2025年12月19日（現地時間、以下同）、米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（故人）に関する捜査資料、通称"エプスタインファイル"の一部が、米司法省によって公開され、波紋を広げている。

【衝撃の内部写真】女性らが被害に遭ったとされる〈恐怖のマッサージルーム〉、天井に設置されていた「隠しカメラ」、異なる突起物を備えた「グローブ」

これら資料は、11月19日にドナルド・トランプ大統領が署名した"エプスタインファイル"全面公開を義務づけた『エプスタイン文書透明性法』を受けて公開されたもの。しかし、「30日以内」と定められた期限内での全公開には至らなかったうえ、文書のなかには大量に黒塗りされたものが存在することから、世間やメディア関係者などから「意図的に隠蔽されたのではないか」との厳しい反発の声があがっている。大手紙国際部記者が解説する。

「エプスタイン事件は、11歳の少女を含む少なくとも十数人の未成年が被害に遭った人身売買および売春事件であり、捜査資料の公開には最新の注意が払われています。特に、文書や写真に登場する女性・子どもには、被害者保護などの観点から黒塗りで編集する作業を行なうことは事前に伝えられています。

エプスタイン元被告と親交があったことが公になっているトランプ氏に関する資料が、関連ファイルから一時的に削除されていたことなどがわかる と『政治的配慮があったのか？』といった疑問が噴出。現地は混乱に陥っています」

12月23日 、司法省は新たに資料を公開。その中には、トランプ氏がかつてエプスタイン元被告の自家用ジェット機に8回搭乗していたとする電子メールが含まれている。

「元被告は、自身が所有するカリブ海の諸島にある邸宅で、少女らに性的虐待をくわえたとされている。プライベートジェット機のフライトログは、"買春ネットワーク"の全貌を証明するかもしれない重要な資料とみられています。

もちろん、エプスタインファイルは事件への関与を直接的に証明するものではありません。ただし、世間が"捜査の透明性"を強く求めている以上、全面公開に違反するような動きに対して批判があがるのも当然といえそうです」（同前）

ビル・クリントン元大統領がジャグジーでのけぞって…

今回公開された資料にはある政界の大物が多く顔を出している。ビル・クリントン元米大統領だ。ある写真には、黒塗りで編集された人物の隣で、のけぞるような体勢でジャグジーに浸かるクリントン氏が確認できる。ほか、若い女性と見られる人物がクリントン氏の肩に手を回している写真などが含まれていた。

「トランプ氏の写真がほとんど確認できない一方で、クリントン氏に関する資料が多く存在していたことから『"スケープゴート"にされたのではないか』との疑問もあがっています 。

クリントン氏はスポークスマンを通じて 、特定の人物を保護するような配慮はせず、自身の資料も含めて残り全てをすぐに公開するよう呼びかけました」（同前）

被害者が明かしていた「性的虐待」

さらに、エプスタイン事件の被害者も沈黙を破り 、追加の資料を公開するよう訴えた。

「14歳の時に被害にあったと話すマリーナ・ラセルダ氏は、まだ公表されていないファイルがあることに不満を表明しました。ラセルダ氏は、連邦起訴状に『未成年被害者1』と特定されており、検察官に事件の情報を提供した1人。

2025年9月3日には、米国議事堂前で記者会見を開き、『エプスタイン文書透明性法』を訴えてきた人物です」

ラセルダ氏は、米メディア「ABCニュース」のインタビュー で当時の被害を赤裸々に明かしている。

「ブラジル出身の彼女は、14歳で母と妹とアメリカに移住し、決して裕福ではない家族のため、生活費を稼ごうと友人の紹介でエプスタイン元被告に会ったといいます。しかし、マッサージの仕事という名目で招かれたものの、実際に行われていたのは性的虐待。

否応なく行為を強要され、拒否することができなかったとのこと。彼女は、エプスタイン元被告の家には常に少女がいたと証言しており、『彼はおそらく毎日10人の女性と会っていた』とも述べています。

そして16歳〜17歳の頃に突然『君は年を取りすぎている』と言われるようになり、他の少女を募集するようになったとのことです。こうした性的虐待の実態は、未だほとんどが闇の中。ラセルダ氏は、公開された文書も恣意的に編集された箇所があるのではないかと問題提起し、『編集する必要のない名前を削除しないで！』と呼びかけました」（同前）

12月24日 、司法省は元被告に関連している可能性がある文書を新たに100万点以上発見したと明らかにし、新たな公開に向けて準備を進めているとのことだ。ただし、公開までにはあと数週間かかるという。真実が明らかにされる日はくるか──。