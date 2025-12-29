【著者インタビュー】原田マハさん／『晴れの日の木馬たち』／新潮社／2310円

【本の内容】

後に大原美術館をつくった大原孫三郎が社長を務める倉敷紡績に勤める山中すてら。入社して6年、庶務室主任の小西彌太郎に小説への熱い思いを打ち明ける。《この気持ちを、文章を、物語を、自分以外の誰かに読んでもらいたい。そして、その人の心の引き出しにそっと入れてもらい、いつの日か、もっとずっとあとになって、また取り出して、もう一度読んでもらいたい。そのとき、自分が書いた物語が、ほんの少しでもいい、読む人を幸せにすることができたなら》──やがて東京へ行き、流行作家になるすてら、誕生の物語。

虚実の境を明らかにせず、あわいで楽しんでもらいたい

原田マハさんの新作は、岡山・倉敷の紡績会社で12歳から工女として働く山中すてらという少女が主人公である。

血のつながらない父に育てられ、貧しさから学校に通うことができなかったが、父とともにキリスト教の教会に通い、宣教師のアリスを師として聖書を勉強する。言葉を学んだすてらは、自分自身の言葉で物語をつむぎ始める。

倉敷紡績の社長で大原美術館をつくった大原孫三郎や、大原の依頼でヨーロッパの絵画を蒐集する画家の児島虎次郎など、実在した人物も数多く登場、原田さんが得意とする、史実と虚構を織り合わせた「ヒストリカル・フィクション」である。

「史実を横糸に、フィクションを縦糸に書いていくのは私が得意としているところで、虚実の境を明らかにせず、読者にはそのあわいで楽しんでもらいたいです。フィクションに見えて、『これ本当にあったことなんだ？』という史実を結構、織り込んでいるので、読者との知恵比べみたいに、興味を持ったかたにはご自身でも歴史にあたってほしいです。

スペイン風邪の流行や、倉敷で開かれた現代仏蘭西名画家作品展覧会というのも実際にあったことで、雑誌『新潮』編集長だった中村武羅夫が夏目漱石が亡くなる2週間前に神楽坂で会ったというのも、中村が書いていることで、そこにすてらを滑り込ませています。この場にもしすてらがいたら、というのを想像しながら、誰よりも自分自身が楽しんで書きました」

すてらの恩師で、英語の手紙をやり取りするアリス・ペティ・アダムスは小説の中の人物かと思いきや、実在した女性宣教師なのだそう。アリスがいた花畑教会は現在もあり、彼女の名前は語り継がれている。この作品を雑誌に連載中、教会の信者から手紙が届き、アリスの名前が作品に出てくることを喜んでおられたという。

泰西名画と出会ったすてらが、名づけ難い感動を自分の言葉で表現するところは、もともとキュレーターで、MOMA（ニューヨーク近代美術館）に派遣されたこともある原田さんの筆がのっているのが読者にもよくわかる。

「すてらは私の分身みたいな存在で、夢を諦めずに自分の好きなことを人生の真ん中に置いて生きることのひとつの象徴として描いたつもりです。

とくにアートは、自分にとって特別なものなので、小説の中でもすてらがアートを語るくだりは、キーを叩くスピードがどうしても速くなりました（笑い）。自分がその展覧会にいて、マティスを、モネを、初めて見たらどう感じるだろう、と想像しながら、非常に筆滑らかに書けた部分です」

小説の舞台となる倉敷、岡山は、原田さんにとっても特別な土地である。東京生まれだが、父が岡山に単身赴任し、一時期、家族で暮らしていたのだ。大原美術館では、その後の原田さんの人生を決めるような、絵画との運命的な出会いをしている。

大原美術館は私にとっても運命の矢が放たれた場所

「10歳の時、私がアート好きだと知っている父に、意気揚々と大原美術館へ連れて行かれまして。

足を踏み入れた瞬間に出会ったのがシャヴァンヌの『幻想』という絵です。その時受けた衝撃を『楽園のカンヴァス』の1行目にそのまま書いているんですけど、すてらにとってそうであるように、私にとっても運命の矢が放たれた場所なんです。MOMAがニューヨークにできたわずか1年後の1930年に、倉敷という地方都市にこれだけクオリティの高い美術館ができて、いまも続いているのは本当にすごいこと。国の宝と言っていい。大原美術館愛を語り始めると止まらなくなります」

すてらが書き上げた「回転木馬」という小説は、会社の文化祭に展示され、初めての読者を得る。20歳を前に工場を辞めたすてらは、奉公した先の令嬢多嘉子から「常和田伊作」という文士を教えられ、運命の糸に導かれるように東京へと向かう。

小説の構想自体は10年ほどあたためてきたそうだ。10年と聞くとずいぶん長いようだが、『楽園のカンヴァス』は30年がかりというので、原田さんの中では特段長い、ということもないらしい。

すてらには「星」という意味がある。この珍しい名前を与えられた少女が作家をめざす今回の小説は、じつは3部作として構想された大長編の第1部にあたる。

「主人公が作家になるまでの前夜を、『アヴァン（フランス語で〜の前の意味）』を描く小説で、映画でいうところの『エピソード・ゼロ』みたいな感じです。

私は1920年代のパリが好きで、自分でもパリに拠点を持ち、この10年は日本とフランスを行ったり来たりしてきました。1920年代のパリは世界の芸術の中心で、世界中から才能あふれる芸術家たちが集まってきていて、そこで沸き起こりつつある新たな潮流をキャッチしようとする血気盛んな若いアーティストたちが日本にもいました。この面白い時代にフォーカスして、パリで活躍する日本人女性の一代記として書こうというところから今回の小説は始まっています。

第2部ではいよいよすてらがさまざまな芸術家たちと交流を始めますので、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいです」

すてらはこの先、どんなアーティストと出会うのか。日本で回転木馬を見ることなく小説を書き上げた彼女が、パリで本物の回転木馬を見たときどんな感慨を抱くのか。想像しながら、第2部、第3部の完成を待ちたい。

【プロフィール】

原田マハ（はらだ・まは）／1962年東京都生まれ。関西学院大学文学部日本文学科および早稲田大学第二文学部美術史科卒業。森ビル森美術館設立準備室在籍中の2000年、ニューヨーク近代美術館に半年間派遣。2005年『カフーを待ちわびて』で日本ラブストーリー大賞を受賞し、翌年デビュー。2012年に発表した『楽園のカンヴァス』は山本周五郎賞、R-40本屋さん大賞などを受賞しベストセラーに。2016年『暗幕のゲルニカ』がR-40本屋さん大賞、2017年『リーチ先生』が新田次郎文学賞、2024年『板上に咲く』が泉鏡花文学賞を受賞した。ほかの作品に『たゆたえども沈まず』『美しき愚かものたちのタブロー』など著書多数。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年1月8・15日号