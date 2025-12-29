ＭＬＢ公式サイトは２８日（日本時間２９日）、２０２５年シーズン振り返り企画として「金字塔に届いた１０選手」を掲載し、大谷翔平のメジャー通算２５０本塁打＆１５０盗塁が紹介された。

記録に精通するＳ・ラングス氏によるもの。「大谷は今季開幕時点で通算２２５本塁打。６月１４日、先頭打者本塁打で２４９号を放つと、６回にも２５０号を放った。その時点で通算盗塁は１５６。大谷はキャリア９４４試合目で『通算２５０本塁打＆１５０盗塁』に到達し、ＭＬＢ史上最少試合で達成。従来の最速記録だったＡ・ロドリゲスの９７７試合を上回った。キャリア序盤は登板試合で打席に立っていないため、実際に打者として出場した試合は当時９２８試合だったが、それでも余裕を持ってこの記録に到達している」と記録の持つ意味をあらためて掲載した。

ほかに取り上げられた記録は以下の通り。

Ｓ・ストライダー（ブレーブス）５００奪三振

Ｊ・ソト（メッツ）２７歳前最多四球

Ｍ・オルソン（ブレーブス）７００試合連続出場

Ｃ・カーショー（ドジャース）３０００奪三振

Ａ・ジャッジ（ヤンキース）３５０本塁打

Ｐ・アロンソ（メッツ）球団史上最多本塁打

Ｊ・バーランダー（ジャイアンツ）３５００奪三振

Ｍ・トラウト（エンゼルス）４００号

Ｃ・ローリー（マリナーズ）捕手史上最多本塁打＆両打ち史上最多本塁打