テレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時）に出演したゲスト俳優にネットは驚きに包まれた。

番組恒例「キャプテン渡辺のく〜ず〜劇場」のコーナーにも登場し、芸人・キャプテン渡辺と並んだ高身長のイケオジ俳優…。ネットは「ウイニング競馬に仲村トオル現れてたまげた」「目が覚めた」「競馬番組に仲村トオルwすごい人が出てきてワロタ」「居るのすげぇ違和感だなｗ」「ビビったwかっこいい」と仰天。俳優の仲村トオルだった。

仲村はこの日、第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（芝２０００メートル）の表彰式プレゼンターを務めるために中山競馬場に来場していた。仲村は印象に残っているホープフルＳを聞かれると、２０１９年のコントレイルを挙げ「ディープインパクトが亡くなった年にデビューしたディープの子がホープフルＳを勝って、翌年の閉塞感漂う空気のなか無敗で３冠を成し遂げて、素晴らしい物語だったなと思います」と語った。

この様子を見たネットは「キャプテンと仲村トオル並ぶのおもろいな」「く〜ず〜劇場にはまさかの仲村トオルさん降臨」「イケおじすぎ」「いい声してるわ」と思わず笑った。