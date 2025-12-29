【日本のインフラ危機】「劣化」とはどういうことを指すのか、「性能」という視点から考える

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

インフラの性能と劣化の関係

インフラのメンテナンスについて、「性能」という視点から考えてみたいと思います。

私たちが「もの」の性質と能力を数値で評価し、その良し悪しで使い続けるかやめるかの判断をすることができるからです。要するに、インフラが大丈夫なのか、それとも何か手を加える必要があるのか、客観的な決め手になるということですね。

インフラの性能について、最も重要なのは安全性です。簡単に言うとどのくらいの力に耐えることができるかということで、これによって人命や財産が守られます。

また、「時間」という観点も一つのポイントです。新品のスマホやパソコン、あるいは車を購入したときを想像してみてください。買ったばかりの製品は性能が非常に高く、十分に満足できるものでしょう。しかし、時間が経つと性能が低下していく。このように時間とともに性能が低下することを「劣化」と言い、劣化に対する抵抗性を「耐久性」と考えることができます。

身近なもので具体的に説明します。大学1年生のときに新品で買ったパソコンやタブレットが大学4年生時には充電機能が低下しすぐにバッテリーが切れてしまう。あるいは動作が遅くなる。車のエンジンも10年以上使うとだんだん性能が低下する。こうしてニーズを満たさなくなると、買い替えを検討することになります。耐久性とはこうした要求性能を下回るまでの期間によって評価され、使用者の想定を十分に上回る場合に優れていると言えます。

そう考えると、スマホやパソコンでは数年、車であれば十数年程度で買い替える人が多いと思いますが、インフラの場合にはこれが最低50年、今では100年持たせたいと考えるのが標準となっています。この点が、私たちの身の回りにある製品との大きな違いです。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態