「さらに上」へ──。新大関・安青錦（21）の一貫した姿勢を表現すれば、その一言に尽きる。

【写真】安青錦に密着 チューブでトレーニングする姿や“スー女”の写真撮影に応じる様子なども

「力士になったからには」

1月11日開幕の初場所以降、期待されるのは横綱昇進だ。条件は「大関で2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績」と定められており、最短で春場所後となる。新入幕から所要7場所での昇進となれば、大の里の9場所を抜いて「史上最速」となる。

安青錦は、史上最速での大関昇進がかかる九州場所前、「週刊ポスト」のインタビューにこう答えていた。

「三役に上がったので、大関を目標に稽古してきたが、力士になったからには"さらにその上（横綱）"も目指したい」

冬巡業では、故障で休場した横綱・大の里に代わって相撲協会の看板力士として土俵を務めた。大関になった実感を「まだまだ」としながらも、2026年の目標を聞くとこう答えた。

「大関になったからには"さらにその上"を目指したい」

まったく変わらず最高位を見つめる強い意志が感じられた。

「自分のやるべきことを」

その冬巡業では、各地に"安青錦フィーバー"が巻き起こった。土俵に向かう通路ではファンの声援に笑顔で手を挙げ、花道奥の待機スペースでは群がるファンの写真撮影やサインの求めに気さくに応じる。観客から一番大きな声援を受けたが、浮つく様子はない。

「（声援は）ありがたいことだが、今は自分がやるべきことをしっかり集中してやりたい」

「稽古場所」ともいわれる巡業は、稽古の充実を図る場でもある。すべての幕内力士が参加し、多くの関取が土俵を取り囲むため、積極的に稽古する力士もいる反面、サボることも自由だ。自ら積極的に土俵に上がればいい稽古ができるため、「巡業で猛稽古し、番付発表後は部屋で調整期間に充てるのが理想」（若手親方）とされる。

基礎運動を中心に稽古熱心なことで知られる安青錦は、どの関取よりも早く土俵下に姿を見せ、ストレッチや四股など常に体を動かしていた。土俵に上がると、若い力士にアドバイスを送り、ぶつかり稽古で胸を出す。大関昇進で稽古相手を指名できるようになり、三番稽古や申し合い稽古では「思い切りくる人を指名したい」と話した。

すでに大関の貫禄十分、横綱も目前だ。偉業への勝負の1年が始まる。

取材・文／鵜飼克郎 撮影／太田真三

※週刊ポスト2026年1月2・9日号