に自画撮り被害や性被害が増えたことで、16歳未満の者に対してわいせつ目的で面会を要求したり、わいせつな映像などを送ることを要求することを罪に問う「十六歳未満の者に対する面会要求等罪（通称グルーミング罪）」も2023年に創設されている。従来の児童ポルノ禁止法等では罪に問えなかったことを、罪に問えるようにしたというわけだ。

つまり、社会問題となる課題への対応や法規制は、順次行われてきていると言っていいだろう。

年齢を偽って利用するオーストラリアの子どもたち

更に言えば、既に利用している子ども達からSNSを取り上げることが、いいこととは言い切れない面もある。

SNSには、当然メリットもある。子ども達にとってSNSは楽しみであり、仲間とつながれる手段であり、承認される場でもある。SNSでのみ友人とつながっていることも多く、SNSを禁止してしまうと、交友関係を切ることになってしまう。いじめにあっていたり、LGBTQ等で悩んでいる子どもにとっては、助けを求めることができたり、仲間が見つけられるSNSがセーフティネットになっている面もある。

一足先に規制を始めたオーストラリアでは、子どもが親のアカウントを利用したり、年齢を詐称して登録したり、VPN（バーチャルプライベートネットワーク）で国外からのアクセスを偽装するなど、様々な手段を講じているようだ。規制されていないSNSの登録者が増えているとも聞く。

子ども達にとって友人とつながりたい、交流したい､認められたい気持ちは強く、隠れて利用するようになってしまっているのだ。隠れて利用して被害やトラブルに遭った場合、相談できずに被害が拡大する懸念もある。

日本で今後規制が進む場合のシナリオは

日本では、一律に年齢による未成年への法規制は、これまで議題に上ってきていない。では、今後も規制される可能性はないのだろうか。今後の予想として、日本におけるステマ規制の経緯が参考になるかもしれない。

アメリカでは2009年から、EUでは2005年から実効性ある規制が施行されるなど、G7すべてでステルスマーケティング、通称「ステマ」が違法とされる中、日本では規制する法律が存在しなかった。2012年にペニーオークション事件が起きても法的に規制する具体的な動きがなかったが、それから十年以上経った2023年にようやく、世界に合わせて改正景品表示法により規制された過去がある。

未成年のSNS規制についても、ステマと同じように、このまま世界中の国で規制が進んだ場合は、世界標準に合わせて制限する方向へ進む可能性はあるかもしれない。

ただし、まだ今回のオーストラリアでの規制に効果があるのかも分かっていない。たとえ規制する場合でも、まずは既に規制した国での効果を見てから議論を進めてもいいのではないだろうか。そもそもSNSの未成年への法規制は必要なのか､それ以外の方法はないのか、しっかりと議論した上で進めていくべきだろう。